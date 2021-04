OMS: Nu există „date adecvate” privind schimbarea dozei AstraZeneca cu un alt vaccin la rapel

„Nu există date adecvate pentru a afirma dacă este un lucru care poate fi făcut” şi, ca atare, experţii organizaţiei au ajuns la concluzia că „interschimbabilitatea vaccinurilor nu este o recomandare pe care să o poată face în această etapă”, a declarat Margaret Harris, purtătoare de cuvânt a OMS, cu prilejul conferinţei de presă de la sediul ONU, la Geneva.Aceasta a amintit că este poziţia adoptată în februarie de Grupul strategic consultativ de experţi (SAGE) asupra vaccinării în momentul publicării recomandărilor sale asupra vaccinului anti-COVID-19 de la AstraZeneca şi înaintea informaţiilor asupra unei legături posibile între acest ser şi efecte secundare foarte rare.Purtătoarea de cuvânt a mai subliniat că experţii au lansat un apel pentru realizarea unor studii ştiinţifice asupra interşanjabilităţii vaccinurilor anti-COVID-19.Măsura vizează 533.000 de persoane din Franţa, potrivit HAS. Autoritatea a suspendat utilizarea vaccinului AstraZeneca pentru persoanele cu vârsta sub 55 de ani pe 19 martie din cauza unor cazuri rare de tromboze (cheaguri sangvine) raportate în Europa.Anterior, au existat persoane, în special din domeniul sanitar, care au primit o primă doză din acest vaccin utilizat de la începutul lui februarie.„Pentru aceste persoane, recomandăm de astăzi administrarea unui vaccin pe bază de ARN mesager” pentru a doua doză, cu un interval de 12 săptămâni între cele două, a precizat preşedintele HAS, Dominique Le Guludec, cu prilejul unei videoconferinţe.