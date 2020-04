La supermarket, în vremuri de Coronavirus - Câteva sfaturi pentru a reduce la minim riscul de infectare

Despre COVID-19





În primul rând este de preferat, sfatul fiind să cumpărați provizii pentru cât mai multe zile. În unele țări recomandările sunt să ieșiți o dată la 7-10 zile iar la noi, persoanele cele mai cumpătate își cumpără și pentru două săptămâni (spre exemplu cumpără 5-6 pâini și le pun la congelator).Dacă decideți să ieșiți este bine. Este contraindicat să ieșiți cu copilul mic la magazin și cel mai bine esteunde să cumpărați tot ce aveți nevoie, decât să mergeți în două-trei locuri. În acest mod limitați contactul cu oameni care ar putea fi infectați. Și la noi, dar și în alte țări, oamenii pot fi amendați dacă merg într-un supermarket de la câțiva kilometri depărtare când ei au altele foarte aproape de domiciliu. Evident că NU trebuie să ieșiți la magazin dacă aveți simptome de COVID-19.Un alt lucru esențial este, chiar și dacă aceasta este confecționată în casă din tifon sau din țesătură de bumbac. Aici puteți citi cum și de ce țările occidentale și-au schimbat opinia față de purtarea măștilor și în tot mai multe locuri sunt obligatorii în magazine (dar și pe stradă).În magazin trebuiela intrare (fie că are magazinul un mic dozator, fie aduceți de acasă o sticluță), iar în magazin este important să respectați distanțarea socială (de obicei un cărucior de cumpărături este un bun indicator și trebuie să păstrați măcar un metru distanța față de alți cumpărători).Pe cât posibil trebuieși mai ales la fructe și legume să înceteze obiceiul de a le pipăi pe îndelete, ci trebuie să puneți mâna doar pe ce veți pune apoi în punga pe care o veți cântări.Este esențialcând sunteți în magazin, iar acest lucru este posibil dacă purtați masca. La casă este important să păstrați distanța față de alți cumpărători, iar la ieșire trebuie să folosiți din nou gelul dezinfectant.La revenirea în casă este important să nu umblăm cu încălțările de exterior prin casă, să ne schimbăm de hainele cu care am fost de afară și, dacă avem copiii mici,cumpărăturile. Evident că trebuie să ne spălăm temeinic pe mâini.Este importantdar NU sunt foarte dese sfaturile de genul: ștergeți cu dezinfectant orice ambalaj, cum ar fi o cutie de lapte, o conservă, o pungă de făină. Mulți sunt de părere că este exces de zel să ștergem cu dezinfectant absolut orice ambalaj, în condițiile în care oricum nu se prea găsește dezinfectant. Ideea este să folosim gelul unde este cel mai mare nevoie de el: pentru a ne curăța mâinile când ieșim.NU ar trebui să fim panicați și să credem că ne putem infecta cu noul coronavirus doar de la un pachet adus de curier sau de la ambalajul unui produs cumpărat din supermarket, spun specialiști din SUA, unde problema a fost pe larg dezbătută. Un risc există, dar este extrem de mic și poate fi eliminat dacă ne spălăm pe mâini când venim în casă și dacă dăm cu dezinfectant pe ambalaje sau dacă spălăm foarte bine fructele și legumele.COVID-19 este boala infecţioasă cauzată de coronavirusul cel mai recent descoperit. Acest nou virus şi această boală nu au fost cunoscute înainte de apariţia focarului în Wuhan, China, în decembrie 2019. Principala modalitate de răspândire a bolii este prin picături expulzate de cineva care tuşeşte sau strănută.Coronavirusurile sunt o familie numeroasă de virusuri care pot provoca boli la animale sau oameni. La om provoacă infecţii respiratorii, de la răceala comună la boli mai severe, cum ar fi Sindromul respirator din Orientul Mijlociu (MERS) şi Sindromul respirator acut sever (SARS). Cel mai recent coronavirus descoperit provoacă boala coronavirus COVID-19.Cele mai frecvente simptome ale COVID-19 sunt febra, oboseala şi tusea uscată. Unii pacienţi ar mai putea să aibă dureri de cap, congestie nazală, dureri în gât sau diaree. Aceste simptome sunt de obicei uşoare, cu debut treptat. Unele persoane se infectează, dar nu dezvoltă niciun simptom şi nu se simt rău. Majoritatea oamenilor (aproximativ 80 %) se recuperează fără a avea nevoie de tratament special. Aproximativ 1 din fiecare 6 persoane care suferă de COVID-19 devine grav bolnavă şi prezintă dificultăţi de respiraţie.Oamenii se pot îmbolnăvi de COVID-19 de la alţii care au virusul. Boala poate fi transmisă de la o persoană la alta prin secreţii sub formă de picături mici, care sunt răspândite atunci când persoana infectată tuşeşte sau strănută. Aceste picături se aşează pe obiectele şi suprafeţele din jur. Alte persoane se îmbolnăvesc de COVID-19 atingând aceste obiecte sau suprafeţe, apoi atingându-şi ochii, nasul sau gura. Oamenii pot, de asemenea, să se îmbolnăvească de COVID-19 dacă respiră direct secreţiile răspândite de o persoană infectată care tuşeşte sau strănută. Acesta este motivul pentru care este important să staţi la mai mult de 1 metru de o persoană bolnavă.