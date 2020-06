33 de români angajați la abatoare din Olanda, infectați cu noul coronavirus

33 de români care lucrează la abatoarele unei companii din industria de procesare/prelucrare a cărnii din Olanda au fost confirmați pozitiv cu Covid-19, informează MAE într-un comunicat, menționând că starea de sănătate a acestora este bună, nefiind necesară spitalizarea.









consultat AICI”. În același timp, pentru a veni în întâmpinarea lucrătorilor români în Regatul Țărilor de Jos, Ministerul olandez al Afacerilor Sociale (SZW) a publicat recent un material informativ în limba română, cu privire la măsurile de protecție de care angajatorii și angajații trebuie să țină cont pentru evitarea răspândirii virusului Sars-Cov2. Documentul, care pune la dispoziție inclusiv date de contact utile ale autorităților precum și modalitățile de sesizare a neregulilor, poate fi”.

Într-un comunicat remis miercuri, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) detaliază demersurile întreprinse cu privire la cetățenii români lucrători în străinătate și în contextul cazurilor de îmbolnăvire cu noul coronavirus în rândul unor lucrătorilor români ce își desfășoară activitatea în companii din industria cărnii de pe teritoriul Olandei.MAE precizează că, „întrucât o parte din lucrătorii români care își desfășoară activitatea în cadrul abatoarelor unei companii din industria de procesare/ prelucrare a cărnii situate pe teritoriul Olandei, în imediata vecinătate a graniței cu Germania, locuiesc în localitatea Emmerich am Rhein din Germania (671 de cetățeni români), printre aceștia numărându-se 33 de persoane confirmate pozitiv cu Covid-19, consulul general al României la Bonn s-a deplasat în localitatea menționată”.„Din discuțiile purtate cu reprezentantul primăriei orașului Emmerich am Rhein, a reieșit că starea de sănătate a cetățenilor români infectați cu Covid-19 este bună, nefiind necesară spitalizarea. Toate persoanele s-au infectat la locul de muncă sau intrând în contact cu lucrători infectați”, arată MAE în comunicat.Redăm integral comunicatul MAE despre situația lucrătorilor români din Olanda:„În continuarea demersurilor Ministerului Afacerilor Externe cu privire la cetățenii români lucrători în străinătate și în contextul cazurilor de îmbolnăvire cu virusul COVID-19 în rândul lucrătorilor români care își desfășoară activitatea în companii din industria de procesare/prelucrare a cărnii de pe teritoriul Regatului Țărilor de Jos, Ambasadorul României la Haga a efectuat o serie de vizite la companiile de profil din Regatul Țărilor de Jos.Cu această ocazie, reprezentanții misiunii diplomatice au constatat condițiile de lucru din cadrul companiilor de profil și măsurile dispuse de autoritățile competente în vederea prevenirii răspândirii noului coronavirus și au avut o serie de întâlniri cu autoritățile locale, precum și cu reprezentanți ai organizației sindicale reprezentative și ai mass-media.La discuții au participat și lucrători români care și-au încheiat recent raporturile de muncă cu un angajator olandez din domeniu, iar din relatările acestora a rezultat faptul că există cazuri de nerespectare de către angajator a clauzelor contractuale. Aceste aspecte au fost semnalate autorităților olandeze competente, prin grija biroului atașatului pe probleme de muncă și sociale din cadrul Ambasadei României la Haga.Totodată, la nivelul autorităților olandeze a fost constituit un grup de lucru inter-instituțional, cu participarea unor experți din partea Ministerelor Afacerilor Sociale, al Sănătății, al Afacerilor Interne, al Ministerul Public, dar și din alte organizații precum Asociația Municipalităților olandeze, având ca principal scop elaborarea de rapoarte și îndrumări menite să îmbunătățească situația lucrătorilor mobili, atât pe termen scurt, în contextul pandemiei de COVID-19, cât și pe termen lung. Grupul de lucru a subliniat în primele sale recomandări că, întrucât un număr mare de lucrători transfrontalieri își desfășoară activitatea în cadrul centrelor de producție din Olanda, dar sunt cazați în alte state membre ale UE, precum Germania sau Belgia, există nevoia de cooperare între instituțiile locale olandeze și cele din aceste state. Cooperarea ar trebui să implice, în viziunea Grupului de lucru menționat, schimbul rapid de informații și inspecții comune ale autorităților de control în relațiile de muncă din statele vizate.De asemenea, Ambasadorul României la Haga a transmis și o scrisoare ministrului olandez al Muncii și Afacerilor Sociale, în care a subliniat importanța respectării măsurilor de prevenție de către angajatorii locali. În răspunsul transmis, ministrul olandez al muncii a accentuat, la rândul său, faptul că, printre măsurile luate de autoritățile locale de sănătate din Olanda au fost și stabilirea de contacte cu autoritățile locale din statele vecine.În plus, întrucât o parte din lucrătorii români care își desfășoară activitatea în cadrul abatoarelor unei companii din industria de procesare/prelucrare a cărnii situate pe teritoriul Regatului Țărilor de Jos, în imediata vecinătate a graniței cu Republica Federală Germania, locuiesc în localitatea Emmerich am Rhein din Republica Federală Germania (671 de cetățeni români), printre aceștia numărându-se 33 de persoane confirmate pozitiv cu COVID-19, consulul general al României la Bonn s-a deplasat în localitatea menționată. Toate persoanele s-au infectat la locul de muncă sau intrând în contact cu lucrători infectați. În dialogul cu partea română, autoritățile germane au subliniat că problematica generată de desfășurarea activităților profesionale în statul olandez și reședința în Republica Federală Germania limitează competențele de intervenție ale autorităților locale germane, care și-au manifestat însă disponibilitatea de a colabora cu autoritățile olandeze pentru identificarea unor soluții în gestionarea situației muncitorilor transfrontalieri.