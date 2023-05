ADMINISTRATIE LOCALA Sâmbătă, 06 Mai 2023, 14:52

USR solicită anularea protocolului încheiat între Poliţia Dobroeşti şi Poliţia Nantong după apariţia unor informaţii despre existenţa unei secţii de poliţie chinezeşti în comuna ilfoveană, vicepreşedintele USR, Dan Barna, afirmând că România este pe lista unei organizaţii internaţionale care arată unde se infiltrează dictatura chineză, scrie News.ro.

Complexul Dragonul Roșu din Dobroiești, județul Ilfov Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Vicepreşedintele USR Ilfov, Dumitru Văduva, a declarat sâmbătă, că într-un documentar al unui celebru ONG apare comuna Dobroeşti, precizându-se că aici ar fi fost înfiinţată o secţie de poliţie chinezească.

„În comuna Dobroeşti există cea mai mare comunitate de cetăţeni chinezi de pe teritoriul României”

„Dezbaterea de astăzi vizează un subiect important pe care presa l-a mai dezbătut în ultimul timp, şi anume amplasarea, respectiv funcţionarea unor secţii de poliţie secrete chineze pe teritoriul statului român, iar într-un documentar important al unui renumit ONG care luptă pentru respectarea drepturilor omului se vorbeşte de comuna Dobroeşti. În comuna Dobroeşti există cea mai mare comunitate de cetăţeni chinezi de pe teritoriul României şi aceşti chinezi îşi desfăşoară activitate de comerţ în două centre comerciale importante din zonă”, a afirmat Dumitru Văduva.

El a precizat că Primăria Dobroeşti are încheiate protocoale cu China şi chiar un acord între Poliţia Locală şi Poliţia statului Nantong din China.

„Faţă de faptul că în dezbaterea anterioară presa a încercat să afle existenţa acestor acorduri, memorandumuri sau protocoale pe care Primăria Dobroeşti le-a încheiat cu statul chinez sau cu autorităţi din China, din păcate, în opacitatea primăriei şi a primarului PSD, nu a pus la dispoziţie aceste informaţii, astfel că în prezent putem doar să speculăm despre existenţa sau amplasarea acestor secţii de poliţie chineză. Este însă important din aceste puţine relatări ale primarului că la nivel local au fost încheiate protocoale vizând mai multe aspecte, spre exemplu, comercial, cultural, dar şi un protocol încheiat între Poliţia locală a comunei Dobroeşti şi poliţia statului Nantong din China. Am tot încercat atât noi, consilierii locali USR din Dobroeşti, cât şi presa, de a afla conţinutul acestui protocol şi a celorlalte protocoale, nici până în prezent primarul din Dobroeşti nu a făcut public acest lucru”, a declarat vicepreşedintele USR Ilfov.

„Faptul că România este pe o listă care arată unde se infiltrează dictatura chineză este de neacceptat”

De asemenea, vicepreşedintele USR, Dan Barna, a declarat că România este arătată cu degetul la nivel internaţional că ar fi încheiat un asemenea acord cu China.

„Pare greu de crezut că într-o perioadă în care avem un război la graniţa de est, într-o perioadă în care dezinformarea şi manipularea informaţională este extraordinară în întreaga lume, Dobroeşti, o localitate care nu a atras niciun fond european în 20 de ani, Dobroieşti, o localitate mică de lângă Bucureşti, poate să devină subiect de politică internaţională. Dar se întâmplă lucrul acesta pentru că, parafrazând o expresie celebră, lipsa transparenţei naşte monştri. Faptul că în momentul de faţă România este pe o listă a ruşinii în care China, o dictatură, este în situaţia să pretindă ca dezinformare, nici nu mai contează dacă există sau nu secţia de poliţie, faptul că România este printre ţările arătate cu degetul, că o autoritate locală a încheiat un protocol care sugerează că o dictatură ar putea să facă ordine poliţienească într-un stat democratic, este un lucru de neacceptat”, a precizat Dan Barna.

El îl acuză pe primarul din Dobroeşti că refuză să anuleze respectivul protocol.

„Iar faptul că prin lipsă de transparenţă, acest primar PSD nu doar că nu a decis imediat anularea acestui protocol, ci refuză să îl facă public şi refuză să-l discute în Consiliu exact cu cetăţenii care au fost aleşi de către locuitorii de aici din Dobroeşti, refuză să discute acest subiect, ne face în mod explicit de ruşine. Da, am văzut poziţiile Ministerului de Interne, am văzut poziţia Ministerului de Externe... nu ştiu, nu am luat act, habar nu au despre ce este vorba. În realitate însă, îi cer prefectului de Ilfov, vă cer domnule Marcel Ciolacu să îl trezim la realitate pe primarul dumneavoastră din această localitate şi să anulaţi această ruşine. Aici nu e o chestiune precum suntem prieteni cu chinezii şi avem nişte beneficii, ăsta e rolul autorităţilor să constate, să descopere, faptul că există o astfel de dezbatere, că România este pe lista unei organizaţii internaţionale care arată unde se infiltrează dictatura chineză, este un lucru de neacceptat, la care trebuie să reacţionăm foarte ferm”, a mai transmis Dan Barna.

Acesta a mai afirmat că în fiecare şedinţă a Consiliului Local Dobroeşti consilierii USR vor solicita anularea acestui protocol.

