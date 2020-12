Coronavirus: Dr. Deborah Birx va demisiona din echipa de lucru a Casei Albe după ce a fost acuzată de ipocrizie

Birx, în vârstă de 64 de ani, și-a motivat decizia prin criticile pe care le-a primit datorită unei adunări de familie organizate de Ziua Recunoștinței în statul Delaware.„Această experiență a fost puțin copleșitoare”, a declarat Birx, adăugând că „a fost foarte dificilă pentru familia mea”.Anterior existau informații că aceasta dorea un post în administrația președintelui ales Joe Biden. O cercetătoare în domeniul HIV renumită la nivel internațional, Birx a lucrat în guvernul Statelor Unite încă din anii 1980 din timpul administrației Reagan.Aceasta nu a precizat când își va da demisia însă a spus în cadrul unui interviu acordat marți că va ajuta viitoare administrație Biden și „apoi mă voi retrage”.În zilele anterioare Zilei Recunoștinței aceasta îndemnase americanii să își restricționeze adunările la „gospodăria imediată”.Însă duminică a fost dezvăluit că aceasta călătorise din Washington la una dintre proprietățile sale aflată pe Insula Fenwick din Delaware unde i s-au alăturat trei generații ale familiei sale din două gospodării.În perioada în care a fost în Delaware aceasta a acordat un interviu CBS în care a afirmat că unii americani „au făcut greșeli” de Ziua Recunoștinței fiindcă au călătorit și „ar trebui să presupună că au fost infectați”.Centrul pentru Prevenirea și Controlul Bolilor al SUA, al cărui director adesea a ținut informări alături de Birx, a avertizat americanii să nu călătorească în perioada sărbătorilor.Agenția a avertizat de asemenea împotriva adunărilor din interiorul locuințelor la care participă persoane din gospodării diferite.Dr. Birx a insistat că s-a dus la proprietatea din Delaware pentru un potențial cumpărător însă a recunoscut că a avut o masă de familie în timpul vizitei.„Fiica mea nu a ieșit din casă de 10 luni, părinții mei au fost izolați timp de 10 luni. Au devenit deprimați la fel cum sunt sigură că li s-a întâmplat multor vârstnici care nu și-au putut vedea fii, nepoatele”, a afirmat Birx.„Părinții mei nu și-au putut vedea fiul rămas în viață de peste un an. Acestea sunt toate lucruri foarte dificle”, a continuat aceasta.Potrivit Associated Press, dr. Birx mai are o locuință în Potomac, statul Maryland, unde locuiesc părinții acesteia.