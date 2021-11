Cehia și Slovacia au raportat sâmbătă bilanțuri Covid record

Cehia și Slovacia au anunțat sâmbătă cele mai mari bilanțuri zilnice de cazuri de coronavirus de la începerea pandemiei și până acum, arată datele oficiale citate de Reuters.





Republica Cehă a raportat 22.936 de cazuri noi de coronavirus pentru vineri, cel mai mare număr zilnic de la începutul pandemiei, potrivit datelor Ministerului național al Sănătății.





La începutul săptămânii, această țară a înăsprit restricțiile impuse persoanelor care nu au fost vaccinate contra COVID-19 pentru a încuraja vaccinările și a ușura povara asupra spitalelor.





Guvernul ceh a aprobat, astfel, măsura ce permite doar celor care sunt vaccinați sau care s-au vindecat de COVID-19 în ultimele șase luni să intre în restaurante, să participe la anumite evenimente și să folosească alte câteva servicii, începând de luni.





Slovacia a raportat vineri 9.171 de cazuri noi de coronavirus, cel mai mare număr zilnic de la începutul pandemiei, potrivit datelor Ministerului Sănătății, publicate sâmbătă.





Țara cu 5,5 milioane de locuitori înăsprise și ea, la începutul săptămânii, restricțiile pentru persoanele care nu s-au vaccinat contra COVID-19.





Cu o incidență în ultimele șapte zile de 11.500 de cazuri noi la un milion de locuitori, Slovacia are cea mai gravă situație epidemică raportată din lume, potrivit statisticilor Our World in Data.

Atât Cehia, cât și Slovacia, sunt pe lista roșie a României cu țările cu risc epidemiologic ridicat.