Nelu Tătaru, vizită în focarul de la Galați, unde 83 de cadre medicale sunt infectate: Astăzi vor fi mai puține cazuri, pentru că în weekend s-au făcut mai puține teste

România va avea astăzi mai puține noi cazuri de coronavirus decât zilele trecute, dar asta pentru că în weekend s-au făcut mai puține teste, a anunțat ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, aflat în vizită la Galați, unul dintre cele mai mari focare din țară, în acest moment. Potrivit ministrului Sănătății, 83 de cadre medicale de la Spitalul Județean Galați sunt infectate cu coronavirus. Spitalul preia și pacienți non-COVID, dar numai urgențe, iar secțiile de Chirurgie și Cardiologie au fost închise. Spitalul Județean din Galați este cel mai mare din sud-estul țării.







"Situația este serioasă în acest moment, însă nu suntem într-un colaps medical", spune Nelu Tătaru despre focarul de la Galați. În acest moment nu se pune problema carantinării Spitalului Județean, mai spune ministrul Sănătății.



Ministrul Sănătății a făcut un nou apel la români să respecte măsurile de protecție, pentru ca numărul de infecții să nu continue să crească: "Nu văd în acest moment un pericol pentru starea de urgență , dar menținem și recomandăm menținerea acelor precauții. Nu putem vorbi doar eu și cu dumneavoastră despre un anumit prăpad care ar putea veni. Nu. În acest moment gestionăm situația."





"Vedem o relaxare a populației, atât civile, cat și a personalului medical întrăo oarecare măsură și recomand în continuare pastrarea acelor precauții. Dacă nu am văzut aglomerație, am văzut puțină relaxare din partea personalului medical (la Galați - n.red.), aș recomanda să nu ne relaxăm, încă nu am trecut pasul", mai spune ministrul Sănătății.





"Noi suntem subiectivi, dar cei din exteriorul țării noastre sunt obiectivi și vor lua decizii în privința noastră", a adăugat ministrul Sănătății.





"Un corp medical pe care acum, în momentul ăsta, dacă vreți îl văd deznădăjduit pentru o muncă care nu numai că nu a fost apreciată, dar în momentul ăsta chiar se calcă pe acea muncă, forțând un pic și efortul și răbdarea lor", mai spune Nelu Tătaru.



Galați este unul dintre cele mai mari focare de coronavirus din România în acest moment, în care țara noastră a ajuns în vârful de până acum al epidemiei sau mijlocul primului val, potrivit specialiștilor. În ultima săptămână, la Galați au fost confirmate aproape 300 de noi cazuri. În medie, creșterea a fost de peste 30 de cazuri noi pe zi. Mult pentru un oraș de dimensiunile Galațiului. Lucrul cu atât mai grav, care amintește de situația focarului de la Suceava, din perioada martie-aprilie, este că 83 de cadre medicale ale celui mai mare spital din sud-estul țării sunt infectate cu virusul.





Evoluția cazurilor de coronavirus în Galați, de la primul caz confirmat până în luna iulie (sursa: publicația locală Viațaliberă.ro):























La Galați, perioada de relaxare a dus, practic, la dublarea numărului de cazuri, comparativ cu lunile aprilie și mai, când s-a înregistrat în România precedentul vârf al epidemiei. Dacă în aprilie, vârful ca număr de cazuri a fost în săptămânile 4-10 aprilie (81 de cazuri), 11-17 aprilie (75 de cazuri) și 18-24 aprilie (78 de cazuri), iar luna următoare, cel mai mare număr de cazuri s-a înregistrat în săptămâna 9-15 mai (84), acum numărul cazurilor s-a dublat - în săptămâna 27 iunie - 3 iulie s-au înregistrat la Galați 151 de noi cazuri de îmbolnăviri. Sursa datelor: publicația locală, care a realizat un grafic cu evoluția numărului de cazuri de la primul caz de infectare cu coronavirus confirmat la Galați până în acest moment.