Consiliul Judeţean Botoşani afirmă că Maternitatea Spitalului Judeţean de Urgenţă „Mavromati” va fi reabilitată şi modernizată în cadrul unui proiect finanţat prin PNRR. CJ precizează că lucrările neeligibile în proiect sunt cele de reamenajare şi modernizare a etajelor IV şi V, precum şi a vestiarelor din zona de demisol, acestea fiind asumate de instituţie. Anunţul vine după apariţia unor imagini cu vestiarele cadrelor medicale, unde condiţiile sunt improprii, cu mobilier degradat, pereţi scorojiţi şi cu mucegai. Maternitatea a intrat în atenţia publică după ce o tânără însărcinată a murit, la unitatea medicală, întrucât nu a primit îngrijiri medicale timp de şapte ore.

Spitalul Județean Botoșani Foto: AGERPRES

Potrivit unui comunicat de presă transmis sâmbătă de Consiliul Judeţean Botoşani, citat de News.ro, clădirea Secţiei Exterioare de Obstetrică-Ginecologie a Spitalului Judeţean de Urgenţă „Mavromati” Botoşani face obiectul unui proiect de reabilitare energetică, de reamenajare şi modernizare a etajelor IV şi V, a vestiarelor din zona de demisol şi desfiinţarea mansardei şi montarea de panouri fotovoltaice. Contractul de finanţare prin PNRR pentru acest proiect a fost semnat pe 19 decembrie 2022.

„În parteneriat, Consiliul Judeţean şi Spitalul «Mavromati» au depus pe PNRR proiectul de renovare şi modernizare a secţiilor din Maternitate. S-a obţinut finanţarea, s-a realizat deja Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie şi s-a trecut în etapa Proiectului Tehnic”, a declarat Doina Federovici, preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani, citată în comunicat.

În urma realizării DALI, valoarea eligibilă a investiţiilor care vor fi făcute la Maternitatea Botoşani este de 4.769.951,69 euro, iar valoarea neeligibilă a lucrărilor, asumată de către Consiliul Judeţean Botoşani, este de 491.922,46 euro. Lucrările neeligibile sunt cele de reamenajare şi modernizare a etajelor IV şi V, precum şi a vestiarelor din zona de demisol. Prin proiect vor fi realizate şi patru staţii de reîncărcare finanţate prin PNRR şi una din fondurile Consiliului Judeţean Botoşani.

„Modernizarea sistemului sanitar botoşănean a fost mereu în prim-planul atenţiei Consiliului Judeţean Botoşani. An de an s-au făcut investiţii importante în modernizarea clădirilor Spitalului Judeţean, în dotarea cu echipamente de ultimă generaţie. Din păcate, comportamente individuale iresponsabile ale unor cadre medicale aruncă o umbră asupra acestor eforturi făcute în ultimii trei ani de Consiliului Judeţean Botoşani. Dacă parte umană ţine de fiecare individ în parte, de nivelul de empatie pe care fiecare dintre noi îl are, noi, ca administraţie, vom face tot ceea ce este omeneşte posibil pentru a dezvolta baza materială a spitalului, aşa cum am făcut-o şi în ultimii ani”, a conchis Doina Federovici.

Comunicatul de presă vine după ce Digi 24 a prezentat imagini din vestiarul asistentelor şi al medicilor, amenajat la subsolul Maternităţii, unde pereţii sunt scorojiţi, plini de mucegai şi igrasie, iar mobilierul este deteriorat.

Maternitatea din Botoşani se află în centrul unui scandal după ce o tânără însărcinată a murit, la unitatea medicală, după ce nu a primit îngrijiri medicale timp de şapte ore, deşi acuza dureri puternice.

