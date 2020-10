Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat că iese luni seară din spital și se simte foarte bine. Acesta a transmis și un mesaj: ”Nu vă temeți de Covid. Nu-l lăsați să vă domine viața”.

Trump a anunțat pe Twitter că va părăsi Walter Reed Army Medical Center la 6.30 p.m (22.30 GMT).

”Mă simt foarte bine! Nu vă temeți de Covid. Nu-l lăsați să vă domine viața. Am dezvoltat, sub administrația Trump, câteva tratamente foarte bune (...). Mă simt mai bine decât acum 20 de ani”, a scris Trump pe Twitter.

I will be leaving the great Walter Reed Medical Center today at 6:30 P.M. Feeling really good! Don’t be afraid of Covid. Don’t let it dominate your life. We have developed, under the Trump Administration, some really great drugs & knowledge. I feel better than I did 20 years ago!