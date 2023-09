ADMINISTRATIE LOCALA Joi, 28 Septembrie 2023, 20:51

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, a afirmat joi că, în opinia Ministerului Mediului, nu este posibil ca municipalitatea bucureşteană să preia doar în administrare temporară cele două tronsoane de drum forestier din Pădurea Băneasa pentru a permite accesul în cartierul Greenfield.

Drumul prin Pădurea Băneasa Foto: HotNews/Catiusa Ivanov

În cadrul şedinţei CGMB, în urma întrebărilor venite din partea unui reprezentant al locatarilor din Greenfield, Nicuşor Dan a precizat că există o adresă în acest sens transmisă de către Ministerul Mediului pe 8 septembrie şi înregistrată la Primăria Capitalei pe 19 septembrie.

Edilul general a subliniat însă că Primăria Capitalei consideră în continuare că un transfer de proprietate pe perioadă determinată este „perfect legal”. El a menţionat că, în condiţiile în care Ministerul Mediului şi PMB au opinii juridice contrare, a apelat la un specialist pentru a prezenta un punct de vedere pe acest subiect.

„Pentru că Primăria Municipiului Bucureşti are acorduri-cadru cu mai multe case de avocatură, există un contract cu domnul profesor Traian Briciu, care va furniza o opinie pe acest subiect. A început prin a lua acte din dosarele care s-au pronunţat pe acest subiect în anii 2007, 2008, 2009, când au fost nişte litigii similare, deci trebuie făcută o analiză a ce există cu autoritate de lucru judecat cu privire la cele trei segmente de drum. Analiza domniei sale urma să fie finalizată în urmă cu aproximativ zece zile. Din motive personale foarte întemeiate (...) mi-a solicitat ca întâlnirea să aibă loc luni, peste patru zile”, a explicat Nicuşor Dan, conform Agerpres.

Consilierul municipal PSD Aurelian Bădulescu a replicat că social-democraţii au votat proiectul privind transferul temporar, deşi erau conştienţi că acest lucru „nu duce niciunde”. El a adăugat că primarul general ar fi trebuit să informeze CGMB în legătură cu punctul de vedere al Ministerului Mediului. Reprezentanţii PSD susţin transmiterea tronsoanelor respective de drum în domeniul public al Municipiului Bucureşti pe o perioadă nelimitată, argumentând că preluarea temporară contravine legii.

Reprezentantul locuitorilor din Greenfield a mulţumit consilierilor municipali pentru faptul că au aprobat în unanimitate hotărârea privind preluarea în administrare temporară a două tronsoane de drum forestier din Pădurea Băneasa, arătând, însă, la rândul său, că Ministerul Mediului nu susţine acest proiect.

„Pe 11 septembrie am fost în audienţă la domnul ministru Mircea Fechet, la Ministerul Mediului. Am vrut să cunoaştem şi noi opinia domniei sale şi să ne asigurăm că proiectul de hotărâre este în analiză şi putem intra în posesia unui răspuns în cel mai scurt timp. Domnia sa ne-a spus foarte clar că proiectul de hotărâre are un aviz negativ din partea ministerului şi că transferul nu se poate face pe patru ani”, a spus acesta.

Pe 28 iulie, CGMB a aprobat un proiect prin care se solicită Guvernului transmiterea, pentru o perioadă de patru ani, a drumului D68-FE004 - 0,572 km, tronson cuprins între borna 38 şi borna 58, Pădurea Băneasa şi a drumului D-68-FE004, tronson cuprins între borna 58 şi borna 40, Pădurea Băneasa, din domeniul public al statului şi din administrarea Romsilva în domeniul public al Municipiului Bucureşti. Conform proiectului, municipalitatea intenţionează să întreţină şi reabiliteze aceste tronsoane de drum şi să asigure accesul riveranilor cartierului Greenfield la imobilele cuprinse între Aleea Teişani şi Drumul Pădurea Pustnicu.

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, anunţa pe 9 ianuarie că nu va face niciun demers pentru un drum permanent prin Pădurea Băneasa, dar este de acord cu soluţia provizorie de traversare a pădurii pe drumul forestier, până la construirea unor ieşiri definitive în şoseaua de centură.

Totodată, el şi-a exprimat „toată susţinerea” pentru proiectele investitorului care prevăd drumuri de ieşire în şoseaua de centură.