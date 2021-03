Tulpina britanică are o rată a mortalității ”semnificativ mai mare” - studiu / ”O amenințare care trebuie luată în serios”

Într-un studiu ce a comparat rata mortalității printre britanicii infectați cu noua variantă de Sars-Cov-2 (cunoscută ca B.1.1.7) față de cei infectați cu alte tulpini ale virusului ce provoacă Covid-19, oamenii de știință spun că noua variantă are o rată a mortalității ”semnificativ mai mare”.Tulpina B.1.1.7 a fost descoperită în Regatul Unit în septembrie 2020 și, de atunci, a fost consemnată în peste 100 de țări.Aceasta are 23 de mutații în codul genetic – un număr destul de mare – iar unele dintre ele o fac să se răspândească mai ușor. Cercetătorii estimează că este cu 40-70% mai transmisibilă decât variantele care circulau până atunci.În noul studiu britanic, publicat miercuri în British Medical Journal, infecțiile cu noua variantă au dus la 227 de decese într-un eșantion de 54.906 pacienți cu Covid-19, comparativ cu 141 într-un eșantion de aceeași mărime cu pacienți infectați cu alte tulpini.”Dacă ținem cont și de abilitatea sa de a se răspândi rapid, acest lucru face ca B.1.1.7 să fie o amenințare care trebuie luată în serios”, a spus Robert Challen, cercetător la Exeter University și unul dintre cei doi cercetători principali ai studiului.Experții indepenți care au evaluat studiul spun că acesta vine în completarea dovezilor preliminare ce făceau o legătură între varianta B.1.1.7 și riscul crescut de deces din cauza Covid-19.Divizia de cercetare MedLife a identificat până în prezent 151 de cazuri de infectare cu varianta britanică a coronavirusului, dintr-un total de aproape 600 de probe secvențiate de la începutul acestui an.”Evoluția în ceea ce privește tulpina britanică nu este una favorabilă dacă luăm în considerare faptul că am ajuns la o prevalență de 77% pe lotul analizat versus 12%, atât cât am înregistrat în luna ianuarie. Practic, în mai puțin de 2 luni, numărul cazurilor cu noua tulpină a crescut de 6 ori, cel puțin pe loturile noastre de studiu. Răspândirea acestei tulpini explică și trendul ascendent în ceea ce privește infectările și numărul persoanelor internate la ATI în ultima perioadă. Credem că valul 3 și poate chiar 4 al pandemiei vor fi în strânsă legătură cu apariția și răspândirea noilor tulpini ale virusului", a declarat Dumitru Jardan, biolog și coordonator al studiului de secvențiere derulat de MedLife.