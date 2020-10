Coronavirus: Suedia ia în considerare modificarea strategiei, autoritățile locale vor avea puteri sporite pentru combaterea pandemiei

Anders Tegnell, epidemiologul oficial, se va întâlni în această săptămână cu autoritățile sanitare locale pentru a discuta despre măsurile care vor fi instituite în capitala Stockholm și orașul apropiat Uppsala, informează ziarul The Telegraph.Spre deosebire de vecinii nordici și majoritatea celorlalte țări, Suedia nu a introdus măsuri de izolare pe scară largă ca răspuns la primul val de pandemie din prima parte a anului. Guvernul condus de premierul Stefan Löfven a permis magazinelor, barurilor și restaurantelor să rămână deschise, elevilor și studenților să meargă la cursuri pentru a evita o creștere abruptă ulterioară a cazurilor.Urmarea a fost că Suedia a înregistrat o rată mult mai mare de decese raportată la populație decât oricare din vecinii săi. Duminică înregistrase 5.918 decese, în comparație cu 278 în Norvegia și 346 în Finlanda. Dr. Joacim Rocklov de la universitatea Umea a afirmat pentru The Telegraph că, după ce a fost nonconformistă anterior, Suedia se orientează spre o strategie mult mai apropiată de a vecinilor.Guvernul va împuternici autoritățile locale să recomande cu fermitate oamenilor să evite locurile publice aglomerate ca centrele comerciale, muzeele, sălile de fitness, concertele și evenimentele sportive.Suedezilor li se va putea cere să evite transportul public și contactele cu cei vârstnici și vulnerabili: „Ce s-a petrecut în ultmele două săptămâni este o mutare spre modelul similar aplicat în Norvegia și multe alte țări. Este evident că este o strategie nouă, dar ziarele vorbesc încă despre strategia suedeză ca și cum am fi rămas în luna martie”.Johan Nojd, care conduce departamentul de boli infecțioase din Uppsala, dă de înțeles că este pregătit să introducă restricții severe în oraș, ca noi reguli pentru ospitalitate dacă va continua să crească numărul de cazuri:„Poate că mâine, când vor fi mai mulți vorbind despre concerte sau restaurante, unul ar putea spune că Agenția de Sănătate Publică ne sfătuiește ca în următoarele două sau trei săptămâni să nu stăm până noaptea târziu la restaurant”.Dar, spre deosebire de alte țări, nu vor exista amenzi sau alte consecințe de natură legală pentru cei care aleg să nu respecte noile reguli. Bitte Brastad, care conduce biroul juridic la agenția suedeză pentru sănătate, spune că regulile sunt „între reglementări și recomandări”.Tegnell a spus recent că nivelul de imunitate în orașele suedeze nu este atât de ridicat cum au crezut oficialii din sănătate:„Concluzia evidentă este că nivelul imunității în acele orașe nu este atât de ridicat cum au crezut unii oameni. Cred că ceea ce vedem este în mare măsura consecința răspândirii eterogene a acestei boli, însemnând că deși au fost nuemeroase cazuri în orașele mari, există mari arii cu oameni care nu au fost încă afectați”. ( Business Insider