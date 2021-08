Imunitatea în masă împotriva coronavirusului nu mai poate fi atinsă din cauza variantei Delta, afirmă cercetătorii

Cum funcționează imunitatea în masă?

Variantă și mai transmisibilă

Probleme cu imunitatea în masă

Cercetătorii oferă mai multe motive pentru care atingerea unui asemenea obiectiv - în care nivelul imunității în rândul populației este suficient de ridicat pentru a preveni răspândirea unui virus - nu mai este plauzibil.Sir Andrew Pollard, directorul Oxford Vaccine Group, a declarat marți în fața parlamentului britanic că, întrucât vaccinurile anti-Covid nu opresc complet răspândirea coronavirusului, ideea atingerii imunității în masă a devenit „mitică”.„Cred că ne aflăm într-o situație în care, din cauza acestei variante [delta], imunitatea în masă nu este o posibilitate deoarece ea poate infecta și indivizii vaccinați”, a afirmat Pollard, unul dintre cercetătorii implicați în dezvoltarea vaccinului AstraZeneca/Oxford.„Iar asta înseamnă că oricine nu este vaccinat se va întâlni cu virusul la un moment dat. Asta s-ar putea întâmpla luna aceasta sau luna viitoare, ar putea avea loc anul viitor însă la un moment dat ei se vor întâlni cu virusul și nu avem nimic care să oprească transmiterea respectivă”, a adăugat acesta.FOTO: Profimedia ImagesExplicat în modul cel mai simplu, imunitatea în masă înseamnă atingerea unui nivel ridicat al imunității împotriva unui virus, acest lucru putând fi realizat prin infectare naturală (datorită anticorpilor creați de sistemul imunitar când intră în contact cu un patogen nou) și prin vaccinare.Vaccinarea este metoda preferată de atingere a imunității în masă deoarece ea creează o imunitate puternică și de durată fără ca persoanele să fie nevoite să treacă prin boală sau să experimenteze simptome severe care le pot lăsa sechele pe termen lung.Dacă suficiente persoane dintr-o populație sunt imune față de un virus acest lucru duce la rate mai scăzute ale infecțiilor inclusiv în rândul celor nevaccinați deoarece acesta are mai puține oportunități de a se răspândi și infecta noi persoane.Când este atinsă imunitatea în masă persoanele care nu sunt vaccinate împotriva virusului respectiv (fie din propria alegere, fie pentru că nu pot fi imunizate din motive obiective) sunt protejate de nivelul general al imunității prezent într-o populație.Un virus poate fi astfel ținut sub control cu succes sau eradicat complet în unele cazuri. Campanii de vaccinare în masă au reușit în trecut să reducă dramatic numărul de cazuri sau să elimine complet boli ca poliomielita, tuberculoza sau rujeola în majoritatea lumii.Însă Pollard a afirmat marți că în cazul Covid și a variantei Delta lucrurile stau diferit.„Problema cu acest virus este că el nu este rujeola. Dacă 95% din persoane sunt vaccinate împotriva rujeolei virusul nu se poate transmite în rândul populației”, a declarat acesta în fața comisiei privind coronavirusul din parlamentul de la Londra.FOTO: Profimedia ImagesPollard afirmă că deși vaccinurile anti-Covid ar putea încetini răspândirea coronavirusului, cel mai probabil vor apărea noi variante care se vor răspândi la rândul lor.„Suspectez că virusul va veni data viitoare cu o variantă care posibil va fi și mai bună în a se transmite în rândul populațiilor vaccinate, acesta reprezentând așadar încă un motiv să nu construim o campanie de vaccinare în jurul imunității în masă”.Persoanele care sunt vaccinate împotriva coronavirusului beneficiază de o protecție ridicată în fața formelor grave ale COVID-19, spitalizării și deceselor cauzate de coronavirus.Un nou studiu publicat vinerea trecută în Marea Britanie arată de asemenea că persoanele vaccinate în regim complet au un risc de 2-3 ori mai mic de a contracta coronavirusul, chiar și în contextul răspândirii variantei Delta.Dr. Andrew Freedman, cercetător de la Facultatea Medicală Cardiff specializat în boli infecțioase, a declarat joi pentru CNBC că este de acord cu evaluarea lui Pollard privind improbabilitatea atingerii imunității în masă.„Varianta Delta este foarte transmisibilă, lucru ce înseamnă că procentul necesar de persoane vaccinate în regim complet [pentru imunitate în masă] nu poate fi probabil atins”, afirmă acesta.„Vaccinurile oferă o protecție foarte eficace împotriva formelor severe ale bolii/spitalizării/decesului însă sunt mai puțin eficace în prevenirea infecțiilor, formelor ușoare și transmiterii, mai ales în cazul variantei Delta”, a adăugat Freedman.Acesta a mai precizat că imunitatea în masă nu va putea fi atinsă probabil în unele țări și din cauza numărului ridicat de adolescenți și copii nevaccinați.„Însă chiar și fără 'imunitatea în masă' completă, cu cât este mai ridicat procentul populației vaccinate în regim complet, cu atât este mai scăzută incidența infecțiilor în comunitate”, a subliniat cercetătorul.FOTO: RO VaccinareCând pandemia a început să se răspândească în întreaga lume anul trecut mai multe guverne, precum cele ale Suediei și Marii Britanii, păreau dispuse să își pună speranțele în obținerea imunității în masă pe cale naturală prin lăsarea virusului să se propage în rândul populațiilor lor.Însă această abordare a fost abandonată rapid în Marea Britanie după ce a devenit evident cât de mortală și ce impact distructiv poate avea Covid, miile de infecții și decese amenințând să ducă la prăbușirea sistemului sanitar.Atingerea imunității în masă în cazul Covid pare mai dificilă și din alte motive ce țin de ezitarea față de vaccinare, lentoarea campaniilor de imunizare din unele țări și mutațiile coronavirusului, noile variante amenințând (fără a submina însă deocamdată) eficacitatea vaccinurilor anti-Covid dezvoltate până acum.În plus, experții nu știu încă durata imunității față de Covid deși există dovezi clinice că aceasta scade în timp. Din fericire, cazurile de infectare după vaccinarea în regim complet sunt rare și tind să fie mai ușoare.Danny Altman, profesor de imunologie la Imperial College din Londra, a declarat de asemenea pentru CNBC că este de acord cu evaluarea lui Pollard și că „modelul matematic privind imunitatea în masă nu poate fi aplicat ușor pentru un virus fără precedent ca SARS-CoV-2”, mai ales în contextul apariției la nivel global a unor noi variante.Însă „cu cât avem mai multe persoane vaccinate eficace în jurul planetei, cu atât vom avea mai puține copii virale pe planetă și, prin urmare, o răspândire mai scăzută și mai puțini plămâni în care virusul poate să sufere mutații și să răspândească următorul val de variante”, subliniază acesta.