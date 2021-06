Europa a aprobat producția vaccinului Johnson & Johnson la o fabrică din Italia, în contextul problemelor de livrare

Agenția Europeană a Medicamentului a spus vineri că a aprobat producția vaccinului anti-Covid Johnson & Johnson la o nouă fabrică din Italia, pentru a accelera aprovizionarea Uniunii Europene cu acest ser, relatează Reuters.

