România trimite din nou blindate anti-aeriene Gepard în Polonia

VEZI ȘI: ​



Armata României participă din anul 2017 cu un detașament de apărare antiaeriană la misiunea de consolidare a prezenţei înaintate întărite în nord-estul Alianţei, în cadrul Grupului de luptă NATO din Polonia condus de Statele Unite, conform deciziei asumate de România după Summit-ul NATO de la Varşovia.









CITEȘTE ȘI:















---



Foto: MApN / Cpt Liviu Burtică





---

Contingentul românesc, format din aproximativ 100 de militari aparținând Batalionului 288 Apărare Antiaeriană „Milcov” din subordinea Brigăzii 282 Blindate „Unirea Principatelor” din Focșani, participă pentru prima dată la acest tip de misiune, fiind și cea de-a doua rotație din Polonia care va avea în înzestrare sistemul antiaerian Gepard.Pe timpul misiunii, artileriștii vrânceni vor participa la exerciții și activități de instruire alături de militari americani, polonezi, britanici și croați, în cadrul cărora vor fi testate și validate tehnicile, tacticile și procedurile exersate pe terenul de instrucție, cu scopul îmbunătățirii coeziunii și creșterii nivelului de interoperabilitate între trupele membre ale NATO.În octombrie 2020 România disloca pentru prima dată în afara teritoriului național și sistemul antiaerian Gepard din dotare. Anterior, misiunile românești în cadrul Grupului de Luptă NATO din Polonia au fost îndeplinite, timp de trei ani și jumătate, cu complexul antiaerian de tunuri Oerlikon.Sistemul antiaerian Gepard face parte din categoria tehnicii autopropulsate blindate, cu mobilitate ridicată și timp foarte scurt de reacție, misiunea sa tactică fiind angajarea luptei atât împotriva țintelor aeriene care atacă prin surprindere, la joasă înălțime, cu o viteză de până la 475 m/s, cât și a țintelor terestre. Dotat cu două tunuri Oerlikon calibru 35 mm, dispune de radar de cercetare și însoțire și nu necesită calare pentru executarea tragerilor din mers cu sau fără opriri. În pofida greutății relativ ridicate, capacitatea de deplasare a sistemului este de 60 km/h și autonomia de peste 500 km.De asemenea, complexul antiaerian are în compunere o serie de instalații specializate, precum cele de vedere pe timp de noapte, hidraulică de scufundare, protecție nucleară, bacteriologică și chimică sau de fumizare, putând fi folosit în luptă în orice condiții meteorologice, ziua și noaptea, nefiind afectat de bruiajul radioelectronic.România are în dotare 36 de vehicule blindate care formează complexul antiaerian autopropulsat Gepard și care au fost primite de la Germania la începutul anilor 2000.Radarul de căutare are o rază de 15 km și distanța eficace de tragere de 3,5 km. Cadența de tragere este de 550 de lovituri/min per tun.