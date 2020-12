SUA: Oficialul responsabil de alegerile din Georgia îi acuză pe fanii lui Trump că sunt „nepatriotici”

Secretarul de stat al Georgiei, Brad Raffensperger a declarat în cadrul unui interviu acordat ABC News că oficialii statali „nu văd nimic care ar răsturna voința poporului” care luna trecută a votat în favoarea președintelui ales Joe Biden.Președintele în exercițiu Donald Trump l-a numit recent pe Raffensperger un „dușman al poporului”.Secretarul de stat al Georgiei afirmă că afirmațiile lui Trump promovează „lipsa de unitate” în rândul republicanilor și că susținătorii președintelui trebuie să își înceteze „comportamentul irațional și mânios” față de lucrătorii de la secțiile de votare care doar au numărat voturile.„Am avut amenințări cu moartea, soția mea a primit texte cu conotații sexuale și lucruri de acest gen și acum i-au vizat pe (...) lucrători tineri din secțiile de votare și responsabili de alegeri și de asemenea oameni din unul din birourile noastre”, a relatat acesta.„Vedeți comportament irațional, mânios, este nepatriotic. Oamenii nu ar trebui să se comporte așa. Am avut alegeri, după cum am zis, aș fi vrut ca omul meu să fi câștigat și se pare că nu a făcut-o și se pare că nu are destule voturi pentru a învinge”, a mai afirmat Raffensperger.Acesta spune că unul din motivele pentru care mulți republicani refuză să accepte victoria lui Biden este deoarece aceștia trăiesc într-o cameră de ecou republicană.„Dacă ești într-un comitat care a votat 80% pentru Trump, pur și simplu nu înțelegi. Și există alte comitate care simt exact opusul”, afirmă secretarul de stat al Georgiei.Trump a participat sâmbătă la primul său miting electoral de după pierderea alegerilor în Valdosta, Georgia, pentru a-i susține pe candidații republicani Kelly Loeffler și David Perdue care urmează să se confrunte cu contracandidații lor democrați într-un scrutin special de anul viitor.Loeffler și Perdue au criticat la rândul lor oficialii responsabili de alegerile din Georgia precum Raffensperger pentru că ar fi permis fraudarea răspândită a votului, afirmații respinse ca fiind nefondate de secretarul de stat.Trump a cerut sâmbătă ca legislativul din Georgia să se întrunească într-o sesiune specială pentru a dezbate rezultatele alegerilor însă guvernatorul republican al statului, a respins orice cerere de acest gen.„Oamenii din Georgia și-au făcut cunoscută voința în aceste alegeri și evident sunt dezamăgit de rezultate fiind un republican conservator. Dar după cum am spus, vom număra fiecare vot legal și munci din greu pentru a ne asigura că voturi ilegale nu au fost numărate și asta am făcut”, a subliniat Raffensperger.Secretarul de stat al Georgiei a mai declarat că îi susține în continuare pe Loeffler și Perdue, chiar dacă aceștia au cerut înlăturarea sa din funcție.