Academia SRI: Activitatea Colegiului National de Informatii este suspendata. Certificatul de absolvire al lui Eugen Teodorovici este anulat

Potrivit surselor HotNews.ro, Colegiul trece printr-o restructurare si acesta este primul an in care nu mai au loc cursurile postuniversitare, pe care institutia le incepea de obicei in luna martie.

Comunicatul integral al Academiei Nationale de Informatii "Mihai Viteazul"

a depus cerere si dosar de inscriere la colocviul de admitere;

a fost prezent si a sustinut colocviul de admitere;

a incheiat un contract de studii cu ANIMV;

a platit taxa de scolarizare aferenta programului "Colegiul National de Informatii";

nu a sustinut evaluarile la cele trei discipline pentru care i-au fost acordate note ;

la cele trei discipline ; nu a sustinut examenul de certificare a competentelor;

de certificare a competentelor; nu a ridicat personal certificatul de absolvire, de la sediul ANIMV.

Ce spune Legea Educatiei

Articolul 144 - (4) Rezultatele unui examen sau ale unei evaluari pot fi anulate de catre decanul facultatii in temeiul prevederilor din Carta universitara, atunci cand se dovedeste ca acestea au fost obtinute in mod fraudulos sau prin incalcarea prevederilor Codului de etica si deontologie universitara. Decanul poate dispune reorganizarea examenului.

De unde a inceput scandalul diplomei detinute de Teodorovici la Colegiul de Informatii

Eugen Teodorovici si Robert Turcescu Foto: Captura TVR1

Cu privire la conditiile de absolvire a Colegiul National de Informatii (CNI), in cazul domnului Teodorovici Orlando Eugen - seria I/2013, la nivelul Academiei Nationale de Informatii "Mihai Viteazul" a fost instituita o comisie de specialitate care a verificat respectarea procedurilor de obtinere a diplomei de absolvire. De asemenea, in urma deciziei comune a conducerii ANIMV si CNI,Mentionam ca pe parcursul verificarilor,Comisia de specialitate certifica urmatoarele aspecte referitoare lade formare si dezvoltare profesionala continua "Colegiul National de Informatii":Astfel, tinand cont de prevederile art. 144 alin. (4) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011 precum si cele reliefate din lucrarile Comisiei,Mentionam ca persoanele responsabile de incalcarea procedurilor de evaluare si acordare a certificatelor de studii din cadrul ANIMV nu mai au niciun fel de relatie contractuala cu Academia Nationala de Informatii "Mihai Viteazul" sau cu Serviciul Roman de Informatii.Informatia privind suspendarea activitatii Colegiului National de Informatii apare si pe, sub forma urmatorului anunt: "".Colegiul National de Informatii face parte din Academia Nationala de Informatii "Mihai Viteazul", ca structura care deruleaza cursuri postuniversitare de formare si dezvoltare profesionala. Rectorul Academiei Nationale de Informatii este Adrian-Liviu Ivan din 2017, iar directorul Colegiului National de Informatii este Iulian Fota, din 2016.Contactat de HotNews.ro,, a declarat ca acest Colegiu "se regaseste la nivelul organigramei Academiei, cred ca la nivel de departament. Ei au aprobata structura Academiei prin hotarare de guvern si, ca urmare,",. "Decizia apartine Academiei Nationale de Informatii”", a afirmat Gigel Paraschiv.Oficialul a explicat pentru HotNews.ro ca "Colegiul National desfasura cursuri postuniversitare. La minister se vine cu aceste cursuri postuniversitare doar pentru a le fi avizat planul de invatamant".In argumentarea deciziei de anulare a certificatului de absolvire, Academia Nationala de Informatii invoca, care prevede urmatoarele:este cel care se refera la diplome si statueaza ca "". Acest articol are, insa, o vulnerabilitate, dupa ce mai multe instante, dar si Curtea Constitutionala au decis ca "actele administrative care au intrat in circuitul civil si au produs efecte juridice nu mai pot fi revocate de autoritatile emitente, constatarea nulitatii sau anularea acestora putand fi dispusa numai de instanta judecatoreasca competenta prin introducerea unei actiuni in termen de un an de la data emiterii actului" ().In 2017, Eugen Teodorovici a declarat intr-o emisiune la TVR, intr-un dialog cu Robert Turcescu, ca are o o diploma de la Academia Nationala de Informatii, dar nu stie in ce pentru ca "nu am fost nici macar o data". Vezi mai jos declaratiile de la care a pornit verificarea lui Teodorovici ():Intrebat de moderator daca ii stie pe cei din servicii infiltrati prin institutii, Eugen Teodorovici a raspuns ca nu, dar ca "ii banuieste, ii simte". Mai mult, a sustinut el, atunci cand era ministru a cerut schimbarea celor care faceau informarile, pe care ii recunoaste si dupa cum scriu, iar "multi dintre ei scriu prostii".

Teodorovici este interpelat de Robert Turcescu:



Turcescu: Ma uimeste dl Orlando Teodorovici. Pai nu aveti si dvs o intersectie cu baietii aia din servicii?

Teodorovici: Eu personal?

Turcescu: Da. N-ati trecut pe la scoala lor pe-acolo?

Teodorovici: Eu am o diploma de la Academie...

Turcescu: Care Academie?

Teodorovici: Pai spuneti dvs, ati fost cel mai perspicace. Vedeti ca v-ati dat de gol, cum ati muscat din capcana...

Turcescu: Ce diploma?

Teodorovici: Pe trei luni de zile, este un curs postuniversitar.

Turcescu: Dar care Academie?

Teodorovici: O academie, nu stiu cum ii zice... Academia de...

(intervine cineva: Academia Nationala de Informatii a SRI)

Turcescu: Asa!

Teodorovici: Am o diploma de master sau ce este el, curs postuniversitar, unde nu am fost nici macar o data.

Turcescu: Pai si cum ati luat diploma?

Teodorovici: Nu stiu, intrebati-i pe cei care mi-au dat diploma.

Turcescu: Pai de ce v-ati dus sa o luati?

Teodorovici: Nu, mi s-a adus, nici macar n-am luat-o eu. Mi s-a dat, da, pur si simplu.

Turcescu: Dar de ce v-au dat diploma aia?

Teodorovici: Probabil ca merit.

Moderator: Dar cine v-a contactat sa va dea o diploma?

Teodorovici: Nu, diploma a venit la finalul acelor trei luni de zile. La care, recunosc, eu n-am fost.

Turcescu: Eu stiu cazuri zeci, poate sute, precum cel al dlui Teodorovici.

Teodorovici: Dom'le, au primit altii livrete militare fara sa fie in armata...

La o zi dupa ce deputatul PSD Eugen Teodorovici a facut aceste declaratii la televiziunea publica,caNationale de Informatii 'Mihai Viteazul' (ANIMV). Va informam ca rezultatul acestor verificari va fi comunicat public pe site-ul ANIMV".