România vrea să-și modernizeze în plus toate avioanele F-16 din flotă: Echipamente de peste 175 de milioane de dolari cumpărate din SUA și integrate în România

DSCA mai notează că nu există nici un acord de offset pentru achiziția propusă.







Echipamentele pentru modernizare, parte dintr-un program mai mare ce presupune integrarea lor pe avioane în România



„Cele cinci aeronave vor avea aceeași configurație cu cele 12 aflate deja în dotarea Forțelor Aeriene Române, respectiv M.5.2R, iar pachetul de bunuri și servicii include și modernizarea tuturor celor 17 avioane F-16 ale Armatei României la o configurație superioară, respectiv M.6.X”, transmitea MApN când s-a parafat cumpărarea celor cinci avioane F-16 din Portugalia.





Tot pachetul a costat România circa 628 de milioane de euro, inclusiv pregătirea personalului.







„Guvernul României a solicitat să achiziționeze echipamente de upgrade pentru avionică, software, comunicații, elemente de navigație și de carlingă pentru flota sa de avioane F-17 Block 15 Mid-Life Update (MLU), la pachet cu suport logistic suplimentar”, se arată în nota DSCA Ce sisteme ar urma să fie achiziționate pentru circa 175,4 milioane de dolari.- 8 sisteme LN-260 Global Positioning System (GPS);- 19 sisteme Multifunctional Information Distribution System Joint Tactical Radio Systems (MIDS JTRS)- AN/APX-126 Advanced Identification Friend or Foe (IFF);- echipamente radio ARC-210;- KIV-78 Cryptographic Appliques;- alte echipamente de comunicații sigure, navigație și echipamente de criptare;- software Joint Mission Planning System (JMPS)- modificări minore ale aeronavelor;- sprijin pentru integrare și testare;- echipamente de sprijin, software și sprijin software;- pregătire personal;- piese de schimb și pentru reparații;- documentații tehnice și logistice;- asistențiă de la ingineri ai US Government sau terți contractori, suport logistic și tehnic;Potrivit DSCA, „această vânzare propusă va sprijini obiectivele politicii externe și securitatea națională a Statelor Unite, contribuind la îmbunătățirea securității unui aliat NATO în dezvoltarea și menținerea unei capacități puternice și gata de autoapărare. Această vânzare propusă va spori obiectivele de securitate națională ale SUA în regiune”.„Vânzarea propusă va îmbunătăți capacitatea României de a face față amenințărilor actuale și viitoare prin modernizarea avionicii sale pentru a îndeplini cerințele de interoperabilitate pentru sistemele de comunicații criptate utilizate de forțele NATO. Această capacitate sporită de comunicații sigure va ajuta România în apărarea patriei sale și a personalului SUA staționat acolo. România și-a demonstrat un angajament financiar semnificativ pentru modernizarea armatei sale, ceea ce va spori și mai mult interoperabilitatea sa cu NATO. România nu va avea nicio dificultate în absorbția acestor capacități în forțele sale armate”, mai notează Agenția americană.Potrivit DSCA, vânzarea propusă nu va modifica echilibrul militar din regiune, iar contractantul principal va fi Lockheed Martin Aeronautics Company din Fort Worth, TX.Achiziția supusă acum aprobării congresului american face parte din întreg programul de 280 de milioane de euro prin care România a achiziționat deja din Portugalia încă cinci aparate și aducerea lor la standardul MLU. Programul include și modernizarea tuturor celor 17 avioane F16 ale României, precum și mentenanța și reparațiile capitale de pe viitor în România.Primele două aeronave din noul lot de cinci au sosit în România în luna august a acestui an, urmate apoid e alte două la finalul lunii octombrie. După intrarea în dotarea Forțelor Aeriene Române și a ultimului avion F-16 Fighting Falcon (prevăzută pentru primul trimestru al anului 2021), toate cele 17 aparate de zbor - în cofigurație M5.2R, vor trece printr-un program de modernizare la standardul M6XR.Înainte de achiziția celor 5 avioane F-16 din Portugalșia, România deja mai cumpărase din această țară, cu sprijinul SUA, alte 12 avioane F-16 pe care le-a modernizat printr-un proces numit MidLife Upgrade (MLU). Ele au fost modernizate la standardul F-16 MLU 5.2R, aducându-le în esența undeva la echiavelentul unor avioane F-16 mult mai moderne (echivalentul block 40 cu unele elemente block 50/52).Printre elementele cheie ale procesului de upgrade se numără: Motorizare F100-PW-220E – control digital; cabină standard F-16 C/D Block 50/52, compatibilă cu sistemele de vedere pe timp de noapte; două display-uri multifuncționale color; computer modular de misiune; radar de control al focului modernizat; sistem de navigație hibrid; sistem avansat de identificare amic-inamic; sistem de management pentru razboi electronic; sistem de transmitere a datelor Link 16.Pe lângă acestea, pachetul a inclus și integrarea de altor dispozitive: SniperPod (container extern pentru cercetare și ochire) și JHMCS (Joint Helmet Mounted Cueing System - cască cu afișaj electornic) pentru folosirea lor cu rachetele de tip AIM-120C-7 AMRAAM și AIM-9 M și X Sidewinder (la fel, achiziționate de România).