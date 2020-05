Fără festivaluri sau concerte cu peste 1.000 de spectatori până la 31 august - proiect de lege

Proiectul de lege se află în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Culturii.

Ce prevede proiectul de lege inițiat de Ministerul Culturii:

Articol unic:

(1) Prezenta lege are ca obiect instituirea, după încetarea stării de alertă, declarate în condițiile legii, în vederea prevenirii și combaterii efectelor pandemiei de COVID-19, a unor măsuri temporare, în scopul protejării drepturilor la viață, la integritate fizică și la ocrotirea sănătății, inclusiv prin restrângerea exercițiului altor drepturi și libertăți fundamentale.

(2) Până la data 31 august 2020, este interzisă organizarea evenimentelor, festivalurilor și manifestărilor culturale, artistice la care sunt prezenți peste 1000 de participanți simultan, atât în spații închise, cât și în aer liber, indiferent dacă accesul este gratuit sau cu plata biletului. CONSULTĂ AICI PROIECTUL DE LEGE Inițiatorii proiectului spun că, "ținând cont că și după data de încetarea stării de alertă există un risc iminent asupra stării de sănătate a populației, urmare a continuității epidemiei cu virusul Sars-Cov-2, se impun măsurile restrictive în cazul evenimentelor cultural-artistice cu mai mult de 1000 participanti simultan" până la 31 august.

Pierderi masive pentru organizatorii de evenimente

În expunerea de motive a proiectului se arată că industria organizatorilor de evenimente artistice sau culturale din România se află într-o situație de incertitudine începând cu momentul în care Organizația Mondială a Sănătății a declarat stare de pandemie de COVID-19, având pierderi financiare masive:

"Conform informărilor și solicitărilor comunicate autorităților de către AROC, toate evenimentele organizate de membrii Asociația Română a Organizatorilor de Concerte și Evenimente Culturale (AROC) erau practic în pragul pregătirilor pentru edițiile ce urmau să aibă loc în această vară. Majoritatea contractelor pentru aceste evenimente au fost deja încheiate, avansurile achitate, iar momentan se află în situația în care aceste contracte sunt blocate, întrucât întreaga industrie așteaptă o decizie din partea autorităților cu privire la posibilitatea sau imposibilitatea susținerii unor astfel de evenimente până la jumătatea lunii septembrie.

În acest context, AROC a solicitat Ministerului Culturii clarificarea de urgență a situației cu privire la posibilitatea de organizare a evenimentelor de peste 1000 de persoane în perioada 15 mai – 15 septembrie 2020 și luarea unei hotărâri oficiale, în cel mai scurt timp, chiar și o decizie cu caracter restrictiv fiind acceptată.

În susținerea cererii, AROC a arătat că aceste contracte aferente organizării evenimentelor programate pentru perioada următoare, pe de o parte nu pot fi reziliate deoarece nu întrunesc condițiile de forță majoră în lipsa unei decizii a autorităților statului, pe de altă parte, există presiunea din partea publicului pentru a anunța dacă evenimentele din această vară urmează să aibă loc sau vor fi amânate / anulate.

Astfel, poziția marilor organizatorii de evenimente este deosebit de îngrijorătoare, atât față de o serie de furnizori, cât și față de consumatori, fapt ce poate afecta în mod ireversibil activitatea marilor organizatori de evenimente cultural-artistice pe viitor.

În ceea ce privește presiunea publicului și prejudiciul de imagine suferit, ACOR a precizat că acestea cresc exponențial pe zi ce trece și din cauză că majoritatea statelor și festivalurilor din alte țări, competitori direcți în această industrie, au luat deja de multă vreme decizii în acest sens, dispunând diverse instrucțiuni și obligații pe următoarele trei-patru luni, pentru persoanele juridice sau fizice care doresc să organizeze evenimente în această perioadă de timp".

Asociația Română a Organizatorilor de Concerte și Evenimente Culturale, structură asociativă a organizatorilor de festivaluri și concerte din România, este formată din cei mai reprezentativi actori de pe piaţa românească (ARTmania, Asociația Fapte, Asociația Mozaic, Best Music Live, Electric Castle, Emagic Live, Neversea, Plai, SNRS, Summer Well, UNTOLD, Why Not Us, Wise Factor).