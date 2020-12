Trump afirmă că va câștiga alegerile prezidențiale, în primul miting după campania electorală

Mitingul a vizat susținerea a doi senatori republicani aflați în cursă pentru un nou mandat crucial, în 5 ianuarie. Miza - majoritatea în Senat și deci echilibrarea puterii.Dacă acești senatori, Kelly Loeffler și David Perdue, "nu câștigă nimic nu va putea opri" democrații, a spus Donald Trump. "Nu aveți idee până la ce punct va merge rău."Dar președintele a dedicat o bună parte a discursului alegerilor prezidențiale din 3 noiembrie."Câștigăm aceste alegeri", a afirmat el, în fața partizanilor săi reuniți la Valdosta."Vor încerca să ne convingă că am pierdut. Nu am pierdut", a adăugat el, în aclamațiile mulțimii, care a scandat „încă patru ani”. "Aceste alegeri au fost trucate."În ciuda acuzațiilor de fraudă, tribunalele americane au respins o multitudine de recursuri în justiție prezentate de echipa sa de avocați.Alături de soția sa Melania Trump, republicanul a reamintit victoria sa din 3 noiembrie în Florida și Ohio, după care a adăugat, contrar rezultatelor oficiale: "Am câștigat și în Georgia".Donald Trump l-a criticat din nou pe guvernatorul acestui stat, republican și un fost aliat, cerându-i să verifice din nou buletinele de vot.Rezultatul din Georgia a fost deja verificat și certificat, acordând victoria democratului Joe Biden cu un avans foarte mic de 13.000 de voturi.