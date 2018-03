Simulare BAC 2018 Elevii de clasele a XI-a si a XII-a incep luni simularile de Bacalaureat. Care sunt capitolele exceptate de la testare

Calendar Simulare BAC 2018 - Clasele a XI-a si a XII-a



Purtatorul de cuvant al Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti: In niciun caz nu vor fi suspendate cursurile

Bacalaureat - Capitolele exceptate de la Simulare, pentru elevii clasei a XI-a

reguli ale monologului, reguli si tehnici de construire a dialogului, stiluri functionale adecvate situatiei de comunicare, rolul elementelor verbale, paraverbale si nonverbale in comunicarea orala

textul dramatic postbelic

limbajul literaturii, limbajul cinematografic, limbajul picturii, limbajul muzicii

simbolismul, prelungiri ale romantismului si clasicismului, perioada interbelica, perioada postbelica

interpretari si judecati de valoare exprimate in critica si in istoria literara

autorii canonici: George Bacovia, Lucian Blaga, Tudor Arghezi, Ion Barbu, Camil Petrescu, Liviu Rebreanu, George Calinescu, Eugen Lovinescu, Marin Preda, Nichita Stanescu, Marin Sorescu.

din capitolul Sisteme de ecuatii liniare: sisteme liniare cu cel mult 4 necunoscute; sisteme de tip Cramer, rangul unei matrice

studiul compatibilitatii si rezolvarea sistemelor: proprietatea Kroneker-Capelli, proprietatea Rouche, metoda Gauss

capitolul Derivabilitate

capitolul Reprezentarea grafica a functiilor

sisteme liniare cu cel mult 3 necunoscute; forma matriceala a unui sistem liniar

metoda Cramer de rezolvare a sistemelor liniare

capitolul Functii derivabile

capitolul Studiul functiilor cu ajutorul derivatelor

sisteme liniare cu cel mult 3 necunoscute; forma matriceala a unui sistem liniar

metoda Cramer de rezolvare a sistemelor liniare

capitolul Functii derivabile

capitolul Studiul functiilor cu ajutorul derivatelor

Structuri algebrice: inel, corp

Bacalaureat - Capitolele exceptate de la Simulare pentru elevii clasei a XII-a

reguli ale monologului, reguli si tehnici de construire a dialogului, stiluri functionale adecvate situatiei de comunicare, rolul elementelor verbale, paraverbale si nonverbale in comunicarea orala

textul dramatic postbelic

limbajul literaturii, limbajul cinematografic, limbajul picturii, limbajul muzicii

perioada postbelica

autorii canonici: Marin Preda, Nichita Stanescu, Marin Sorescu.

capitolul Inele de polinoame cu coeficienti intr-un corp comutativ

capitolul Aplicatii ale integralei definite

capitolul Inele de polinoame cu coeficienti intr-un corp comutativ

capitolul Aplicatii ale integralei definite

capitolul Inele de polinoame cu coeficienti intr-un corp comutativ

capitolul Aplicatii ale integralei definite

sisteme de ecuatii liniare cu cel mult 3 necunoscute; forma matriceala a unui sistem liniar

metoda Cramer de rezolvare a sistemelor liniare;

aplicatii: ecuatia unei drepte determinate de doua puncte distincte, aria unui triunghi si caracterizarea coliniaritatii a trei puncte in plan

A. POPOARE SI SPATII ISTORICE - 1. Romanitatea romanilor in viziunea istoricilor.

B. OAMENII, SOCIETATEA SI LUMEA IDEILOR - 1. Secolul XX - intre democratie si totalitarism. Ideologii si practici politice in Romania si in Europa. 2. Constitutiile din Romania.

C. STATUL SI POLITICA - 1. Autonomii locale si institutii centrale si in spatiul romanesc (secolele IX-XVIII). 2. Statul roman modern: de la proiect politic la realizarea Romaniei Mari (secolele XVIII-XX)

Varianta B1. BIOLOGIE VEGETALA SI ANIMALA - clasele a IX-a si a X-a: toate continuturile pentru simulare sunt cele prevazute in programa de bacalaureat;

Varianta B2. ANATOMIE SI FIZIOLOGIE UMANA, GENETICA SI ECOLOGIE UMANA - clasele a XI-a si a XII-a: toate continuturile pentru simulare sunt cele prevazute in programa de bacalaureat.

Pentru simulare este exceptata tema Ecologie umana.

BAC 2017: 72,9%



BAC 2016: 68,1%



BAC 2015: 66,41%



BAC 2014: 60,65% Descarca de aici dosarul MEN cu rezultatele la BAC 2014



Descarca de aici dosarul MEN cu rezultatele la BAC 2014 BAC 2013: 56,4%



56,4% BAC 2012: 44,3%



44,3% BAC 2011: 45,72% * Acesta este anul in care au fost introduse camere video in examen

* BAC 2010: 69,30%

69,30% BAC 2009: 81,47%

81,47% BAC 2008: 78,26%

78,26% BAC 2007: 82,08%

82,08% BAC 2006: 80,48%

80,48% BAC 2005: 84,66%

84,66% BAC 2004: 84,61%

Calendar BAC 2018 - Sesiunea iunie-iulie

Sesiunea august-septembrie

Accesul elevilor in salile de simulare este permis pana la ora 8:30. Probele incep la ora 9:00, moment in care, in fiecare sala, vor fi distribuite subiectele. Liceenii au la dispozitie trei ore, din momentul in care s-a incheiat distribuirea subiectelor, pentru a rezolva problemele. Notele obtinute la simulare nu se contesta si, ca regula, nu se trec in catalog. Contactat de HotNews.ro, Marian Banu, purtator de cuvant al Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti, a declarat ca pentru ceilalti elevi, in liceele sau colegiile unde numarul de clase nu permite sustinerea simularii fara perturbarea orelor de la alte clase, vor fi in asa fel mutate clasele sau gasite solutii pentru a se desfasura cursurile. Se va adapta programul, poate va avea ora 40-45 de minute, dar nu suspendam cursurile dupa atata vacanta. Pentru simularea examenului de Limba si literatura romana sunt exceptate din programa de examen urmatoarele continuturi: Pentru simulare, sunt exceptate din programa de bacalaureat urmatoarele teme: Continuturile pentru simulare corespunzatoare claselor a IX-a, a X-a si a XI-a sunt cele prevazute in programa de bacalaureat. Pentru simulare sunt exceptate urmatoarele teme: Pentru simulare sunt exceptate urmatoarele continuturi: Elevii claselor a XI-a trebuie sa se pregateasca din urmatoarele capitole, pentru testare:

A. POPOARE SI SPATII ISTORICE
Europa si lumea in secolul XX - Probleme de atins: Europa contemporana (unitate, diversitate, integrare); Cultura romana - cultura europeana; Romania si Europa in secolul al XX-lea

B. OAMENII, SOCIETATEA SI LUMEA IDEILOR
Economie si societate in lumea postbelica - Probleme de atins: Ocupatii si statute profesionale; Viata privata si viata publica; Economie rurala - economie urbana in Romania.
Stiinta si societatea - Probleme de atins: Impactul tehnologiei asupra vietii cotidiene si a mediului; Noile tehnologii si timpul liber.

C. STATUL SI POLITICA
Statele in perioada contemporana - Probleme de atins: Forme de organizare statala; Idee si regimuri politice.

Continuturile de mai sus fac parte din Programa scolara pentru istorie - clasa a XI-a, fara a fi incluse in programa pentru examenul de bacalaureat national. Competentele evaluate sunt cele prevazute in programa pentru examenul de bacalaureat national, formate/dezvoltate pana la data sustinerii simularii. Continuturile pentru simulare sunt cele prevazute in programa de bacalaureat.
Pentru simulare sunt exceptate urmatoarele continuturi:

Varianta B1. BIOLOGIE VEGETALA SI ANIMALA - clasele a IX-a si a X-a: toate continuturile pentru simulare sunt cele prevazute in programa de bacalaureat;

Varianta B2. ANATOMIE SI FIZIOLOGIE UMANA, GENETICA SI ECOLOGIE UMANA - clasele a XI-a si a XII-a: toate continuturile pentru simulare sunt cele prevazute in programa de bacalaureat. Pentru simulare este exceptata tema Ecologie umana. A. EUROPA SI ROMANIA - ELEMENTE GEOGRAFICE DE BAZA
1. Spatiul romanesc si spatiul european
2. Elemente fizico-geografice definitorii ale Europei si ale Romaniei:
- relieful major (trepte, tipuri si unitati majore de relief)
- clima (factorii genetici, elementele climatice, regionarea climatica)
- hidrografia - aspecte generale; Dunarea si Marea Neagra
- invelisul biopedogeografic
- resursele naturale
3. Elemente de geografie umana ale Europei si ale Romaniei:
- harta politica a Europei; Romania ca stat al Europei
- populatia si caracteristicile ei geodemografice
- sistemul de orase al Europei
- activitatile economice - caracteristici generale
- sisteme de transport
4. Mediu inconjurator si peisaje
5. Regiuni geografice in Europa si in Romania:
- caracteristici ale unor regiuni geografice din Europa si din Romania
- studiu de caz al unei regiuni geografice - Carpatii
6. Tarile vecine Romaniei Pentru simulare sunt exceptate urmatoarele continuturi:
- Teorii politice moderne si contemporane
- Drepturile omului
- Cunoasterea
- Filosofia

Calendar BAC 2018:

Sesiunea iunie-iulie:
- Limba si literatura romana - proba scrisa
- Limba si literatura materna - proba scrisa
- Proba obligatorie a profilului (Matematica sau Istorie)
- Proba la alegere a profilului si specializarii
- Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana
- Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba materna
- Evaluarea competentelor digitale
- Evaluarea competentelor lingvistice intr-o limba de circulatie internationala
- Afisarea rezultatelor si depunerea contestatiilor
- Rezolvarea contestatiilor
- Afisarea rezultatelor finale

Sesiunea august-septembrie:
- Inscrierea candidatilor la a doua sesiune de examen
- Inscrierea candidatilor care au promovat examenele de corigente