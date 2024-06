ALEGERI 2024 Miercuri, 05 Iunie 2024, 15:00

Candidat la Primăria Sectorului 1, Liviu Negoiţă a povestit, la „Cursa pentru Bucureşti”, de ce a revenit în politică, de ce a ales să se înscrie în partidul fondat de Dan Voiculescu. Dacă va fi ales, el promite că va debloca o cale de acces din cartierul Greenfield, va face mii de locuri noi de parcare, grădinițe și un centru pentru adicții.

Cursa pentru București, invitat Liviu Negoiță Foto: Adi Iacob / HotNews

După o lungă perioadă petrecută departe de politică, fostul primar al sectorului 3 Liviu Negoiță revine pentru a candida la Primăria Sectorului 1, susţinut de PUSL, partidul fondat de Dan Voiculescu și condus de Cristian Popescu Piedone.

„Îi spun «domn’ profesor». Avem o relaţie foarte bună de respect”, explică Liviu Negoiţă legătura pe care o are cu președintele fondator al partidului în care s-a înscris în urmă cu mai puţin de un an.

Liviu Negoiţă spune că primul lucru pe care-l va face dacă va ajunge la Primăria Sectorului 1 este să deblocheze o cale de acces pentru locuitorii din Cartierul Greenfield Băneasa. Apoi, spune că va lupta cu drogurile şi că va face parcări subterane cu mii de locuri de parcare. Străzi asfaltate şi grădiniţe sunt alte puncte de pe agenda candidatului.

Întrebat de reporterul HotNews.ro cât costă un bilet de autobuz, Liviu Negoiţă a spus „cred că 5 lei. Vă răspund la lucruri mari, nu la găinării”. Un bilet STB costă 3 lei și are o valabilitate de o oră și jumătate.

„Nu am nicio înţelegere scrisă cu Dan Voiculescu”

HotNews.ro: Fost primar al Sectorului 3, deputat PNL, deputat PD, aproape premier în 2009. Din 2012, aţi ieşit de pe scena politică...

Liviu Negoiţă: Am ieşit. Îmi aduc aminte că era atunci o discuție - e adevărat, mai ales la noi în România - că unii sunt deja trecuți și ar trebui să lase locul unora mai tineri. Şi am zis să văd cum ar putea să se miște lucrurile. Dar iată că, după 12 ani, am văzut că lucrurile nu se mișcă în direcția bună. Sunt un om care trăiește în București, care vede ce se întâmplă cu această capitală și am decis revenirea.

- Ce ați făcut în ăștia 12 ani?

- Mi-am dus viața, familia, profesia, am trăit ca orice cetățean nedorind să am o viață cu tot din dinadinsul spectaculoasă. Pur și simplu, o viaţă normală.

- Ați revenit în politică înscris în partidul PUSL. Cum este asocierea asta pentru o persoană care, din punct de vedere politic, s-a aflat în tabăra lui Traian Băsescu?

- Eu am făcut toată viața politică liberală și după ce Partidul Democrat Liberal, condus la un moment dat și de către fostul președinte Traian Băsescu, a făcut unificarea cu Partidul Național Liberal, am devenit și eu membru al Partidului Național Liberal.

Și, uite așa, în ultimii 4 ani am tot rugat actuala conducere a Partidului Național Liberal să facem ceva pentru administrația Bucureștiului, mai cu seamă că eu o cunoșteam bine. Au tot amânat discuția. Părerea mea, dacă mă întrebați sincer, e că nu au fost interesați de administrația a Bucureștiului. Dovadă e şi faptul că l-au propus, acum 4 ani, pe Nicușor Dan, care nu este din PNL, pentru că n-au avut un candidat pe care să-l fi crescut.

- Au mai avut candidați: Marian Munteanu, Cătălin Predoiu...

- Imaginați-vă! Eșecuri în lanț. Or, eu veneam și spuneam: nu doresc vreo funcție, doresc să mă implic, că știu ce am făcut, știu ce ar trebui făcut pentru București. Oferta mea a fost desconsiderată și am primit această ofertă din partea Partidului Umanist Social-Liberal, nu pentru a reintra neapărat în politică, ci pentru a reintra în administrație.

Îi spune „Domn’ profesor” lui Voiculescu

- Ce relații aveți cu președintele fondator al Partidului Umanist Social-Liberal. Cum îi spuneți: domnule Voiculescu sau domnule profesor?

- Domn’ profesor. Am o relație foarte bună de respect. Eu n-am venit să judec oameni. Dincolo de ceea ce am făcut toți în viaţa publică, iată că domnul Voiculescu are o fundație care face foarte mult bine pentru tinerii din România, spre exemplu pentru tinerii supradotaţi. În rest, n-am ce alte comentarii să fac, pentru că niciodată domnul Voiculescu nu o să se bage în administrația pe care doresc să o fac eu sau să amestecăm lucrurile.

- Ați avut o înțelegere sau o discuţie în acest sens?

- Nu, nu se pune problema între oameni maturi să facem înțelegeri scrise ca să poți să-ți desfășori activitatea. Nici vorbă.

„Ideologia umanistă se referă în primul rând la om”

- Puteți să ne vorbiți despre ideologia umanist-social-liberală?

- Eu credeam că m-ați invitat să facem o discuție despre administrație, dar mă duceți în direcții din-astea, cu ideologii. Acum, sigur, ideologia umanistă se referă în primul rând la om. La social. La lucruri pe care trebuie să le faci pentru cei care au nevoie de sprijinul tău ca om politic. Luând și componența liberală, aici pot să vă vorbesc până diseară. Rezumând lucrurile, cam aici suntem.

Spune că a pierdut în fața lui Robert Negoiță pentru că oamenii i-au confundat

- Sunteţi susținut și de Cristian Popescu Piedone. Sunteți două personalități diferite, aveți o pregătire și o retorică diferite. Ce vă așază în aceeași barcă?

- Administrația Bucureștiului. Domnul Piedone a făcut și face administrație în Sectorul 5. A făcut şi în Sectorul 4. Este un respect pe care îl avem fiecare unul pentru celălalt. În rest, alte lucruri, de apropieri de alt gen, nu cred că se pune problema să le discutăm atunci când facem politică sau administrație.

- În 2012 ați pierdut Primăria Sectorului 3 în fața unei persoane care se anunța a fi reprezentantul unei noi clase politice...

- Am pierdut în faţa unui domn cu acelaşi nume ca al meu (Robert Negoiţă, actualul primar al Sectorului 3, n.r.).

- Atunci când spui „primarul Negoiță“, câtă lume credeți că se gândește la Liviu Negoiță și câtă lume credeți că se gândește la Robert Negoiță?

- Atunci au făcut o confuzie și cred că faptul că am pierdut atunci se datorează și acestei confuzii. Acum cred că lucrurile sunt clare. Nu am întâlnit, plimbându-mă prin Sectorul 1, oameni care să mă confunde.

„Cel mai important proiect pe care-l am”

- La ce vă așteptați? Ce șanse credeți că aveți la primărie?

- Lucrurile merg foarte prost la Primăria Sectorului 1. De asta am zis să candidez, găsind cam aceleași lucruri pe care le-am găsit în 2004 la Sectorul 3: 200 de străzi de pământ erau atunci în Sectorul 3, 49 de străzi de pământ în 2024 în Sectorul 1. Eu nu mai aveam străzi de pământ în sectorul 3 din 2008, domnule.

Apoi, la sectorul 1, există un excedent bugetar de un miliard de lei. Bani nefolosiți. Dacă ai banii ăștia nefolosiți, n-ar fi fost bine să faci aceste străzi cu utilități, să nu mai stea oamenii ca la țară în Sectorul 1?

Ai excedent bugetar de un miliard și n-ai construit o grădiniță sau o creșă de 6 ani în Sectorul 1. Eu, în Sectorul 3, am construit 21 de grădinițe de la iarbă. În Sectorul 1 sunt doar 18 grădinițe pe care le-a construit Ceaușescu.

- Sunt, de fapt, 37 de unități de învățământ preșcolar de stat. Sunt datele de la Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti.

- Vorbim doar de grădiniţe. Şi, vă mai spun, nu este admisibil să lași locuitorii din Greenfield izolați și fără să le dai drumul la acces, pentru că refuzi să plătești 81.000 lei.

Doamna primar refuză să plătească această sumă. Putea fi plătită și de doamna Armand, și de domnul Nicușor Dan, dar ei refuză. Eu, când o să ajung în Primăria Sectorului 1, în prima săptămână asta fac, plătesc această sumă că oamenii ăia să poată să iasă din Greenfield.

- Sunteţi încrezător că veţi ajunge la Primărie în ciuda sondajelor de opinie...

- Cine are garanția că ce se spune în sondaje... În campania asta n-am dezbătut deloc programe, proiecte. Am invitat-o pe doamna primar, pe ceilalți să vină la o dezbatere. Au refuzat. Nu discut sondaje, discut proiecte. Vom vedea pe 9 iunie care va fi rezultatul.

- Care e proiectul cu care credeţi că-i veţi convinge pe locuitorii Sectorului 1 să vă voteze?

- Cel mai important proiect pe care îl am eu este cel legat de consumul de droguri în școlile din Sectorul 1. Consumul de droguri în București s-a dublat în ultimii 4 ani, deci și în Sectorul 1.

În momentul în care paza școlilor a fost redusă cu 70%, dealerii de droguri fac ce doresc ei în preajma școlilor și chiar în interiorul școlilor. Poliția Locală de la Sectorul 1 va patrula non-stop pe lângă școlile și interiorul curţilor din Sectorul 1. Va fi dotată chiar cu câini de urmă să detecteze eventual drogurile care sunt aduse în jurul școlilor.

Mai departe, după ce vom întări paza, inclusiv video, îmi doresc să fac în Sectorul 1, în zona Străuleşti, cel mai modern centru de recuperare și reabilitare a tinerilor care au căzut pradă drogurilor în România. Nu există un astfel de centru de recuperare. Copiii, după ce consumă droguri și sunt în sevraj, sunt duși la spital, scoși din sevraj după 2-3 zile și redați familiilor sau străzilor. În condițiile astea, ei vor redeveni victime.

Întrebat despre preţul biletului de autobuz: „Nu mă întrebaţi şi câte staţii are?”

- Cum vi s-a părut traficul?

- La ora asta cred că e destul de OK (n.r. vineri, ora 10.30). Numai că Bucureștiul urmează să fie amendat pentru gradul de poluare și România să se afle într-o stare de infringement.

Când o capitală europeană, cum este Bucureștiul, este prost administrată, ai aceste probleme de trafic la orele de vârf. Acum o zi am făcut 500 de metri într-o oră şi jumătate. Deci, ai probleme de trafic, ai probleme de poluare, ai probleme cu parcările. Apropo, în Sectorul 1 nu s-a construit nicio parcare.

În Piața Dorobanți, există studiu de fezabilitate din 2006, unde voi construi o parcare cu 3.000 de locuri. În zona Perla, de asemenea, o parcare cu 2.000 de locuri. În Piața Victoriei, iarăși o parcare cu 3.000 de locuri. Subterane, toate. În zona Muzeului Satului, o parcare de 2.000 de locuri. În zona Herăstrău, sub aleea principală, de la Roata Mare până în Șoseaua Nordului, o parcare cu 3.000 de locuri. Iarăși, Șoseaua Nordului va trebui continuată cu un pasaj suprateran peste calea ferată, până pe strada Elena Văcărescu, înspre Băneasa.

Să vorbim despre piețele din Sectorul 1. V-aş fi dus în Piaţa Pajura. E ca la bombardament! Şobolani, mizerie. Eu vorbesc de o realitate. Lucrurile astea există. S-au investit foarte mulți bani în Piața Amzei. Arată dezolant! Arată ca o un colț părăsit și abandonat, după ce ai investit foarte mulți bani. Nu e în regulă!

- Ştiți cât costă un bilet de autobuz?

- Cred că 5 lei.

- Şi ce valabilitate are?

- Chestiile astea... N-am de unde să știu toate traseele STB-ului. Nu mă întrebați câte stații au? Poate, totuși, mă încurc. Dacă aveți întrebări care chiar să-i intereseze pe oameni, vă răspund la lucruri mari. Nu la găinării.

- Nu e o găinărie să vă întreb cât costă un bilet de autobuz…

- Nu neapărat. Dar să trecem la lucruri mai serioase, tot legat de STB. În momentul în care cumperi autobuze noi sau tramvaie, cum se laudă actuala administrație de la București, dar n-ai făcut nimic în materie de infrastructură, le aduci tot într-un ghem care nu se mai descâlcește. Ce înseamnă chestia asta? Că n-ai închis inelele de circulație, că n-ai făcut drumurile radiale. În Sectorul 1 există drumul radial 4 și drumul radial 5, care sunt paralele cu DN1, iar oamenii pot să nu mai stea o eternitate în DN1 ca să intre în Bucureşti.

Nu poți să îi recomanzi unui om care vrea să-și folosească autoturismul să ia STB-ul, dacă STB-ul stă la fel de mult în trafic! Haideți să ne încurcăm în preţul unui bilet, unde oprește și ce trasee avem. Putem să discutăm despre asta și la cafea, și la bere.

Dar Bucureștiul țipă după oameni care să-l administreze. Știați că, spre exemplu, dacă tot discutăm la nivel mare, în centru istoric sunt 97 de monumente istorice și 120 de clădiri cu valențe ambientale, care, la un cutremur de 6,2 grade sunt moloz. Despre asta să discutăm, că sunteți tânăr și vreți să salvăm istoria neamului. Istoria asta se va prăbuși la 6,2 grade toată! Întrebați administrația câte clădiri din centrul istoric a consolidat. Niciuna.

- Sectorul 1 este sectorul cu cele mai multe blocuri nereabilitate din punct de vedere seismic. Aveți un plan în sensul ăsta?

- În primul rând vorbim de monumentele istorice. Cele mai multe monumente istorice sunt în Sectorul 1. Reabilitarea lor ține de Primăria Capitalei. Primăria Capitalei nu a reabilitat niciun monument istoric, niciun imobil sau, mă rog, spune că a început unu în ceea ce înseamnă reabilitarea imobilelor obișnuite.

Atâta timp cât nu ai avut niciun proiect și nu a existat la Primăria Sectorului 1, în ce mă privește, doresc să demarez o astfel de acțiune. Sigur că trebuie găsită formula corectă din punct de vedere legal.

- Cum s-a schimbat politica astăzi față de mediul politic din vremea în care dumneavoastră erați primar?

- Întrebați de cum s-a schimbat politica, dar noi, de fapt, vorbind de administrație. Cum s-a schimbat politica? Se face mai mult online. Este o politică făcută mai puțin la vedere. Dar sunt şi oameni care fac lucruri extraordinare. Şi știți la fel de bine ca mine că Sectorul 1 a accesat cele mai puține fonduri nerambursabile dintre toate sectoarele.

În momentul în care nu-ți faci o echipă dedicată pe proiecte, să ai bani la dispoziție și să nu-i atragi, e grav. Oricât am vrea să o scuzăm pe doamna primar că n-a avut majoritate în consiliu, pentru așa ceva nu trebuia să ai majoritate în consiliu, trebuia să accesezi fonduri.

„Domnul Tuţă ar dori să bage statul paralel în primărie”

- Fostul coleg de partid, George Tuţă, e acum contracandidatul dumneavoastră.

- Păi, domnul e de la SRI. Am văzut poze care au circulat zilele trecute cu statul paralel, cu domnul Coldea, cu domnul Dumbravă. Domnul Dumbravă era înregistrat spunându-i acelui denunțător: „Mai ai puțină răbdare, că se va schimba osatura statului. O să vezi și la Guvern, și în administrația locală”.

Păi, uite unul ca domnul Tuță ar dori să bage statul paralel în Primăria Sectorului 1. Nu? În America există o lege: după ce ai fost în serviciile secrete 5 ani de zile, nu poți să mai ocupi o funcție publică sau să faci business, pentru că intri în contact cu informații sensibile pentru persoane fizice sau juridice și ai putea să le folosești împotriva lor. Cum se pare că se întâmplă zilele astea.

Revenind, tu ajungi primar și vin petenții la tine și spui: „Stați puțin, că vă știu dosarul. Eu am lucrat la SRI. Dacă nu faci ca mine, că știu multe despre tine, ar putea să ai o problemă, că așa vedem că se derulează șantajul”.

