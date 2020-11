Kamala Harris, care devine prima femeie de culoare în funcția vicepreședinte în SUA, scrie că aceste alegeri sunt despre sufletul Americii și despre dorința americanilor de a lupta. Ea l-a sunat pe Joe Biden să îl felicite pentru victoria în alegeri, spunând ”Am reușit, Joe!”.

”Avem mult de muncă. Hai să începem”, a adăugat ea.

This election is about so much more than @JoeBiden or me. It’s about the soul of America and our willingness to fight for it. We have a lot of work ahead of us. Let’s get started.pic.twitter.com/Bb9JZpggLN