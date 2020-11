Alegeri SUA: Echipa de campanie a lui Donald Trump pregăteşte contestarea rezultatelor scrutinului prezidenţial

Şi echipa de campanie a lui Joseph Biden a semnalat că este pregătită de litigii judiciare privind rezultatul scrutinului prezidenţial.





„Statul Wisconsin se îndreaptă spre renumărare”, a declarat Bill Stepien, managerul de campanie al lui Trump, citat de cotidianul The New York Times.„Dacă vom număra toate buletinele de vot valide, preşedintele câştigă scrutinul. Credem că preşedintele poate câştiga dacă sunt numărate toate buletinele de vot trimise în mod legal”, a subliniat Bill Stepien.Echipa de campanie a lui Donald Trump consideră „total greşite” proiecţiile difuzate de postul Fox News şi de agenţia Associated Press privind rezultatul din Arizona, un stat în care ar fi câştigat Joe Biden.Jen O'Malley Dillon, şeful echipei de campanie a lui Joseph Biden, a declarat că fostul vicepreşedinte se va adresa miercuri seară naţiunii. „Ne aşteptăm ca la un moment dat, în cursul zilei de astăzi, fostul vicepreşedinte să se adreseze poporului american”, a declarat Jen O'Malley Dillon.Joe Biden conduce la diferenţe mici în aceste state, care i-ar putea aduce încă 32 de voturi în Colegiul electoral federal. Joe Biden este creditat deja, conform proiecţiilor Fox News, cu 238 de voturi în Colegiul electoral federal, iar Donald Trump cu 213. Sunt aşteptate şi rezultatele alegerilor în Pennsylvania, Carolina de Nord şi Georgia.Potrivit proiecţiilor realizate de CNN, Joseph Biden este creditat cu 224 de voturi în Colegiul federal, iar Donald Trump cu 213.