Bolarzii de 700 de lei bucata, în formă de clopot, puși de Primăria Sectorului 4 în tot Sectorul, nu respectă normativul specific, care stabilește ce înălțime și cum trebuie semnalizate obiectele puse pe domeniul public, astfel încât acestea să nu fie un pericol pentru cetățeni și pentru participanții la trafic. Poliția Capitalei a somat Primăria Sector 4 să scoată stâlpii, în mod special cei puși pe carosabil, în zona intersecțiilor și a locurilor de parcare, însă instituția nu s-a conformat și a fost amendată.

„Pentru dispunerea unor măsuri de înlocuire a bolarzilor din beton cu stâlpişori flexibili reflectorizanți, Brigada Rutieră a notificat, în mai multe rânduri, Primăria Sectorului 4 - Direcția pentru Digitalizare şi Regenerare Urbană. Având în vedere faptul că nu au fost dispuse măsuri pentru realizarea semnalizării rutiere în conformitate cu prevederile Normativului NP 051/2012, la data de 27.09.2023, administratorul drumului a fost sancționat contravențional pentru nerespectarea prevederilor art. 87 din Regulamentul de aplicare a O.U.G. 195/2002 Rep”, este răspunsul Poliției Capitalei la întrebarea dacă bolarzii rotunzi puși de Primăria Sectorului 4 au aviz și respectă normele de siguranță.

„Nu au înălțimea necesară și există riscul de a se produce accidente rutiere”

Am întrebat de ce nu sunt conformi, cât a fost amenda și dacă a vizat stâlpișorii de pe carosabil sau toți stâlpișorii în formă de clopot puși în Sectorul 4, inclusiv cei de pe trotuar.

„Nu sunt conformi pentru că nu sunt vizibili - nu au înălțimea necesară și există riscul de a se produce accidente rutiere. Amenda a fost dată pentru bolarzii din zona intersecțiilor, montați unde sunt parcări amenajate pe partea carosabilă, în zona trecerilor de pietoni sau la colțul intersecției, pentru a împiedica parcarea. Amenda este cuprinsă între 3.045 - 145.000 lei”, ne-a comunicat Brigada Rutieră când am solicitat informații suplimentare.

Potrivit Normativului NP 051/2012 privind adaptarea clădirilor și spațiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, la care Poliția face referire, nici bolarzii montați pe trotuare nu sunt conformi, deoarece nu au înălțimea pe care o prevede normativul. Mai exact, aceștia au circa 42-45 cm, față de 70 cm cât se cere, și nu sunt vizibili pentru persoanele cu deficiențe de vedere. În plus, nu trebuie puse lanțuri între ei și trebuie semnalizați cu bandă reflectorizantă.

Iată ce prevede normativul:

Bolarzii sunt stâlpii scurți din metal, beton sau material plastic montați de obicei la limita dinspre carosabil a trotuarului pentru a împiedica accesul vehiculelor pe spațiul pietonal.

Pentru a fi sesizabili de către persoanele cu deficiențe de vedere sau nevăzători, bolarzii vor avea baza de la nivelul trotuarului de minim 10 x 10 cm și înălțimea cuprinsă între 70 și 90 cm de la nivelul finit al trotuarului.

Bolarzii vor fi colorați contrastant față de suprafața pe care sunt montați și vor fi marcați suplimentar cu benzi reflectorizante în partea inferioară și în partea superioară.

Este interzisă amplasarea unor bolarzi tubulari subțiri cu diametrul mai mic de 8 cm.

Este interzisă unirea bolarzilor între ei prin lanțuri sau cabluri.

Am cerut un punct de vedere și Primăriei Sectorului 4, de ce a pus mii de stâlpi care nu respectă normativul pe străzile din Sectorul 4 și a plătit sume considerabile pentru ei. Încă nu am primit un răspuns. Când îl vom primi, îl vom publica.

Stâlpișori cu etaj ca să remedieze greșeala

În septembrie, HotNews.ro a scris că Primăria Sectorului 4 a pus în zona Tineretului, peste câțiva dintre bolarzii de piatră puși pe carosabil, alți stâlpi din plastic, galbeni

Întrebați de ce au făcut acest lucru, reprezentanții instituției au transmis că acest lucru a fost solicitat de cetățeni, deoarece nu vedeau stâlpii de piatră și dădeau cu mașina peste ei.

De ce pune Primăria Sectorului 4 bolarzi peste tot și de la cine îi cumpără

Într-un răspuns transmis vara trecută, la solicitarea HotNews.ro, reprezentanții Primăriei Sectorului 4 au transmis că montează stâlpișori în cadrul lucrărilor de sistematizare a străzilor, pentru a delimita zonele dedicate pietonilor de cele dedicate mașinilor.

„La data prezentei, pe raza Sectorului 4 al Capitalei, se află în curs de implementare un amplu proces de sistematizare a circulației rutiere, la nivelul rețelei secundare de străzi, prin instituirea de sensuri unice, prin amenajarea de noi locuri de parcare, publice și de reședință, soluții menite să asigure un trafic rutier fluent și aerisit, să diminueze timpii petrecuți la volan și, implicit, să reducă poluarea aerului.

În tot acest proces de sistematizare, o atenție deosebită este acordată pietonilor, prin implementarea unor soluții tehnice care să le asigure acestora condițiile necesare pentru circulația în siguranță.

În acest sens, dispozitivele la care faceți referire dumneavoastră (stâlpi/bolarzi) au menirea de a delimita zonele pietonale/trotuarele de partea carosabilă a arterelor de circulație și, implicit, de a le oferi pietonilor condiții sigure de circulație pe drumurile publice.

Astfel de măsuri au fost instituite pentru a descuraja comportamentul unor conducători auto, care obișnuiau să parcheze/staționeze și pe trotuare, fără să le asigure pietonilor distanța minină pentru a putea circula în siguranță. În astfel de situații, pietonii erau nevoiți să se deplaseze pe partea carosabilă a drumurilor, ocolind autoturismele parcate neregulamentar pe trotuare și expunându-se riscului producerii unor accidente rutiere”, se arată în răspunsul transmis de Primăria Sectorului 4 la solicitarea HotNews.ro.

Tot atunci am primit răspuns că Primăria Sectorului 4 pune 3 tipuri de stâlpișori/bolarzi, iar prețul variază între 35 – 140 de euro/element. Am solicitat să ni se comunice câți stâlpișori/bolarzi au fost puși în ultimul an, dar nu ni s-a comunicat această informație. Cu ochiul liber se poate vedea însă că numai pe o singură stradă sunt sute de bolarzi.

Prețul stâlpișorilor dreptunghiulari este de 35 de euro, cei tronconici - 80 de euro și cei rotunzi, din piatră, neconformi- 140 de euro, prețurile includ TVA și montaj.

Lucrările de sistematizare a circulației rutiere și pietonale se desfășoară în baza Acordului-cadru nr. 335/04.04.2022 privind Regenerarea spațiilor publice pe raza unității administrative-teritoriale Sectorul 4 al Municipiului București, cu o valabilitate de trei ani.

Potrivit datelor din sistemul electronic de achiziții publice, valoarea maximă a acordului-cadru este de 3.579.215.286 și a fost câștigat de: CONCELEX, CONSTRUCTII ERBASU, BOG'ART, OMEGA STAR SISTEMS SRL, Totul Verde, QUEEN EIRINI, ALPENSIDE, Concelex Engineering, ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA, PAB Romania, TERRA GAZ CONSTRUCT, SOMET, ERBASU EDIL CONSTRUCT S.A., ERBASU TOTAL CONSTRUCT, TANCRAD, UNITIP GLOBAL, Luxten Lighting Company.