Primăria Sectorului 3, condusă de Robert Negoiță, a amenajat în ultimele luni pe bd. Unirii, în zona Esplanada, un parc și terenuri de tenis pe câteva mii de metri pătrați de teren. Terenul este însă în administrarea Ministerului Dezvoltării, potrivit informațiilor transmise de Primăria Capitalei la solicitarea HotNews.ro. Contactați de HotNews.ro, reprezentanții Ministerului spun că nu și-au dat acordul pentru aceste lucrări și cer aducerea terenului la forma inițială.

Terenuri tenis Esplanada Foto: HotNews/Catiusa Ivanov

Hotnews.ro a solicitat Primăriei Sectorului 3 un punct de vedere vizavi de această situație, însă nu am primit un răspuns. Când îl vom primi, îl vom publica. Primarul Robert Negoiță a scris de mai multe ori pe Facebook că este inadmisibil ca zona aceea să rămână în paragină și mizerie.

Primarul Robert Negoiță a anunțat pe 27 iunie, pe pagina de Facebook, că a amenajat zona respectivă și în video spunea ironic că arborii au fost plantați ilegal.

„Suntem la așa zisa zonă Esplanada, o zonă uitată de lume, părăsită, care este adevărat, nu a fost niciodată în administrarea Primăriei Sector 3, fiindcă nu ar fi rămas așa. Asta e zona administrată, administrată - să zicem așa- de Primăria generală, care în ultimii 33 de ani nu a făcut nimeni nimic aici, era groapa de gunoi a Bucureștiului, în centrul Capitalei și din nefericire în Sectorul 3. Începe să prindă contur, începe să arate bine, aseară am fost aici să joc tenis și abia am găsit loc deși am venit undeva la 18.30, era plin, e permanent plin. Avem nevoie de cât mai multe baze sportive și așa reușim să păstrăm și curățenie și ordine aici. Avem zone pietonale, parcare, copaci ilegali - toți sunt ilegali - shhh, să nu afle cumva cum umblă ilegal pe aici copacii, în loc să fie munți de gunoaie, au apărut copacii ăștia, ce să le fac, umblă pe aici, nu mă înțeleg cu ei”, a explicat primarul Robert Negoiță într-un video postat pe pagina de Facebook pe 27 iunie.

Hotnews.ro a verificat dacă primarul doar glumea sau zona a fost amenajată ilegal. Reamintim că legea permite administrației locale sau centrale să facă investiții doar pe terenuri pe care le are în administrare sau dacă există un protocol de colaborare între diverse instituții. Dacă nu se respectă această regulă, Curtea de conturi constată un prejudiciu și se fac de obicei demersurile pentru recuperarea banilor publici.

Ce amenajări a făcut Primăria Sectorului 3 pe terenul Esplanada

Precizările Primăriei Capitalei

Pentru a elucida misterul, am întrebat la Primăria Capitalei în administrarea cui se află terenul pe care Primăria Sectorului 3 a amenajat părculețul, drumurile, parcarea și terenurile de sport.

În răspunsul transmis de Primăria Capitalei se arată că terenul este în proprietatea Statului Român, iar Ministerul Dezvoltării are drept de administrare.

„A fost facută o deplasare în teren, unde s-a constatat faptul că în perimetrul obiectivului ,,ESPLANADA” au fost efectuate intervenții constând în amenajări căi de acces, spații verzi (în amenajare la 03.07.2023) și terenuri de tenis (deja funcționale).

În zona amplasamentului în cauza – ce are o suprafață totală de cca.110.000 mp există proprietari tabulari persoane fizice/juridice, Municipiul București , cu 4640 mp din totalul de 110.000 mp, achiziționați la nivelul anilor 2006-2007 în vederea asigurării unui proiect de anvergurăși Statul Român (proprietar) prin „Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației”, administrator.

Amenajările efectuate și prezentate prin material video afectează proprietatea Statului Român aflată în administrarea „Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației” ce conform site-ului eterra.ro întreținut de ANCPI are număr cadastral 241655”. Acest imobil are o suprafață totală înscrisă în cartea funciară de 45.008 m.p. parțial afectată de amenajările executate de Primăria Sectorului 3”, se arată în răspunsul transmis de Primăria Capitalei la solicitarea HotNews.ro.

Primăria Sectorului 3 a cerut, la începutul lunii iunie, Primăriei Capitalei să ceară de la Guvern terenul în administrare, că apoi să-l transfere în administrarea Primăriei Sectorului 3, însă proiectul nu a avansat deoarece planurile transmise de instituție, pentru identificarea terenului, nu erau lizible, se arată în punctul de vedere transmis de Primăria Capitalei la solicitarea HotNews.ro.

„În 19.06.2023, prin adresa înregistrată la registratură P.M.B., la Cabinet Secretar General, Cabinet Primar General și la Direcția Patrimoniu, Primăria Sectorului 3 a transmis Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 270 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de adoptare a unei hotărâri prin care să se solicite Guvernului României emiterea unei hotărâri pentru trecerea unei suprafețe de 12 157 m.p. din terenul intravilan cu suprafață totală de 45 008 m.p., situat în B-dul Unirii, Sector 3, București, din domeniul public al statului, aflat în administrarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în domeniul public al Municipiului București și în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3, în scopul realizării unui proiect de investiții pentru amenajarea de spații pentru agrement – inițiator Primarul Sectorului 3.

În materialul transmis nu se regăsește identificare grafică completă (în coordonate, format integral, suprapus peste Planurile cadastrale emise de OCPI București). Acestei solicitări i s-a răspuns comunicând astfel: „Având în vedere că H.C.L- S3. nr. 270 a fost însoțită de un plan ilizibil, vă rugăm să completați solicitarea dumneavoastră cu un plan lizibil, pe care să fie marcată suprafața solicitată de 12 157 mp”, se arată în răspunsul Primăriei Capitalei.

În plus, reprezentanții Primăriei Capitalei au cerut Primăriei Sectorului 3 clarificări dacă pe terenul cerut au făcut deja lucrările de amenajare.

Ministerul Dezvoltării cere aducerea terenului la starea inițială

Am întrebat și la Ministerul Dezvoltării, dacă reprezentanții instituției știu despre aceste lucrări și au încheiat un protocol cu Primăria Sectorului 3. Ni s-a răspuns că nu.

„MDLPA, în calitate de administrator asupra imobilului situat pe Bd. Unirii (zona delimitată de Bulevardul Unirii, Bulevardul Mircea Vodă, str. Nerva Traian si Pasajul Mărășești, sector 3, municipiul București), identificat prin CF. nr. 241655, Sector 3, nu a avut cunoștință și nu a aprobat demersurile de realizare a lucrărilor de construcție/amenajare derulate de către reprezentanții Primăriei Sectorului 3”, se arată în răspuns.

Reprezentanții Ministerului mai spun că mobilizarea de șantier și lucrările de amenajare/construcție realizate începând cu luna aprilie 2023 sunt neautorizate.

„În acest context, reprezentanții instituției noastre au derulat toate procedurile legale de sesizare a instituțiilor competente (Inspectoratul de Stat în Construcții și Direcția Generală de Poliție Locală Sector 3) în vederea constatării, sistării lucrărilor aflate în curs de execuție, aducerii terenului la starea inițială și aplicării sancțiunilor contravenționale impuse, conform legislației in vigoare”, se mai arată în răspuns.

În plus, în această zonă, Ministerul Dezvoltării a anunțat că va face Cartierul pentru justiție, un district de birouri uriaș, unde să mute toate instanțele din București, Planul Urbanistic Zonal pentru această investiție fiind aprobat rececent chiar de Primăria Sector 3 și Consiliul Local Sector 3. Cartierul pentru Justiție va fi amenajat însă pe jumătate din teren, în partea dinspre Biblioteca Națională, iar pentru cealaltă jumătate, unde Primăria Sectorului 3 a amenajat spațiul verde și terenurile de sport, nefiind anunțate proiecte, deci ar putea fi făcut un parc, însă legal.

Terenul Esplanada este plin de buruieni și gunoi

Primăria Sectorului 3, abatere după abatere

Aceasta nu este prima dată când Primăria Sectorului 3 face lucrări pe terenuri pe care nu le are în administrare.

Tot anul acesta, instituția a amenajat o bună parte din Piața Unirii ilegal, deși zona era în administrarea Primăriei Capitalei, primind o sancțiune de 10.000 lei. Lucrările au fost sistate de Primăria Capitalei - Disciplina în construcții - înainte de a fi finalizate și s-a dispus aducerea la starea inițială. Acest lucru nu s-a întâmplat, iar o bucată din trotuarul din fața magazinului Unirea a rămas de câteva luni decopertat, fiind un coșmar pentru pietonii care tranzitează zona.

În perioada 2013-2015, Primăria Sectorului 3 a reamenajat trotuarele de pe bd. Unirii și a investit acolo circa 9 milioane de euro, deși artera era în administrarea Primăriei Capitalei.

Curtea de Conturi a constat că lucrările de reamenajare a bd. Unirii au fost efectuate nelegal , potrivit unui document obținut de HotNews.ro, la vremea respectivă deoarece Primăria sectorului 3 a făcut investiții pe o arteră care nu ii aparține, bd. Unirii fiind în Administrarea Primăriei Capitalei.

Pentru a intra în legalitate, Primăria Sectorului 3 a cerut în 2015 Consiliului General al Municipiului București să-i dea bulevardul, însă consilierii nu au fost de acord.

În august 2021, pe un șantier al Primăriei Sectorului 3 aflat în apropierea Bibliotecii Naţionale, doi muncitori au murit și alți patru au fost răniți după ce un mal de pământ s-a surpat peste ei.

Inspectoratul de Stat în Construcții a comunicat la vremea respectivă că lucrările se desfășurau fără autorizație de construire, pe terenul Ministerului Culturii, deci unde Primăria nu ar fi avut drept să intervină. Reprezentanții Ministerului Culturii au comunicat la vremea respectivă că nu ei au contractat lucrările.

Primarul Robert Negoiță este urmărit penal pentru ucidere din culpă, în dosarul accidentului de la Biblioteca Națională.

Cum va arăta Cartierul pentru Justiție

Potrivit Planului Urbanistic de Detaliu aprobat de Consiliul Local Sector 3, în decembrie 2022, Cartierul Justiției se va construi pe o suprafață de circa 55.000 de metri pătrați (45.000 de mp aparțin statului român, iar restul de 10,268 mp este proprietate privată și terenul trebuie expropriat).

Este practic jumătate din fostul teren Esplanada, aflat pe bulevardul Unirii. Aici se află și fundația rămasă din perioada comunistă, care trebuie demolată. Jumătate din fundație se află pe terenul pe care se va construi Cartierul pentru justiție. Ce se va întâmpla cu cealaltă jumătate, deocamdată nu știm.

Cartierul Justiției va fi compus din 6 blocuri, cea mai mare înălțime fiind de 11 etaje. (45 m).

Planul Urbanistic de Detaliu mai prevede amenajarea a circa 1000 de locuri de parcare, spații verzi, fântâni arteziene și o promenadă.

Sursa foto: Ministerul Justiției

Inițiatorul Planului Urbanistic de Detaliu este Ministerul Justiției, iar proiectant Tractebel Engineering.

Potrivit unui proiect de Ordonanță aflat în dezbatere publică în luna iulie 2021, pe site-ul Ministerului Justiției, Cartierul Justiției va cuprinde 8 clădiri:

Clădirea nr. 1 - sediul Ministerului Justiţiei, cu o suprafaţă desfăşurată maximală estimativă a clădirii de 9.654 mp;

Clădirea nr. 2 - sediul Curții de Apel București, cu o suprafață desfăşurată maximală estimativă a clădirii de 31.984 mp;

Clădirea nr. 3 - sediul Tribunalului București, cu o suprafață desfăşurată maximală estimativă a clădirii de 41.673 mp;

Clădirea nr. 4 - sediile Judecătoriilor de Sector 1-6, cu o suprafaţă desfăşurată maximală estimativă a clădirii de 68.080 mp;

Clădirea nr. 5 - sediile Ministerului Public (Parchetul General - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiţie), Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, Parchetului de pe lângă Tribunalul București și Parchetelor de pe lângă Judecătoriile Sectoarelor 1-6 şi Direcţia Naţională Anticorupţie, cu o suprafaţă desfăşurată maximală estimativă a clădirii de 42.811 mp;

Clădirea nr. 6 - sediile Consiliul Superior al Magistraturii și Inspecției Judiciare, cu o suprafață desfăşurată maximală estimativă a clădirii de 14.881 mp;

Clădirea nr. 7 - sediile Institutului Național al Magistraturii şi Şcolii Naționale de Grefieri, cu o suprafaţă desfăşurată maximală estimativă a clădirii de 10.011 mp;

Clădirea nr. 8 - sediile instituţiilor de organizare profesională pentru avocaţi: Uniunea Națională a Barourilor (UNBR), Institutul Naţional de Pregătire şi Perfecţionare a Avocaților (INPPA), Casa de Asigurări a Avocaților (CAA), Baroul București, Casa de Asigurări a Avocaţilor - Filialele București și Ilfov (CAA-București, CCA-Ilfov), cu o suprafaţă desfăşurată maximală estimativă a clădirii de 11.300 mp;

Necesitatea şi oportunitatea proiectului au fost stabilite prin Legea nr. 261 din 30 decembrie 2019 pentru ratificarea Scrisorii de înţelegere privind avansul pentru pregătirea Proiectului de dezvoltare propus, "Cartierul pentru justiție", dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnată la Bruxelles la 30 mai 2019 şi la Bucureşti la 6 iunie 2019 şi prin Hotărârea Guvernului nr. 592 din 12 august 2019 pentru aprobarea schimbării denumirii amplasamentului obiectivului de investiții, situat în municipiul București, Bd. Unirii, sectorul 3, din "Esplanada" în "Cartierul pentru Justiţie" şi "proiecte de interes public ale municipiului Bucureşti", precum şi pentru aprobarea programului prioritar de reconversie funcțională a amplasamentului. Acordul cu Banca Internațională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare prevede un avans în valoare de 2,5 milioane dolari.