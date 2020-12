Coronavirus: SUA vor înregistra peste 3 milioane de decese într-un singur an pentru prima dată în istorie

Pneumonie la începutul anului

Datele finale privind mortalitatea nu vor fi disponibile decât peste câteva luni, însă numerele preliminare sugerează că SUA vor înregistra peste 3,2 milioane de decese în acest an, cu cel puțin 400.000 mai multe decât în 2019.Numărul de decese înregistrat în SUA crește în majoritatea anilor, deci cea de anul acesta era la rândul ei de așteptat.Însă numerele înregistrate în 2020 reprezintă o creștere de aproximativ 15% a deceselor și procentul ar putea fi și mai mare odată ce vor fi numărate toate persoanele care și-au pierdut viața în luna decembrie din cauza pandemiei.Aceasta ar fi cea mai mare creștere procentuală înregistrată într-un singur an după 1918 când zeci de mii de soldați americani au murit în Primul Război Mondial și alți sute de mii din cauza gripei spaniole.În acel an numărul deceselor a crescut cu 46% comparativ cu 1917.COVID-19 a ucis peste 318.000 de americani și numărul este în creștere.Anul trecut rata generală a mortalității a scăzut puțin în SUA datorită reducerii numărului de decese provocate de boli coronare și cancer iar speranța de viață a crescut cu câteva săptămâni pentru al doilea an consecutiv, potrivit datelor și raportului privind mortalitatea publicat anual de Centrul pentru Prevenirea și Controlul Bolilor.Însă speranța de viață în 2020 ar putea scădea cu până la 3 ani, afirmă Robert Anderson, directorul departamentului de statistici ale mortalității din cadrul CDC.Centrul american a numărat 2.854.838 de decese în Statele Unite anul trecut, cu 16.000 mai multe decât în 2018. Numărul deceselor crește cu aproximativ 20.000-50.000 de persoane în fiecare an, în principal datorită îmbătrânirii și creșterii populației.Însă rata deceselor ajustată la vârstă a scăzut cu aproximativ 1% în 2019 și speranța de viață a crescut cu în jur de 6 săptămâni la 78,8 ani, potrivit datelor CDC.„[2019] a fost de fapt un an destul de bun pentru mortalitate, la cum merg lucrurile”, a declarat Anderson.Pandemia de COVID-19 a fost unul dintre factorii principali ai mortalității în 2020, atât direct cât și indirect.Virusul a fost identificat pentru prima dată în China la sfârșitul lui 2019 iar primele cazuri de COVID-19 au fost raportate în Statele Unite anul acesta.Însă coronavirusul a devenit a treia cea mai importantă cauză a mortalității, în spatele doar a bolilor coronare și cancerului. În anumite perioade ale anului COVID-19 a fost ucigașul principal.Însă și alte tipuri de decese au crescut în număr.O creștere subită a cazurilor de pneumonie chiar la începutul anului ar putea să fi fost decese cauzate de COVID-19 însă neidentificate ca atare atât de devreme în cursul pandemiei.Dar a existat și o creștere neașteptată a numărului de decese cauzate de anumite boli coronare și de circulație, diabet și demență, afirmă Anderson.Multe dintre acestea ar putea fi legate la rândul lor de COVID-19. Virusul ar fi putut slăbi pacienții care deja erau într-o stare precară din cauza acestor boli sau le-ar fi putut diminua accesul la îngrijirea de care aveau parte.Unii erau optimiști la începutul pandemiei că numărul deceselor cauzate de accidente rutiere va scădea odată ce oamenii nu vor mai face naveta pentru a ajunge la locul de muncă și nu vor mai conduce pentru a merge la evenimente sociale.Datele nu au fost procesate încă, dar informațiile anecdotice sugerează că o astfel de scădere nu a avut loc.Numărul sinuciderilor a scăzut în 2019 comparativ cu 2018 dar informațiile preliminare sugerează că trendul nu s-a păstrat și în acest an, potrivit lui Anderson și a altora.În schimb numărul deceselor cauzate de supradoze s-a înrăutățit substanțial.Datele pentru 2020 nu sunt disponibile deocamdată însă raportul CDC pentru perioada mai 2019 - mai 2020 arată peste 81.000 de decese cauzate de supradoză, cel mai mare număr înregistrat vreodată în decurs de 12 luni.Experții cred că întreruperea tratamentelor în persoană și a serviciilor de recuperare ar putea fi un factor.De asemenea, din cauza izolării, oamenii sunt mai predispuși să ia droguri singuri - fără a avea pe cineva în preajmă care să sune la ambulanță sau să le acorde primul ajutor în cazul unei supradoze.Dar poate că factorul cel mai important sunt chiar drogurile: COVID-19 a cauzat probleme de aprovizionare pentru dealeri, așa că aceștia amestecă tot mai des substanțe toxice în marfa vândută, potrivit experților.„Nu suspectez că brusc sunt mai mulți oameni care au început să folosească droguri din cauza COVID-19. Mai degrabă cred că este vorba de contaminarea surselor persoanelor care deja foloseau droguri”, afirmă Shannon Monnat, o cercetătoare de la Universitatea Syracuse specializată în consumul de droguri.