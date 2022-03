CULTURA Marți, 29 Martie 2022, 08:22

HotNews.ro

Will Smith și-a prezentat scuzele comediantului Chris Rock într-o postare pe Instagram pentru comportamentul său la ceremonia de decernare a Premiilor Oscar. Smith a urcat pe scenă și i-a tras o palmă lui Rock din cauza unei glume făcute la adresa soției lui Smith, Jada Pinkett Smith.

Will Smith si Chris Rock Foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

„Comportamentul meu la decernarea Premiilor Academiei de aseară a fost inacceptabil și ne-scuzabil”, a scris Will Smith. „Glumele pe seama mea fac parte din jobul pe care-l am, dar o glumă despre starea medicală a lui Jada a fost prea mult pentru mine și am reacționat emoțional.”, a scrie Smith, potrivit Wall Street Journal.

„Aș dori să-ți cer scuze în mod public, Chris. Mă simt jenat de ce am făcut iar faptele mele nu caracterizează omul care sunt”.

În cadrul repetițiilor pentru premii, Chris Rock nu a spus gluma care l-a determinat pe Will Smith să-l pălmuiască, au spus surse din echipa de producție. Gluma domnului Rock, despre părul scurt al doamnei Pinkett Smith, nu era nici pe teleprompterul pentru spectacol, au spus sursele citate.

Doamna Pinkett Smith a spus pe rețelele de socializare că suferă de alopecie, o afecțiune care provoacă căderea părului.

Will Smith a câștigat Oscarul pentru cel mai bun actor pentru interpretarea sa din drama „King Richard”, un film biografic despre Richard Williams, tatăl tenismenelor Venus și Serena Williams.

Will Smith și-a cerut scuze și Academiei de Arte și Științe Cinematografice, dar Academia anunțase deja deschiderea unei investigații oficială despre incident și a condamnat acțiunile domnului Smith.

Chris Rock a refuzat să depună plângere la poliție împotriva lui Will Smith.

Standardele de conduită ale Academiei spun că organizația poate lua măsuri disciplinare, inclusiv revocarea premiilor. Academia poate lua și măsuri mai puțin drastice, inclusiv mustrări private sau publice și pierderea temporară sau permanentă a eligibilității pentru viitoarele premii Oscar.