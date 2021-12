Covid nu este la fel în cazul variantei Omicron, afirmă un specialist de la Oxford / Vestea bună și un motiv de îngrijorare

Record de infecții, decese mai puține și avertismentul OMS

John Bell, profesor de medicină la Universitatea Oxford, a declarat la postul de radio BBC 4 că noua variantă descoperită în Africa de Sud la sfârșitul lunii noiembrie pare să fie mai puțin severă și că pacienții care ajung în spital sunt spitalizați mai rapid, potrivit The Guardian „Scenele îngrozitoare pe care le-am văzut în urmă cu un an - secții de terapie intensivă pline, mulți oameni murind prematur - sunt acum istorie din punctul meu de vedere și cred că ar trebui să ne simțim încrezători că situația va persista”, a afirmat acesta.Comentariile lui Bell vin după ce guvernul britanic a anunțat că nu va introduce restricții anti-Covid mai stricte în Anglia înainte de sfârșitul anului. Mai mult, executivul condus de Boris Johnson a redus săptămâna trecută la 7 zile perioada de izolare pentru cei testați pozitiv cu Covid în Anglia.Ministrul sănătății Sajid Javid a declarat luni seara că monitorizează ultimele date și i-a îndemnat pe oameni să fie precauți, mai ales în timpul celebrărilor de Anul Nou.Marea Britanie a raportat marți un număr record de aproape 130.000 de noi infecții cu coronavirusul în contextul răspândirii variantei Omicron mult mai infecțioase a coronavirusului.Însă autoritățile britanice au înregistrat în același interval de timp doar 18 noi decese în decurs de 28 de zile de la un test pozitiv pentru COVID-19, cu mult sub pragul de 100 pe zi înregistrat anterior.Franța a înregistrat la rândul ei un număr record de 179.807 cazuri de COVID-19 marți, raportând 242 de decese cauzate de COVID-19 în ultimele 24 de ore, de aproape 7 ori mai puține decât recordul stabilit în data de 7 aprilie a anului trecut când numărul de noi contagieri depistate era de ordinul câtorva mii.Datele din viața reală par să confirme datele preliminare care sugerează că varianta Omicron este mult mai infecțioasă însă provoacă forme mai puțin grave ale bolii, ducând astfel la mai puține spitalizări și decese, chiar dacă aceasta are o abilitate mai mare de a eluda imunitatea obținută prin vaccinare sau trecerea prin boală.Cu toate acestea, OMS a tras un semnal de alarmă marți, avertizând că varianta Omicron ar putea duce la „un val de spitalizări”, în special în rândul persoanelor care nu s-au vaccinat împotriva coronavirusului.„O creştere rapidă a Omicron, aşa cum constatăm în mai multe ţări, chiar dacă se combină cu o formă a bolii mai puţin gravă, va determina cu toate acestea un număr ridicat de spitalizări, în special în rândul celor nevaccinaţi'”, a declarat pentru AFP Catherine Smallwood, unul dintre principalii responsabili din cadrul OMS Europa.Situația pare să fie într-adevăr mai îngrijorătoare în Statele Unite, unde puțin peste 60% din populația totală a țării a fost vaccinată cu schema completă a unui vaccin anti-Covid.Centralizarea datelor din statele americane arată că SUA a înregistrat un număr record de 512.553 de noi infecții cu coronavirusul, cu mult peste anteriorul număr maxim de 294.015 cazuri raportat în luna ianuarie a acestui an.„Dacă avem mult mai mulți oameni infectați cu forme mult mai puțin gave, asta, într-un fel, ar putea anula efectul pozitiv al faptului că noua tulpină este mai puțin periculoasă”, a avertizat dr. Anthony Fauci la emisiunea ABC „This week”, îndemându-i pe americani să se vaccineze.