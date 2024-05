CULTURA Vineri, 17 Mai 2024, 18:54

„Am început deja să scriu un nou film”, a declarat Francis Ford Coppola, vineri, la conferinţa de presă ocazionată de prezentarea "Megalopolis", filmul testament al acestui regizor american, aflat în cursa pentru trofeul Palme d'Or şi primit cu păreri împărţite, transmite AFP, preluată de Agerpres.

Francis Ford Coppola Foto: Thomas Bohlen / Starface / Profimedia

„Vă promit că voi fi încă aici peste 20 de ani”, a spus Coppola, adăugând că „dacă pot face acest film şi mai bun, voi încerca să îl fac”. „Ştiu că acest proiect s-a terminat pentru că am început deja să scriu un nou film”, a mărturisit, de asemenea, regizorul în vârstă de 85 de ani.

Francis Ford Coppola, care a investit 120 de milioane de dolari din averea personală pentru a finanţa acest proiect faraonic, a declarat că urmaşii săi au „cariere foarte frumoase” şi că, prin urmare, „nu au nevoie să moştenească averi”. „Aşa am vrut să fac filmul”, a adăugat el, adăugând: „Din moment ce l-am finanţat, mi-am spus că pot să fac ce vreau”.

„Vreau ca oamenii să plece de la acest film cu dorinţa de a-l revedea”, a declarat el pentru France Inter într-un interviu difuzat vineri dimineaţă. „Singurul lucru care contează pentru mine este că e un film pe care oamenii vor dori să-l vadă în fiecare an în noaptea de Revelion”, a adăugat cineastul.

Câştigarea unui al treilea Palme d'Or ar fi o premieră în istoria Festivalului de la Film de la Cannes. În opinia lui Coppola, există analogii între revenirea sa pe Croazetă în acest an şi prezenţa sa în acelaşi loc cu ocazia prezentării filmului "Apocalypse Now" în 1979, care i-a adus cel de-al doilea Palme d'Or.

În primele recenzii, site-ul specializat Deadline a salutat „o veritabilă capodoperă modernă a genului, care scandalizează prin îndrăzneala sa”, însă The Guardian a calificat filmul drept „exagerat, plictisitor şi de o superficialitate deconcertantă”, acestea fiind doar două dintre evaluările contrare făcute de presă filmului lui Coppola.

În New Rome, un megalopolis fictiv aflat la intersecţia dintre New York, Roma Antică şi Gotham City, Francis Ford Coppola şi-a imaginat lupta dintre un primar îmbătrânit, interpretat de Giancarlo Esposito, şi preşedintele comisiei sale de planificare urbanistică, interpretat de Adam Driver. Acesta din urmă vrea să reconstruiască oraşul, ale cărui statui se prăbuşesc, folosind un material revoluţionar inventat de el însuşi, Megalon, pentru a înlocui betonul. Şi se îndrăgosteşte de fiica rivalului său, interpretată de Nathalie Emmanuel (cunoscută din serialul "Game of Thrones").