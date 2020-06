Sfaturile specialiștilor despre siguranța la locul de muncă: de la cum bem cafeaua la birou, la cum și cât purtăm masca și cine plătește amenda dacă angajatul nu o poartă

Cum trebuie să bem cafeaua într-un spațiu închis?

Unii oameni sunt îngrijorați că purtarea măștii permanent la birou, pe lângă disconfortul obișnuit care nu e grav, are efecte negative, oxigenare mai mică, efecte asupra persoanelor cu alte afecțiuni respiratorii.

Iosif Răducu: Nevoia de socializare a oamenilor este mare. Acest obicei "hai să bem o cafea și să ieșim la țigară" se poate face în continuare, dar se recomandă să nu ieșim în gașcă mare, 5, 6 10 persoane. Ieșim în pauzele acordate de angajator pentru a respecta și cerințele legale în grupuri de 2,3 colegi, respectând 1.5, 2 m distanță socială.Ne bem cafeaua, dar respectăm toate regulile, ne dezinfectam pe mâini, cu cât mai des, cu atât mai bine, ne spălăm cu apă și săpun.Ne relaxam, discutăm, dar pentru o perioadă este recomandat să renunțăm la obiceiul de a ne strânge mâna, de exemplu.Dr. Adrian Marinescu: Sunt date noi care ne arată clar că transmiterea prin intermediul suprafețelor este destul de mică, adică când cineva strănută pe un obiect și eu ating acel obiect și duc la mâna la ochi, gură, nas.Este foarte important dacă persoana este simptomatică sau asimptomatică, pentru că prin tuse și strănut se transmite coronavirusul. Cine are simptomatologie ar trebui să se izoleze de ceilalți.Asociem cafeaua cu momentul în care scoatem masca și atunci trebuie să fim mai puțini în încăpere.Aș face următorii pași:aș aerisi cameraas urmări să am distanță de 1, 5 mm-aș dezinfecta, aș scoate masca, beau cafeaua liniștit și îmi pun din nou masca.La hidratare e aceeași discuție precum la cafea și aceeași pași trebuie urmăriți.Dr. Adrian Marinescu: Purtăm masca, dar e clar că nu permanent, la 2 ore scoatem masca, facem pauză, aerisim încăperea.Dacă sunt persoane care au oxigenare mai proastă, astmatice, cu bronșite, care au o afectare importantă pulmonară au contraindicație de a purta masca și atunci înlocuim cu distanțare. Trebuie să am distanță de 3 metri.Cât și cum purtăm masca la birouIng. Iosif Răducu: Angajații care se află singuri în birou nu vor purta mască, conform ordinului 3577.Pentru cei care lucrează în aer liber, în construcții, purtatul măștii nu este obligatoriu.Dr. Adrian Marinescu: Foarte frecvent măștile nu sunt purtate cum trebuie, orice masca este o barieră dacă acoperă gura și nasul, dacă e la barbie e ca și cum nu aș purta-o.Partea colorată trebuie să fie în exterior, zona mai dură metalică sau din plastic superior să fie mulată la nivelul nasului, acoperă gura și nasul.Ing. Iosif Răducu: Angajatorul are obligația de a oferi măști pe traseul de venit la job și pentru fiecare 2 ore, cel puțin 4 măști pe zi pentru o persoană, de aici rezulta niște costuri.În planurile de prevenire și protecție noi, cum cere legea, se prevăd bugete și pentru celelalte costuri, 3 categorii de substanțe dezinfectante, pentru alimente, pentru suprafețe și pentru tegumente. Trebuie sa fie substanțe omologate, certificate ca substanțe biocide, care au efect asupra acestui virusCosturile pentru angajatori sunt mai mici decât dacă o persoană s-ar îmbolnăvi. Dacă spunem "hai lasa ca merge"," hai că nu există COVID", ne putem trezi cu o explozie epidemiologică, repercusiuni financiare și medicale, iar se pot închide activitati economice.Ing. Iosif Răducu: Este vorba de măștile chirurgicale albastre din polipropilena. La cadrele medicale sunt și alte tipuri de măști mai performante cu diferite grade de filtrare.Ing. Iosif Răducu: Există un departament de achiziții care verifică măștile înainte de a intra în unitate, pentru că au apărut multe produse neconformeDr. Adrian Marinescu: Angajatul nu are cum să monitorizeze acest lucru.Ing. Iosif Răducu:Ing. Iosif Răducu: Dacă vine Inspectorul de la inspecția muncii și angajatul nu e cu mască, angajatorul plătește amenda, conform legii, dar conform regulamentului intern semnat își poate recupera banii de la angajat.Ing. Iosif Răducu: Putem sesiza organele abilitate, putem suna să vină cineva de la ministerul de interne, dar cred că principalul ține de educație, să înțelegem și să fim conștienți să mai purtăm o luna, 2,3 mască și să scăpăm.Dr. Adrian Marinescu: Cât de des e nevoie, în raport cu pașii pe care îi fac, dacă stau doar la birou, nu are rost la 5 minute. Să încerc să evit gestul de a duce mâna la nas, gură și ochi, când ating anumite suprafețe.Pe lângă dezinfectarea mâinilor și suprafețele ar trebui dezinfectate la anumite intervale, dacă o folosesc doar eu, mai rar, dacă lucram in ture, când mi-am terminat tura să dezinfectez.Să am și varianta de dezinfectant de buzunar, dacă se întâmplă să ies afară din birou, cand mă duc la farmacie sau în altă parte, după ce am atins anumite suprafețe.Ing. Iosif Răducu: Dezinfectarea suprafeței se face la începutul programului de lucru, la următoarele 4 ore și la sfârșitul programului, conform ordinului 3577.Conform ordinului 784, dacă avem o persoană suspectă, 24 ore de ore trimit colegii acasă și nu se intră la curățenie.Dr. Adrian Marinescu: Principiul este că persoana simptomatică are un risc mai mare de transmitere, pentru că are o încărcătură virală mai mare. Sub febra poate fi un simptom, triajul acesta reduce riscul și poate să îl facă cineva care nu are pregătire medicală.Angajatorul ar trebui să pună întrebări legate de simptomatologie, dacă a avut febră, dacă a avut contact cu cineva diagnosticat pozitiv.Dacă temperatura este mai mare de 37.3 se trimite la consult de specialitate. Este recomandat să nu alergăm, să nu venim transpirați pentru că pe moment este posibil sa difere, nu trebuie să intrăm în panică, așteptăm 5 minute și repetăm procedura.Ing. Iosif Răducu: În afară de ce se face dimineața, persoana desemnată, medicul de familie, șefii de echipă au obligația legală de a observa angajații dacă au simptome febră, rinoree, tuse și dacă observă, să îi îndrume către medic.Dificultățile apar la companiile mici și mijlocii, e dificil să aibă acces la medicina muncii, să desemneze o persoană, epidemiolog de serviciu și atunci de obicei e portarul.Legal, angajatorul trebuie să desemneze o persoană responsabilă pentru triaj și măsurarea temperaturii.pentru companii care nu au multe resurse realizate de Agenția Europeană pentru Sănătate și Securitate în Muncă.Dr. Adrian Marinescu si Iosif Răducu- Să avem informațiile corecte.- Dacă e o situație grea, nu este un virus ucigaș, nu e ca și cum răul de-abia vine.- Partea psihologică e la fel de importantă ca cea medicală.- Chiar am avut mai puține cazuri de gripa, ceea ce demonstrează ca aceste măsuri ne ajută să avem o sănătate mai bună în general.- Să ne gândim și la concedii, dar să le facem cu prudență.- Lăsați autobuzele aglomerate să treacă, îl putem lua pe următorul. Valabil și la lifturi.