Arafat: Nu este nevoie de masca medicală că să va protejați, puteți improviza

Totodată dacă faceți acest lucru și va confecționați o masca acasă, nu uitați să o spălați zilnic când va întoarceți acasă, și să o călcați”, a scris Raed Arafat, şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă.









„Când am vorbit la începutul pandemiei despre purtarea măștii de persoanele din stradă, idea generală pe plan mondial a fost că acest lucru nu are rost și au existat explicații pertinente de ce să nu devină purtatul măștii o practică generală, această fiind recomandată numai persoanelor cu simptome. Unul din considerente a fost și lipsa majoră a măștilor și necesitatea în primul rând de a le asigura personalului medical.Recent însă, luând în considerare modul de răspândire a virusului inclusiv de la persoane infectate dar asimptomatice, mai multe autorități pe plan internațional au început să recomande purtatul măștii, sau a orice altă formă de material de protecție pentru nas și gură, oriunde mergem în spațiile publice, în mijloacele de transport în comun sau când suntem la întâlnire cu alții. Dovezile recente arată că acest comportament poate reduce răspândirea virusului care cauzează COVID 19 în comunitate.Este cunoscut faptul că nu prea găsim măști simple în piață și faptul că în cazul în care găsim prețurile pot fi exorbitante. De aceea au început să apară alternative ce pot fi realizate acasă de oricine că să le poarte când iese din casă.Va dura până ne vom obișnui cu această practică dar din ce văd și din informațiile pe care le avem, ar fi bine să începem să aplicăm această practică cât de repede posibil, indiferent de cine ar rade de noi și cât de haios sau ciudat am arăta.Măsurile luate până acum de autoritățile din România au fost unele cu impact pozitiv, purtarea măștii sau a orice material care poate împiedica ca particolele care se răspândesc când vorbim, tușim sau strănutam, să ajungă la alții sau la noi și să ducă la răspândirea virusului, ar fi o măsură suplimentară care să vină în sprijinul celor care se lupta cu acest virus și în sprijinul nostru a tuturor pentru a ne proteja și a proteja pe alții.Aduceți-va aminte, nu este nevoie de masca medicală că să va protejați și să protejați pe alții... puteți improviza!