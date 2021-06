Cîțu: Vaccinarea este singura soluție pentru a depăși pandemia

Premierul Florin Cîţu subliniază că în municipiul Bucureşti, care are cea mai mare rată de vaccinare din ţară, nu s-a înregistrat niciun caz de COVID-19 în ultimele 24 de ore, fapt ce arată că vaccinarea este singura soluţie de a depăşi pandemia.





"Bucureşti are cea mai mare rată de vaccinare din ţară. Tot în Bucureşti, în ultimele 24 de ore am avut 0 (!!!) persoane infectate cu virusul SARS-COV 2. Vaccinarea este singura soluţie pentru a depăşi pandemia. It is that simple!", a afirmat duminică premierul Cîţu, într-o postare pe pagina sa de Facebook.





Aproape 4,7 milioane de români s-au vaccinat cu cel puțin o doză până în prezent, potrivit raportării de sâmbătă.





Coordonatorul campaniei naţionale de vaccinare, Valeriu Gheorghiţă, a spus vineri că el crede scăderea numărului persoanelor care se vaccinează este temporară și spune că acum România nu are țintă de vaccinare, asta în contextul în care pragul de 5 milioane, stabilit inițial, pare să nu fie atins nici măcar la 1 iulie.





Valeriu Gheorghiță a spus de asemenea că este un lucru vizibil că, ”într-adevăr, în ultima perioadă am observat o scădere a persoanelor care se adresează pentru vaccinare, pentru doza 1. Practic, vorbim despre o medie de 10.000 de persoane care se vaccinzează cu doza 1 în ultima perioadă”.