OMS: În decembrie 2019, în China, circulau deja 13 tulpini de coronavirus

Coordonatorul misiunii OMS la Wuhan, Peter Ben Embarek, a spus că în decembrie 2019 erau deja 13 tulpini de coronavirus, ceea ce ar putea înseamnă că virusul circula de dinainte de decembrie, relatează CNN.

Embarek a spus că misiunea OMS - din care au făcut parte 17 oameni de ştiinţă ai OMS şi 17 cercetători chinezi - a extins tipul de material genetic examinat la cazurile din decembrie. Asta le-a permis să examineze probe genetice parţiale şi nu doar pe cele complete. Drept rezultat, au putut pentru prima dată să colecteze 13 secvenţe genetice diferite ale virusului SARS-CoV-2 din decembrie 2019. Secvențele genetice ar putea aduce indicii valoroase cu privire la geografia şi timingul epidemiei de dinainte de decembrie.

„Unele dintre ele provin din pieţe... Altele nu sunt conectate cu piețele”, care includ și piața din Huanan din Wuhan, deși a jucat un rol în răspândirea inițială a virusului.





Modificările în structura genetică a unui virus sunt frecvente și în mod normal inofensive, apar în timp pe măsură ce boala se extinde și se reproduce în rândul oamenilor sau animalelor.

Embarek a refuzat să tragă concluzii despre ce ar fi putut însemna cele 13 tulpini pentru istoria bolii de dinainte de decembrie.

Dar descoperirea unui număr atât de mare de variante posibile ale virusului ar putea sugera că acesta circula de mai mult timp, nu doar de luna respectivă, așa cum au sugerat anterior unii virologi. Acest material genetic este probabil prima dovadă fizică apărută la nivel internațional pentru a susține o astfel de teorie.

Prof. Edward Holmes, virolog la Universitatea din Sydney, în Australia, a declarat: „Deoarece exista deja diversitate genetică în secvențele SARS-CoV-2 eșantionate la Wuhan în decembrie 2019, este probabil ca virusul circula de mai mult timp decât luna respectivă".

Holmes, care a studiat apariția virusului, a spus că aceste 13 secvențe ar putea indica faptul că virusul se răspândea nedetectat înainte de focarul din decembrie din Wuhan.

„Aceste date se potrivesc cu alte analize că virusul a apărut în populația umană mai devreme de decembrie 2019 și că a existat o perioadă de transmitere criptică înainte de a fi detectat pentru prima dată în piața Huanan.”

Embarek a spus că Misiunea a analizat 92 de cazuri suspecte de COVID-19 din lunile octombrie şi noiembrie 2019 - pacienţi cu simptome similare COVID-19 şi grav bolnavi.

Echipa OMS a cerut testarea pentru anticorpi la COVID-19 a acestor pacienţi - doar 67 au consimţit, dar testele lor au ieşit negative.

Embarek a subliniat însă că ar fi necesare teste suplimentare întrucât nu este clar dacă anticorpii rămân în organism un an de zile.

Totuşi modul răspândirii acestor 92 de cazuri geografic, în provincia Hubei, l-a intrigat pe Embarek. Acestea nu au apărut în clustere, așa cum se întâmplă în cazul focarelor, ci în în numere mici dispersate în toată provincia Hubei.

Embarek a spus de asemenea că Misiunea OMS s-a întâlnit cu primul pacient Covid înregistrat de autorităţile chineze, un bărbat de peste 40 de ani din Wuhan care nu călătorise recent.

„Nu are nicio conexiune cu pieţele. Am vorbit cu el. Are o viață foarte - într-un fel - plictisitoare și normală, fără drumeții pe munte sau genul acesta de activități. Era un funcţionar de birou la o companie privată”.

China a promis transparență cu ancheta OMS. Răspunzând criticilor SUA că ar trebui să asigure acces la datele brute de la început, Ambasada chineză din Washington a spus că ”ceea ce a făcut SUA în anii recenți a subminat instituțiile multilaterale, inclusiv OMS, și a dăunat grav cooperării internaționale pe Covid-19”.

OMS speră să întoarcă la Wuhan lunile viitoare pentru a continua ancheta.

Embarek a declarat în interviul său pentru CNN că echipa sa speră să poată analiza probe biologice care nu le-au fost accesibile în prima deplasare la Wuhan şi anume probe de la donatori de sânge din ultimii doi ani.

„Există circa 200.000 de probe disponibile acolo care sunt securizate şi care ar putea fi folosite pentru o nouă serie de studii. Ar fi fantastic dacă am putea să le examinăm”.