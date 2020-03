Câte teste pentru coronavirus sunt disponibile în spitalele din România în acest moment?

Potrivit surselor HotNews.ro, este vorba de 45.000 de kituri de testare (fiecare kit având câte 150 de teste) care ar urma să ajungă în România în jurul datei de 30 martie - începutul lunii aprilie.







Grupul de Comunicare Strategică privind coronavirus a anunțat, vineri, că România are în vedere creșterea numărului de teste realizate la nivelul centrelor care beneficiază de aparatura necesară: "Reiterăm faptul că autoritățile au în vedere creșterea capacității de testare pentru noul coronavirus (COVID-19), prin instruirea personalului necesar și achiziționarea de noi aparate Real Time PCR", a anunțat Grupul de Comunicare Strategică.







România folosește în acest moment 7 centre de testare pentru coronavirus - două în București (Institutul Matei Balș și Spitalul Victor Babeș) și câte unul la Cluj Napoca, Iași, Timișoara, Constanța și Craiova.



Spitalele românești folosesc, în acest moment, cea mai sigură și mai modernă tehnică de testare pentru depistarea infecțiilor cu noul coronavirus - testele PCR (Polymerase Chain Reaction).







Ce sunt testele PCR









PCR nu este un test rapid, în schimb este cel mai precis dintre cele disponibile pe piață în acest moment. Pacienții care fac testul au însă de așteptat câteva ore bune: "Ca orice lucru bun, este și migălos și foarte sensibil. Dacă nu se lucrează cu foarte mare atenție, proba poate să dea rezultate false - fie fals pozitive, fie fals negative. Și atunci, ea durează în sine 3 ore și jumătate - 4 ore. Dar se mai întâmplă un lucru: analizele astea vin grupate în niște kituri care permit lucrarea a 10-20-30 de analize în același timp. Și atunci, ele nu se lucrează decât când se completează trusa respectivă. Nu este genul de analiză adusă la laborator care se face direct. O duci la laborator și până când nu se completează trusa nu se apucă nimeni de lucru. O altă particularitate este că atunci când lucrezi o singură probă durează 3 ore și jumătate - 4 ore dar, în momentul în care băgăm multe probe în lucru, trusa completă, timpul de lucru se duce undeva la 6 ore și jumătate - 7 ore, chiar 8 ore. Și asta face ca, cel puțin la Institutul Matei Balș, în condițiile în care oamenii noștri lucrează, săracii, la foc continuu, să avem 3 tranșe pe zi - Una dimineața, la 8:30-9:00, a doua la prânz, iar a treia seara, la ora 18:00", a explicat medicul Cătălin Apostolescu.









