Alegeri SUA: Ce este ”Rust Belt” și de ce statele din această zonă vor avea un rol decisiv la alegeri

Statia "Ford", un nou hub in Detroit

Unde este ”Rust Belt”?

Presiunea globalizării asupra Rust Belt

Statele cheie din centură...

Promisiunile economice neîndeplinite ale lui Trump pentru Rust Belt

„Promisiunile făcute, promisiunile păstrate?” Cu greu

Cât adevăr sunt în aceste sondaje se va vedea marți, când aceiași muncitori sunt rugați să voteze și să-și pună credința fie în Trump pentru un al doilea mandat, fie în Biden pentru un prim mandat. Un lucru este sigur: niciunul dintre ei nu poate câștiga alegerile fără un sprijin puternic din statele Rust Belt.





de Thomas O Falk, Il Giornale ( insideover.com





”Rust Belt” reprezintă, pe scurt spus, ceea ce a fost inima industrială a SUA până în 1980 când a intrat în declin. Președintele Trump a resuscitat așteptările aici în 2016, deoarece a promis să revitalizeze regiunea în dificultate și să creeze locuri de muncă și prosperitate. Patru ani mai târziu, aceste promisiuni sunt pe buletinul de vot pentru mulți din regiune, iar sondajele ar trebui să-l îngrijoreze pe președintele american, scrie Thomas O Falk, pe insideover.com Zona Rust Belt începe în statul New York și merge spre vest prin Pennsylvania, Ohio, Maryland, Indiana și Michigan. Se termină în nordul Illinois, estul Iowa și sud-estul Wisconsin. A însemnat anterior găzduirea celor mai importante și mai mari industrii din America, cum ar fi fabricarea oțelului și a autovehiculelor, și a compus odată centrul industrial al națiunii. Cu toate acestea, a cunoscut o scădere accentuată în ultimele decenii, datorită costului crescut al forței de muncă interne și al producției cu capital intensiv.Până în prezent, mulți producători din Rust Belt folosesc încă echipamente și utilaje scumpe și învechite și se luptă cu forța de muncă și materialele locale. Pentru a compensa acest lucru, majoritatea dintre ei au început să caute în altă parte surse pentru oțel și forță de muncă mai ieftine, și anume din surse străine.Globalizarea a dus, de asemenea, la creșterea fluxurilor de capital pe piețele de capital din SUA. De acest lucru a beneficiat sectorului serviciilor din SUA, dar a contribuit la creșterea dolarului și la industriile americane mai puțin competitive. În timp ce odată era un hub pentru oamenii din restul țării și din străinătate, criza în creștere a dus la un exod de oameni din regiune. Sute de mii de locuri de muncă bine plătite au fost eliminate, ceea ce a forțat oamenii să se îndepărteze, căutând un loc de muncă și condiții de viață mai bune.Drept urmare, ”Rust Belt” este acum dominată de o industrie manufacturieră din SUA în declin. Pierderile economice, scăderea populației și ruinarea unor orașe precum Detroit au creat o criză profundă constând dintr-o populație în scădere, venituri în scădere, probleme sociale în creștere și șomaj ridicat în zona aflată odinioară în plină expansiune.Mai multe state esențiale pentru campanie, cum ar fi Pennsylvania, Ohio și Michigan, fac parte din Rust Belt. Deoarece aceste state sunt adesea factorul decisiv în alegerile prezidențiale, Rust joacă un rol crucial în politica SUA.Structura populației, care este caracterizată de muncitori industriali albi, a fost considerată o cetate a democraților și o parte a așa-numitului „zid albastru”. Donald Trump a spulberat zidul albastru în 2016, ceea ce a făcut posibilă alegerea sa.În urmă cu patru ani, strategia lui Trump a fost să le promită acestor oameni un viitor mai bun. Cu toate acestea, nu s-a concretizat prea mult.Una dintre politicile economice semnificative ale lui Trump din ultimii doi ani a fost protecționismul. El a introdus tarife de 25% la importurile de oțel din China și Europa în 2018, susținând că acest lucru îi va ajuta pe producătorii de oțel naționali să reducă concurența din importuri și să reducă mai multe reglementări introduse de administrația Obama.Industria siderurgică americană a crescut temporar producția - și apoi a scăzut rapid din nou - și odată cu aceasta prețurile. Deși volumul importurilor de oțel a scăzut, există puține dovezi că industria siderurgică internă și lucrătorii săi beneficiază de fapt de politicile lui Trump.În timp ce ocuparea forței de muncă și creșterea salariilor au continuat la nivel național sub Trump, șomajul în industria siderurgică din statele Rust Belt a rămas semnificativ, chiar înainte ca COVID-19 să intre în economie.Înainte de pandemia de coroană din martie 2020, rata șomajului era în jur de șase la sută - la fel ca atunci când Trump a preluat funcția în ianuarie 2017. Dar numeroasele noi locuri de muncă bine plătite pe care le promisese Trump, nu există, mai ales nu în industria siderurgicăAstfel, nu se poate vorbi de „promisiuni făcute, promisiuni respectate”, iar sondajele reflectă acest lucru. În aproape fiecare stat din Rust Belt, Biden are un avans confortabil, fie, în cel mai bun caz pentru Trump, situația este strânsă.