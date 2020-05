Coronvirus în lume: Europa se redeschide și mai mult, îngrijorare în America latină / Plaje, săli de sport și discoteci deschise

Foto: Profimedia Images via Digi24

La Madrid, încă supus uneia dintre cele mai stricte carantine din lume în fața pandemiei, locuitorii au beneficiat luni de redeschiderea teraselor, cafenelelor și restaurantelor, precum și a spațiilor verzi.În zori, sute de oameni din Madrid au luat cu asalt Parcul Retiro, ale cărui uși s-au deschis pentru prima dată în zece săptămâni. „Deschiderea Retiro-ului îmi aduce o anumită seninătate, un anumit confort”, se bucură Rosa San José, de 50 de ani, care se plimbă îmbrăcat lejer, cu o mască albă pe față.Pe o parte a coastei spaniole, plajele devin de asemenea accesibile din nou. Turiștii străini pot să-și rezerve vacanțe în Spania începând cu luna iulie, în condițiile în care auto-izolarea de două săptămâni impusă celor care trec granița va fi, probabil, suspendată până atunci, a declarat luni ministrul turismului, citat de Reuters.O altă țară puternic lovită de Covid-19, Italia a făcut un nou pas în ridicarea restricțiilor, cu redeschiderea sălilor de sport și a piscinelor, la o săptămână după cea a restaurantelor.În Islanda, ”bufnitele de noapte” așteaptă cu nerăbdare seara: discotecile pot primi din nou clienții, un privilegiu rar în Europa.Dimineața, iubitorii de sport s-au bucurat de redeschiderea sălilor de sport. În Grecia, terasele și cafenele s-au redeschis luni, cu o săptămână mai devreme decât se aștepta ca să sprijine sectorul restaurantelor, înainte de venirea turiștilor la jumătatea lunii iunie.Sectorul de yahting repornește și el, în condițiile în care guvernul elen deschide gradual activitatea, hotelurile urmând să poată primi oaspeți de la jumătatea lunii viitoare, iar zborurile internaționale vor ajunge în destinațiile principale începând cu 1 iulie.În cartierul Thissio, la poalele colinei Acropole, atenienii s-au întors la obiceiurile lor, savurând cafeaua „freddo” la soare.La Kiev, capitala Ucrainei, metroul și-a reluat activitatea. Semenel menite să asigure distanțarea de siguranță sunt peste tot pentru a evita un posibil val doi al epidemiei, de care se teme Organizația Mondială a Sănătății (OMS).Japonia a ridicat luni starea de urgență, care era încă în vigoare la Tokyo, de exemplu, pentru a permite redeschiderea celei de-a treia economii din lume.În India, zborurile interne s-au reluat luni. Printre condițiile necesare pentru a putea îmbarca: măsurarea temperaturii și o aplicație de urmărire a guvernului, Aarogya Setu.În ciuda acestor precauții, nervozitatea era palpabilă în rândul angajaților aeroportului din New Delhi. "Interacțiunea cu atât de multe persoane în acest moment este atât de riscantă. Trebuie să fiu în contact cu cel puțin 200 de persoane încă din această dimineață", a spus un angajat pentru AFP.Dacă pandemia apare sub control în Europa și își încetinește progresia în Statele Unite, ea este în plin progres în America Latină, „noul său epicentru” conform OMS. Țara are acum 347.398 de cazuri confirmate , cu 16.508 mai multe față de vineri, când a depășit Rusia pentru a deveni a doua țară la numărul cazurilor după SUA. Peste 22.600 de persoane u decedat.Se crede că numărul real al cazurilor și al deceselor este mai mare decât arată cifrele raportate de guvern. Președintele Jair Bolsonaro a fost intens criticat pentru modul în care a gestionat epidemia, care dus la plecarea a doi miniștri ai Sănătății în mai puțin de o lună în contextul în care liderul țării se opune măsurilor de distanțare socială, pledând pentru tratamente ale căror eficacitate nu a fost dovedită.