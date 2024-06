ALEGERI 20124 Marți, 04 Iunie 2024, 20:27

HotNews.ro consideră că e datoria sa ca, mai ales la alegeri, cei care cer votul să poată discuta cu cetățenii. Și unde pot vorbi mai bine candidații la primării decât în mașină, în circulația infernală a orașului? Astăzi, reportajul video și dialogul cu Ana Ciceală, candidatul independent la Capitală. „Cursa pentru Bucureşti” continuă pe HotNews.ro în zilele următoare.

Ana Ciceală, interviu in masina pentru Hotnews Foto: Adi Iacob / HotNews

Candidata promite că, în cazul în care va fi aleasă primar, va face patru centre de sănătate noi, două săli polivalente, cinci creșe, cinci, grădinițe noi, două școli, afterschool gratuit până la 18.00, două centre de dezintoxicare pentru tinerii și adolescenți care au probleme cu adicția de etnobotanice, 100 kilometri de piste de biciclete în Sectorul 3, împreună cu Primăria Capitalei, trei parcuri noi în Sectorul 3, va planta 500.000 de arbori, va pune toalete publice în toate parcurile și pe străzi.

„Eu candidez independent tocmai pentru a putea să obțin sprijinul tuturor partidelor curate, să spun așa, partide care se luptă pentru cetățenii din București și candidatura mea independentă are în vedere exact acest lucru. Vreau să pot să obțin tot sprijinul de care am nevoie pentru a câștiga această luptă,

Din estimările mele, se sifonează sute de milioane de lei din acest buget de 500 de milioane de euro al locuitorilor Sectorului 3, bani care ar putea să meargă acolo unde e nevoie, la educație, la mediu și la sănătate.

Negoiță a plantat mulți arbori, dar în același timp a tăiat din grădinile blocurilor și a pus pavele, iar mulți copaci s-au uscat.

Negoiță are dosare nenumărate la DNA și e nevoie de cineva care știe să se lupte cu această mafie.

Trebuie să plantăm specii autohtone și rezistente. Sunt specii ubane, cum e frasinul, teiul.

Aici voi face un parc de 5 ha, pe jumătate din acest teren de 10 hectare în total. Pe cealaltă jumătate, cum ați spus și dumneavoastră, va fi Cartierul Justiției. La stradă va fi un hub universitar, pe aproximativ maxim 20% am zis eu.

Anul trecut au fost defrișate aproape două hectare în IOR de către chiriașii care au închiriat de la proprietarul actual”.

Se sifonează sute de milioane de lei din acest buget de 500 de milioane de euro

- Cine sunteți și ce ați făcut până acum?

Mă numesc Ana Ciceală, sunt din Craiova, dar am venit în București în anul 2002, la Facultate. Sunt consilier general din anul 2016 (n.r. aleasă pe listele USR, partid din care a demisionat în 2020), deci de 8 ani. Înainte de asta, am lucrat, după ce am terminat facultatea de Filosofie, în silvicultură, în două corporații mari și am fost country manager pentru un grup de corporații daneze, care lucrau în silvicultură. Apoi am lucrat la Asociația Bucureștiul, fondată de Nicușor Dan, ca project manager. În Consiliul General m-am axat pe combaterea corupției în primul mandat și am oprit sfonările din banul public care se întâmplau în timpul administrației Firea.

Am anulat companiile municipale care fuseseră înființate în anul 2017 și din estimările mele am salvat în jur de 700 de milioane de euro de la bugetul Bucureștiului. Între timp am o și o fetiță, face 5 ani în decembrie.

- De ce vreți să candidați la Primăria Sectorului 3?

Este o luptă pe care o duc împotriva mafiei imobiliare, mafiei gunoiului, mafiei până la urmă a salubrizării. De foarte mulți ani, primarul de la Sectorul 3 conduce cu mână forte Primăria Sectorului 3, deja de 12 ani.

Este un timp enorm în care toate proiectele care trebuiau să fie făcute pentru toți oamenii Sectorului 3 nu au fost făcute. Și mă refer aici la educație, la parcuri noi pe care ar fi putut să le construiască, creșe, grădinițe noi, dar și centre de sănătate, ca să nu mai vorbesc de epidemia de consum de etnobotanice din rândul adolescenților, care face ravagii în tot Bucureștiul, și în acești 12 ani nu s-a întâmplat aproape nimic pe aceste domenii.

În schimb, s-au pus pavele peste pavele, s-au pus borduri peste borduri, s-au dus bani în tot felul de alte proiecte imobiliare, conexe cumva cu familia Negoiță, care este dezvoltatoare imobiliară în sector, și pe foarte, foarte multe lucruri inutile.

Din estimările mele, se sifonează sute de milioane de lei din acest buget de 500 de milioane de euro al locuitorilor Sectorului 3, bani care ar putea să meargă acolo unde e nevoie, la educație, la mediu și la sănătate.

- Robert Negoiță este un contracandidat foarte puternic. De ce ați ales să candidați ca independentă și de ce dreapta nu și-a găsit un singur candidat la Sectorul 3? După ce că domnul Negoiță este foarte bine cotat în sondaje, practic să fie trei candidați pe partea dreaptă, nu e foarte productiv.

Robert Negoiță candidează acum din partea PSD-PNL, care au format o alianță la nivel de București, care este înregistrată și la nivel de alegeri locale ale Sectorului 3. Aș spune că este un candidat puternic fiindcă cu siguranță pare că are susținerea acestor rețele mafiote din Sectorul 3, care îl mențin acolo de ani de zile.

Eu candidez independent tocmai pentru a putea să obțin sprijinul tuturor partidelor curate, să spun așa, partide care se luptă pentru cetățenii din București și candidatura mea independentă are în vedere exact acest lucru. Vreau să pot să obțin tot sprijinul de care am nevoie pentru a câștiga această luptă. Și aceasta a fost filosofia din spate, inclusiv pimarul nostru, Nicușor Dan, este independent în acest moment și a reușit să câștige.

„Negoiță are dosare nenumărate la DNA și e nevoie de cineva care știe să se lupte cu această mafie”

- Nu credeți că aveați mai multe șanse dacă aveați un singur candidat pe partea dreaptă?

Cred că e important să ai candidatul perfect. Eu nu sunt candidatul perfect, dar cu siguranță sunt de departe cel mai bun și mai puternic candidat cu putință pentru a-l învinge pe Robert Negoiță.

Sunt nenumărate investigații de presă pe Sectorul 3 și pe Primăria dumnealui, e trimis în judecată pe două dosare deja, are dosare nenumărate la DNA și e nevoie de cineva care știe să se lupte cu această mafie. Am dovedit-o luptându-mă Gabriela Firea și câștigând în instanță împotriva ei. E clar că pot să-l înving și pe finul dumneaei, Negoiță. Dumnealor fac parte dintr-un clan, așa cum se poate vedea de ani de zile.

De unde ați avut bani pentru campanie, fiind candidat independent, și cam care au fost resursele financiare alocate pentru campanie și pre-campanie?

A fost un efort imens pentru a avea aceste resurse, însă m-am bucurat enorm că au putut fi alocate, chiar dacă nu sunt bugetele acelea de milioane de lei, care sunt plătite de Primăria Sectorului 3 pentru a cumpăra presa națională, se dau din calculele mele aproximativ 30 de milioane de lei, într-un mandat al primarului Robert Negoiță, din banii cetățenilor, pentru reclame pe televizor.

Până acum, eu și alianța care mă susține la Sectorul 3, ca independent, e o alianță de trei partide REPER, SENS și URS PDF, am cheltuit, cred că în jur de 40.000 euro la zi. Asta s-a întâmplat cu un efort imens. Am strâns și donați online și am beneficiat de sprijinul celor care mă cunosc și îmi susțin munca, și bineînțeles, în timpul campaniei se fac împrumuturi, apoi decontăm banii la AEP.

- Cum e să te lupți cu 40.000 euro cu cineva cu 30 de milioane lei sau cât spuneați că dă dl. Negoiță pe reclame?

Aceia sunt banii alocați de la Primăria Sectorului 3 pentru reclamă pe ce se face la Primăria Sectorului 3, într-un singur mandat. Dar este enorm. Este greu, dar dumnealui are, să zicem, banii oamenilor pe care îi cheltuiește în felul acesta și care ar putea fi duși la duși la construirea de creșe și grădinițe. O altă problemă este că alegerile trebuiau să fie în septembrie. De asta zic că a fost un efort foarte, foarte mare, fiindcă a trebuit să ne mobilizăm într-o perioadă mai scurtă de timp, foarte scurtă.

Practic, înainte de începerea campaniei electorale care durează numai o lună, a trebuit să mobilizăm toate forțele care își doresc ca mafia din Sectorul 3, de la Primărie, să fie scoasă afară și să putem să avem un Sector 3 cu adevărat, așa cum ni-l dorim și de care au nevoie copiii noștri.

- Care sunt proiectele pe care le veți implementa în cazul în care veți câștiga alegerile de pe 9 iunie?

În primul rând, vreau să vorbesc de educație și de copii. Este foarte important pentru mine. Am și eu un copil mici și am văzut în ultimii ani care sunt problemele cu creșterea lor. Avem un sector în care, din calculele mele, ne lipsesc în prezent 5.000 de locuri de la creșe și grădinițe.

Foarte ciudat că spuneți asta fiindcă domnul primar spune că Sectorul 3 stă cel mai bine la acest capitol.

Da, fiindcă dumnealui într-adevăr a suplimentat și a făcut niște extinderi de grădiniță astfel încât să facă mai multe locuri la creșă, însă este total insuficient având în vedere că lipsesc atât de multe locuri și se vede asta din faptul că sunt o grămadă de creșe și grădinițe private.

Copiii nu au locuri la stat, nu prind loc la stat, nici cei de creșă, nici cei de grădiniță, mai ales în primul an, la grupa mică. Și se vede asta din plângerile pe care le primesc de la părinți non-stop care trebuie să cheltuiască peste 2.500 lei/lună pentru un singur copil, pentru a-l ține la grădiniță sau creșă privată sau pentru after-school când sunt la școală.

De asta eu vreau să fac în primul meu mandat, n-am vrut să promit marea cu sara, fiindcă bani sunt la Primăria sectorului 3,dar vreau să-mi asum niște lucruri realiste care se pot face cu echipele existente acum în Primărie și anume vreau să fac cinci creșe, cinci, grădinițe noi, de la zero, nu extinderi sau altceva, și două școli noi în Sectorul 3. Nevoia este mult mai mare, dar trebuie să începem de undeva să adresăm această lipsă de capacitate instituțională.

Vreau să extind partea de after-school gratuit pentru toți elevii din Sectorul 3 și să fac până la ora 18:00. Sunt bani la Primărie pentru asta, nu există capacitate pe moment pe zona de clădiri și infrastructură, dar putem să plătim până dezvoltăm și construim această capacitate pentru privați, din banii primăriei, tocmai pentru a încuraja părinții și a le face viața mai ușoară. Nimeni nu termină serviciul la ora 3:00. Acum programul primăriei, care și așa este limitat, este numai până la ora 15:00.

Vreau să construiesc patru centre de sănătate noi, cu program de permanență. Legea spune că ar trebui să avem practic 22 de astfel de centre în Sectorul 3, iar nu vreau să promit marea cu sarea pentru un prim mandat.

Este foarte important să avem posibilitatea și noi, părinții și copiii noștri, dar și toți ceilalți oameni din sector, să mergem noaptea, în weekend, sărbători legale, să fim consultați de medic, chiar dacă nu avem o urgență medicală majoră, să nu mai aglomerăm urgența, dar să putem să avem acces la servicii medicale de calitate. 

- Pe partea dreaptă și pe partea stângă vedem celebrele borduri roșii puse de administrația Negoiță. Dumneavoastră ați tot criticat aceste intervenții, ce anume vă deranjează sau ce este greșit la felul în care au fost puse aceste pavele, bordurile acelea, că s-au tot schimbat?

În primul rând, mă deranjează ce îi deranjează și pe ceilalți oameni care locuiesc în Sectorul 3 și anume văd și eu furtul. Aceste pavele și borduri în unele locuri s-au schimbat și la 2 ani, în alte locuri s-au schimbat la 3 ani, în alte locuri mai rar, s-au schimbat la 4 ani și oamenii văd că ele nu se degradează, că nu este nicio nevoie de a le schimba și văd că de fapt bugetul primăriei se duce prin aceste pavele și borduri rulate. Ni se fură banii și am putea să facem ce trebuie, toate celelalte proiecte de care vă povesteam mai devreme.

În al 2-lea rând, ele sunt evident puse de niște oameni care nu au pregătire de specialitate. Toate trecerile sau aproape toate trecerile nu sunt la nivel. Pavelele sunt o soluție foarte proastă pentru mamele care trebuie să își deplaseze copiii cu căruciorul, pentru copiii care se deplasează cu trotineta, pentru oamenii care merg cu bicicleta, pentru oamenii care merg cu căruciorul rulant, cu scaunul rulant, persoanele cu dizabilități,te împiedici și dacă mergi pe tocuri.

„Trebuie să plantăm specii autohtone și rezistente. Sunt specii urbane, cum e frasinul, teiul”

- Scoateți pavelele dacă ajungeți primar?

Am vorbit cu o experții pe mobilitate din echipa mea și mi-au spus, sigur, nu o să putem să scoatem o investiție deja făcută, nu ne lasă Curtea de Conturi să facem asta și nici n-ar fi eficient și, atunci, ci o să încercăm să acoperim. În niciun caz nu mai continui cu această nebunie cu pavelele, fiindcă în primul rând eu nu o să fur, deci nu o să am niciun motiv, ca actualul primar, să rulez bani prin pavele.

Însă, pe viitor e bine să avem o suprafață cât mai plană de deplasare și putem să obținem asta și cu pavelele. Sunt anumite soluții pentru la rosturi, de a corecta rosturi și a obține această suprafață cât mai plană de rulare pe ele. Pe de altă parte, nu știu dacă observați, toți arborii sunt cumva cimentați sau plastifiați la rădăcină.

- Domnul primar spune că apa trece prin acea rășină sau ce este ea....

Am făcut și eu un experiment, trece o mică parte din ea, dar cred că dovada cea mai clară e că arborii s-au uscat, s-a uscat extrem de mult și pe strada Constantin Brâncuși, și pe Grigorescu.

- Totuși, au fost înlocuiți, am trecut recent pe Pallady și arată spectaculos acel bulevard din punct de vedere al arborilor. S-au plantat arbori noi și e o pădure practic.

Acesta este un lucru bun, dar speciile care se plantează de multe ori nu sunt potrivite. S-a plantat enorm, enorm de mult platan în Sectorul 3. Cred că sunt deja sute de mii de platani plantați și pe lângă faptul că sunt alergeni mai este și tigrul acela de platan care ne pișcă în sezonul cald.

- Din ce am vorbit eu cu peisagiștii, ei spun că trebuie să plantăm cât mai divers, ca în cazul în care o boală afectează o specie să nu se usuce toți copacii...

Monoculturile de copaci nu sunt recomandate nici în pădure și nici pentru arborii urbani. De ce? Fiindcă într-adevăr, bolile care îi pot afecta decimează întreaga populație de arbori, dacă vin. Pe de altă parte, trebuie să plantăm specii autohtone și rezistente. Sunt specii ubane, cum e frasinul, teiul.

Unde vrea Ciceală să facă un parc de 5 hectare / Trebuie renovate și consolidate policlinicile Vitan și Titan

- Trecem pe lângă viitorul cartier al Justiției și avem baza aceea sportivă făcută de Robert Negoiță fără să să aibă acordul deținătorului terenului. Ce veți face aici?

Aici voi face un parc de 5 ha, pe jumătate din acest teren de 10 hectare în total. Pe cealaltă jumătate, cum ați spus și dumneavoastră, va fi Cartierul Justiției. La stradă va fi un hub universitar, pe aproximativ maxim 20% am zis eu.

- Ce proiecte mai aveți în plan să faceți în Sectorul 3 în cazul în care veți câștiga alegerile?

Trebuie renovate și consolidate policlinicile Vitan și Titan. De asemenea, vreau să fac două centre de dezintoxicare pentru tinerii și adolescenți care au probleme cu adicția de etnobotanice în Sectorul 3 și un centru de terapie postcură. De asemenea, pe zona de mobilitate, am un program în colaborare cu Primăria Generală prin care vreau să ajut să construim 100km de piste de biciclete în Sectorul 3.

A fost pus în dezbatere publică acest master plan pentru pistele de biciclete din tot Bucureștiul și pentru Sectorul 3, pe rețeaua primară și secundară atâtea sunt prevăzute în plan. Desigur, nu o să reușim să le construim pe toate într-un mandat, dar trebuie să ne apucăm de treabă și să încercăm să ducem zona aceasta de transport public cât mai mult în atenția oamenilor și să îi încurajăm să înceapă să o folosească.

Și asta nu putem face dacă nu le punem la dispoziție niște soluții reale la mașină. Îmi doresc să avem masă caldă în școli. Îmi doresc să contribui și eu pe zona de mobilitate la a face mai curate stațiile STB, pentru a încuraja transportul în comun. Vreau să mai fac încă trei parcuri în Sectorul 3.

Unul dintre ele vreau să fie Parcul IOR retrocedat, pe care sper să lă-l recuperăm cât mai repede și acolo, la fel, să restituim pădurea urbană care exista și tot ecosistemul care exista acolo înainte de defrișările de anul trecut.

Și vreau să identific două noi zone pentru a construi două noi parcuri, în care să avem măcar patru-cinci hectare pe fiecare în parte. Vreau să plantez 500.000 de arbori în Sectorul 3, să avem un fel de mini-păduri urbane, arbori autohtoni, nu acești platani. Vreau să fac toalete publice în toate parcurile. Cred că ar fi bine să începem din parcuri și să extindem apoi acest program în tot Sectorul.

Vreau să mai construiesc două săli polivalente în Sectorul 3, cu o capacitate de 8000 de locuri una și în jur de 4000 de locuri cealaltă, pentru a găzdui concerte și evenimente sportive.

- Trecem pe bulevardul Decebal, care este plin de terase. Ce veți face cu ale dacă deveniți primarul Sectorului 3?

Terasele ilegale trebuie să respecte legea. Dacă ele nu au autorizație de funcționare și știm de la autorități că nu au, nu pot funcționa în continuare.

Vreau să am un mandat în care legea este respectată și în care antreprenorii, desigur, sunt încurajați de către Primărie să-și dezvolte afacerile, dar respectând niște norme și toate autorizațiile de care au nevoie. În primul rând, unele dintre ele s-au extins extrem de mult pe trotuar, am fost și eu de nenumărate ori și în zona asta, și pe Burebista, și pe bd.Unirii și sunt câteva sute de metri pătrați în care trebuie să treci printr-un tunel între terase. Comunitatea se construiește împreună cu oamenii de afaceri, dar și împreună cu oamenii care folosesc orașul.

- De ce credeți că Robert Negoiță are așa de mare succes în Sectorul 3?

Eu nu aș spune că are succes.

- Totuși, a câștigat alegerile trecute cu un scor bun.

Da, dar de fapt cu 13% din voturile potențiale din Sectorul 3, fiindcă extrem de puțini oameni vin la vot în Sectorul 3. Și asta mie îmi spune că el nu are susținerea populației, însă populația nu are un candidat puternic sau nu a avut până acum un candidat puternic, fiindcă eu sunt la prima mea candidatură pe buletinul de vot pentru Primăria Sectorului 3, în care oamenii să creadă și să spună ok, în sfârșit, există cineva care ne convinge că va face ce trebuie pentru copii, pentru oamenii în vârstă, pentru noi toți, oameni care își doresc să trăiască mai bine la noi în oraș, dar care nu au avut o alternativă viabilă.

„Anul trecut au fost defrișate aproape două hectare în IOR de către chiriașii care au închiriat de la proprietarul actual”

- Puteți să spuneți ceva de bine de primarul Robert Negoiță?

Ați spus și dumneavoastră, a plantat foarte mulți arbori, poate au fost soluțiile greșite, dar e bine că totuși a plantat arbori. Pe de altă parte, a distrus o grămadă de grădini de bloc cu pavele, a luat o grămadă de metri pătrați ca să facă parcări. Sigur, e nevoie de parcări, dar nu distrugând spațiul verde.

- Care este soluția dumneavoastră pentru parcările de reședință?

Aici, pe lângă a încuraja, punând la dispoziție soluții pentru transportul public alternativ, cred că putem să identificăm locuri în care să facem parcări din acelea de reședință, în subteran sau supraetajate, în care oamenii să poată să parcheze. Avem destul de multe parcări în momentul acesta. Cum ziceam, s-au distrus multe spații verzi pentru a construi parcări în ultimii 8 ani în Sectorul 3 . Însă eu mă voi ocupa în primul rând de a pune ordine în regulament de parcare, fiindcă este haos în momentul acesta.

- Veți da bani la biserici?

Eu cred în Dumnezeu, însă nu cred că este atributul unei primării să susțină cultele în felul acesta. Există bani de la bugetul de stat pentru biserici pentru toate cultele. Există fonduri inclusiv de la Primăria Capitalei pentru personalul neclerical. Dar pentru a construi noi biserici cred că există deja suficiente fonduri printre enoriași, fonduri de la bugetul de stat.

- Suntem lângă Parcul IOR. Care este soluția d-voastră pentru recuperarea celor 12 hectare retrocedate?

Aici e puțin mai complicat de explicat, dar cred că e important să știm cumva detaliile. Anul trecut au fost defrișate aproape două hectare de către chiriașii care au închiriat de la proprietarul actual. Acest teren a fost retrocedat de primarul Videanu în anul 2005. Are 12 hectare. Primăria Sectorului 3 a atacat titlul de proprietate în 2012, dar a pierdut procesul în 2022.

Ei bine, după ce au fost pierdut procesul, chiriașii proprietarului de aici vor să construiască, spun ei, un parc de distracții. Și pentru asta au defișat cele 20.000m² anul trecut, au săpat pământul,au scos toate rădăcinile, au arat și au tasat pământul ca să devină o suprafață cât mai plană. Iar acum au pus aceste maluri de pământ la intrarea în parc, unde erau alei, ca să nu mai intre oamenii, dar oamenii în continuare intră.

- Care este soluția dumneavoastră pentru salvarea zonei retrocedate?

O Asociație de proprietari din zonă a contestat din nou titlul de proprietate. Dumnealor au și calitate procesuală, fiindcă n-au mai fost implicați în alte procese, au și interes, fiind de aici din zonă și vreau să spun că toate dovezile care există arată faptul că nu s-a retrocedat legal. De ce spun asta? Am descoperit că există în registrul parcurilor, că acest parc este acolo în anul 1985, figura ca parc în registrul parcurilor municipiului București, la Primăria Capitalei. De asemenea, era proprietate publică a lor. Când au retrocedat, l-au tratat ca proprietate privată a Municipiului București.

Și, mai mult decât atât, pentru defișările care s-au întâmplat anul trecut, primarul Nicușor Dan, prin poliția Locală a dat o amendă istorică de 35 de milioane de euro pe acea infracțiune de mediu, acea crimă de mediu. Și dacă cumva și acest nou proces se pierde, deși eu nu văd motive pentru care instanța l-ar respinge în momentul acesta, el a fost depus ca acțiune acum două săptămâni de către Asociația creată, și dacă s-ar respinge totuși, să spunem, ar însemna că proprietara este în continuare în drept de acolo și soluția este exproprierea. Eu am depus deja proiect de expropiere pe Parcul Brâncuși, în caz că se pierde procesul, în calitate de consilier general, încă din anul 2019, când am aflat că a fost retrocedat ilegal.

Dacă amenda de 35 de milioane de lei va ține în instanță, estimarea este în jur de 77 de milioane de euro pentru a expropria întreaga suprafață, cele 12 ha.

Salubrizare: Negoiță are calitatea de inculpat într-un dosar cu un prejudiciu de 300 de milioane

- Ce veți face cu Hala Laminor dacă ajungeți primarul Sectorului 3?

Mai întâi evaluezi și apoi vezi împreună cu specialiștii ce poți să faci cu ea, dacă o mai poți folosi sau nu. Nu pot să renunț la această investiție cu siguranță, dar nu vă pot spune acum, fără să fie evaluată de niște oameni, de o echipă care se pricepe să spună dacă acolo suntem în siguranță să intrăm și să organizăm eveniment.

- În Sectorul 3, în special în zonele de case, este plin de locuri unde gunoiul se arunca la stâlp. Ce soluții aveți pentru salubrizare?

În primul rând, vreau să se respecte legea și în ceea ce privește salubrizarea. În momentul acesta n-aș mai vrea ca Primăria să fie poluator pentru bucureșteni, pentru toți bucureștenii. Primăria strânge gunoiul din Sectorul 3 în regim propriu, nu are externalizat acest serviciu și colectează și duce gunoiul pe câmp. A fost amendată Primăria de nenumărate ori în ultimii ani fiindcă a creat acele câmpuri și depozite ilegale de gunoi la Cățelul. A fost amendată de Garda de Mediu apoi a mutat depozitul la âPopești Leordeni.

Trebuie să respectăm legea. Și nici nu încurajăm oamenii să selecteze, să colecteze selectiv și să pună la punctele separat dacă Primăria le duce pe toate la un loc și creează aceste deșeuri.

- Rămâne serviciul de salubrizare la Primărie sau îl externalizați?

Există un motiv pentru care acest serviciu este externalizat în toate celelalte sectoare și la Primăria Sector 3, nu. La Primăria Sector 3 este un dosar deja a trimis în instanță unde Robert Negoiță are calitatea de inculpat, cu un prejudiciu de 300 de milioane de lei sau poate chiar mai mult.

Dosarul Rosal, dacă știți, e în instanță de multă vreme. Și din cauza aceasta este în regim propriu făcută salubrizarea în Sectorul 3. Dar este deficitară, e clar că funcționează mai bine cu firmele acelea de salubrizare, în niciun caz ideal, fiindcă este o mafie acolo.

Dar voi evalua și din punctul meu de vedere, din tot ce am văzut în calitate de consilier general, până aflăm și opiniile specialiștilor, este mai bine să ai un contract pe care pot să ceri daune și pe care pot să-l implementezi cu un privat decât să îți asumi tu ca Primărie că faci curat într-un sector de 550.000 de oameni care locuiesc și produc tone și tone de deșeuri în fiecare an.

- Ce veți face cu aqua parcul din Parcul Pantelimon, în care Primăria a investit o mulțime de bani și care este aproape gata?

Acea clădire, din câte știu, la fel, nu este autorizată să funcționeze, fiindcă a fost construită într-un parc, pe V1a. Deci regimul ei de urbanism nu îi permite să fie acolo într-un parc. Pot să construiești alte funcțiuni pe 10% din suprafața întreagă a parcului.

Voi vedea și cred că voi cere opinia cetățenilor în ceea ce privește acea nouă clădire din Parcul Pantelimon. Ocupă cam un sfert din întreaga suprafață a parcului din estimările mele și vom vedea dacă vom păstra sau nu clădirea și în ce stadiu este. Fiindcă dumnealui, Robert Negoiță, a promis în 2020, când și eu eram tot în campanie împotriva lui, a promis că e gata până la sfârșitul anului.

„N-o să mai pun pe ordinea de zi a Consiliului Local PUD-uri de felul acesta”

- Ce soluții aveți pe partea de urbanism, ca să nu mai avem aceste dezvoltări urbane nesustenabile, cu blocuri făcute la 4 m unele de altele?

În primul rând, eu n-o să mai pun pe ordinea de zi a Consiliului Local PUD-uri de felul acesta, fiindcă toate sunt construite cu autorizație emisă de Primăria Sectorului 3 pentru a aglomera extrem de mult și dezvoltaorii sigur obțin profit, fiindcă ei vând acei metri pătrați, dar calitatea locuirii este extrem de slabă și se transformă încet-încet în locuri care devin ghetouri.

Eu zic că suntem în București, nu suntem în Asia, nu suntem pe alt continent, suntem într-o capitală europeană, cu buget foarte mare, care își permite să dezvolte sectorul astfel încât oamenii să trăiască bine în el și să vrea să-și crească copiii aici.

Ce ni se va întâmpla dacă permitem astfel de decizii pe urbanism în continuare este că oamenii noi vor dori să mai trăiască în Sectorul 3. Și asta ne va face pe toți mai puțin fericiți, fiindcă poate cei care și-au cumpărat, părinții vor locui în continuare aici, dar vor pleca copiii.

Părinții poate nu pleacă, ei au cumpărat, poate vor locui aici cu o calitate slabă a traiului. Însă copiii cu siguranță nu vor mai dori să rămână în sectorul nostru și asta trebuie să înceteze.

Există în continuare lucruri care se pot face, urbanism de corecție pe zonele acesta, să dezvoltăm infrastructura de care e nevoie în locurile în care s-a construit deja, unde și cum se poate face, cu mare efort din partea primăriei, dar trebuie să facem asta fiindcă locuitorii Sectorului 3 ne plătesc nouă taxe, și să putem să ducem pe drumul cel bun restul deciziilor de urbanism, locurile în care nu s-a construit, locurile în care încă putem să luăm decizii bune.

