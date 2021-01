Ursula von der Leyen: AstraZeneca va livra 9 milioane de doze adiționale de vaccin în primul trimestru

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat, duminică, că AstraZeneca va livra 9 milioane de doze de vaccin adiționale în primul trimestru, ceea ce înseamnă un total de 40 de milioane de doze pentru Europa. UE și-a confirmat duminică obiectivul de a vaccina 70% dintre adulți până la "sfârșitul verii”.

”AstraZeneca va livra livra 9 milioane de doze de vaccin adiționale în primul trimestru (40 de milioane în total) comparativ cu oferta de săptămâna trecută și va începe livrarea cu o săptămâna mai devreme decât era programat”, a scris Ursula von der Leyen pe Twitter.

De asemenea, potrivit acesteia, compania va extinde capacitatea de producție din Europa.

Step forward on vaccines.@AstraZeneca will deliver 9 million additional doses in the first quarter (40 million in total) compared to last week’s offer & will start deliveries one week earlier than scheduled.



The company will also expand its manufacturing capacity in Europe.