Lacurile aflate în parcurile din București au fost date în exploatare între 2002 și 2010, fără licitație și fără acordul Consiliului General, pe o perioadă cuprinsă între 5 și 36 ani, mai multor firme unde acționari sunt persoane influente sau controversate. Firmele au primit lacurile pentru a desfășura activități de agrement, alimentație publică sau acvacultură și pescuit, cea mai bănoasă activitate fiind cea cu cârciumile de fițe și agrement. Municipalitatea câștigă din această afacere sume incredibil de mici, între 400 și 1.000 de euro/lac/lună, echivalentul chiriei pentru o garsonieră sau un apartament cu două camere. Mitică Dragomir, familia Finiș, Petre Ilie, cunoscut ca lider al clanului "Luptătorilor" din Capitală, și Castellano Giosue sunt doar câțiva dintre beneficiarii acestei afaceri.

Lacul Floreasca 2 Foto: Hotnews / Catiușa Ivanov

Informația pe scurt

Contractele de asociere în participațiune prin care au fost date în exploatare lacurile au fost încheiate în perioada 2002-2010 și prelungite prin mai multe acte adiționale, în mandatul primarilor Sorin Oprescu și Gabriela Firea, ultimul act adițional fiind încheiat în 2020.

În general, contractele au o durată cuprinsă între 5 și 37 de ani, majoritatea expiră în 2027, iar cel mai lung în 2038.

Contractele au fost încheiate de conducerea Administrației Lacuri Parcuri și Agrement de pe lângă Primăria Capitalei, fără licitație, netransparent și fără aprobarea Consiliului General, fiind ținute la secret până la finalul anului trecut.

Firmele plătesc pentru folosirea lacurilor, dar și a debarcaderelor și a mai multor insule între 400 și 1.000 de euro/lună, bani cu care abia închiriezi un apartament cu două dormitoare în zonele Herăstrău sau Tineretului. La aceasta se adaugă și o parte din profitul obținut între 20 și 50%, însă în mod misterios majoritatea firmelor sunt pe pierdere deși atât activitatea de agrement cât și cârciumile de fițe sunt la mare căutare.

Beneficiarii contractelor sunt influenți oameni de afaceri. De exemplu, Lacul Cișmigiu a ajuns la o firmă controlată de familia Finiș. Lacurile Herăstrău și Băneasa sunt exploatate de o firmă unde acționar este Mitică Dragomir. Lacul Străulești a ajuns la o firmă controlată de șeful Clanului Luptătorilor. O bucată din Lacul Tei găzduiește Clubul Bamboo, deținut de controversatul om de afaceri Castellano Giosue.

În 2021, Primăria Capitalei a primit pentru cele 8 lacuri mai puțin de 100.000 de euro.



Contactat de HotNews.ro, viceprimarul Horia Tomescu, responsabil cu parcurile, a declarat că analizează aceste contracte și va merge în instanță fie pentru rezilierea lor fie pentru creșterea sumelor care vin la municipalitate.

Lacul Tineretului. dat în exploatare pe 25 de ani pentru circa 375 de dolari pe lună

Lacul din Parcul Tineretului a fost dat în exploatare pe 4 iunie 2002 firmei Burs Procom SRL, pe 20 de ani, printr-un contract de asociere în participațiune, pentru pescuit sportiv și industrial, agrement, activități de alimentație publică.

Lacul are o suprafață de 13,5 hectare, iar Primăria trebuia să primească 4.500 de dolari/an pentru lipsa de folosință a lacului, asta înseamnă 375 de dolari/lună. Cu acești bani nu poți închiria nici măcar o garsonieră în zona Tineretului. Firma se mai obliga prin contractul semnat în 2002 să pună pește în lac de 9.000 de dolari/an, să facă până la finalul anului 2002 investiții de 150.000.000 lei vechi și să dea Primăriei 25% din profitul asocierii. În iulie 2010, Burs Procom SRL este înlocuită de Eco Market Stil SRL. În 2011 a fost încheiat un act adițional prin care durata contractului a crescut la 25 de ani, adică până în 2027. În 2018, printr-un act adițional, firma Eco Market Stil SRL este înlocuită cu Business&Finance Associates SRL.

Potrivit platformei de verificare online a firmelor - confidas.ro - BURS PROCOM SRL a fost înființată în 1992 și îl avea ca asociat unic pe Cobzacu Adrian. Societatea apare ca radiată, ultima mențiune la Registrul Comerțului fiind în 2012.

Firma Eco Market Stil a fost înființată în 2010 și a intrat în faliment în 2019. Firma îi avea acționari pe

GUVEN DOINA 96,55 %

COBZACU ADRIAN 3,45 %

Potrivit bilanțului depus în 2020, profitul a fost zero iar datoriile de 1,3 milioane lei.

Firma BUSINESS & FINANCE ASSOCIATES SRL a fost înființată în 2014 și are următorul acționariat:

GUVEN DOINA 50 %

TURCU GIGI - LAURENTIU 50 %

În 2021 a avut un profit de 116.673 RON, dar asta nu înseamnă că acesta este profitul asocierii.

Potrivit datelor obținute de HotNews.ro, în 2021, cei 25% obținuți de ALPAB din profitul asocierii au fost 29.168 lei.

Lacul Floreasca, dat pentru 416 Euro/lună

Lacul Floreasca, debarcaderul de vaporașe Floreasca și debarcaderul cu dane pentru bărci și bacul de pasageri Floreasca au fost date pe 7 august 2002, în baza unui contract de asociere în participațiune, firmei SC Captain Service Product, pe 20 de ani. Lacul are 70 de de hectare, iar Primăria trebuia să primească 4.000 de dolari pe an pentru el. Firma mai trebuia să pună în lac pește de 5.000 dolari anual și să aducă ambarcațiuni pentru agrement nautic în valoare de 10.000 dolari, dar și să asigure paza lacului. Din profitul asocierii, firma trebuia să dea municipalității 40%. În 2008, suma pe care trebuie să o dea firma primăriei a crescut la 5000 de euro/an, dar se mai adaugă două debarcadere de pe lacul Bordei. Profitul asocierii se împarte 50%-50% între Primărie și firmă.

În noiembrie 2019, contractul este prelungit cu încă 5 ani, astfel că în total se ajunge la 25 de ani, până în 2027.

Potrivit platformei de verificare online a firmelor - confidas.ro - Captain Service Product a fost înființată în 1997 și are următorul acționariat:

KANSOU TALAL 50 %

SADEGHI MORTEZA 50 %

În 2021, firma a înregistrat pierderi de 60.081 de lei. Deci nu a plătit nimic altceva în afară de cei 5.000 de euro.

Pentru Lacul Tei Primăria Capitalei primește 1.866 de euro pe lună

Lacul Tei a fost dat în exploatare în 8 mai 2019 firmei Fish Grill, până pe 31.12.2024. Pentru exploatarea celor 47 de hectare de luciu de apă, firma trebuie să plătească municipalității 20% din profitul brut realizat din exploatarea lacului, dar nu mai puțin de 5.600 euro/trimestru. Acesta își mai asumă o investiție pentru popularea bălții cu pește și curățarea și întreținerea lacului de 50.000 de euro/an.

Potrivit platformei de verificare online a firmelor - confidas.ro - firma Fish Grill SRL a fost înființată de 6 mai 2019 și are următorul acționariat:

NEGOESCU GABRIEL 51 %

NICOLAU VIORICA 49 %

În 2021 a avut pierderi de 45 lei, deci ALPAB a primt doar suma minimă.

Clubul Bamboo plătește circa 1.000 euro/lună pentru o bucată din lacul Tei

O bucată de 30 m liniari de pe malul Lacului Tei este dată pe 11 decembrie 2003, în baza unui contract de asociere în participațiune, firmei Zerillo's Group SRL, pe 20 de ani. Potrivit contractului, Primăria Capitalei trebuia să primească 1.080 dolari/an. Firma se obliga să construiască un ponton și un restaurant. În 2007, suprafața liniară care face obiectul contractului crește la 145 m, dar și suma încasată de Primărie până la 20.000 euro/an. În plus, durata contractului este prelungită cu încă 5 ani, ajungând în total la 25 de ani, deci până în 2028. Tot în 2007, Zerillo's Group SRL este înlocuită de Morgana Invest SRL.

Potrivit platformei de verificare online a firmelor - confidas.ro - firma Morgana Invest a fost înființată în 2003 și are următorul acționariat:

BAMBU TEI SRL 99,99 %

CASTELLANO VINCENZO 0,01 %

Firma BAMBU TEI SRL are un singur acționar: CASTELLANO GIOSUE.

În 2021, firma Morgana Invest a avut pierderi de 209.895 RON.

Pentru Lacurile Băneasa și Herăstrău Primăria Capitalei primește circa 1.100 de euro/lună

Lacurile Băneasa și Herăstrău sunt date în exploatare pe 11 iunie 2002 firmei Number One SRL pe 14 ani. Potrivit contractului, sunt date în exploatare Lacurile Băneasa, Herăstrău, insulele Stăvilar Băneasa, Pescăruș, Bordei și a debarcaderului Jianu pentru pescuit sportiv și industrial, dar și activități de alimentație publică. Cele două lacuri au 40, respectiv 77 ha, iar municipalitatea primește 10.000 de dolari/an, adică puțin peste 800 de dolari/lună. Firma se mai obliga să aducă material piscicol de 4.000 de dolari anual. În plus, din profitul asocierii, municipalitatea ar urma să primească 40%. În 2011, contractul se prelungește cu încă 6 ani, dar se și extinde și se permite amplasarea vaporului Floreasca lângă debarcaderul Jianu și utilizarea vaporului și a unei suprafețe de 300 mp din debarcader în scop de alimentație publică. Pentru asta municipalitatea mai primește în plus 342 euro/lună. În 2012, contractul este prelungit cu încă 16 ani, adică până în 2038, dar se și extinde și se permite amplasarea vaporului Buftea lângă debarcader.

Potrivit platformei de verificare online a firmelor - confidas.ro - Number One SRL a fost înființată în 2002 și are următorul acționariat:

DRAGOMIR VICA 98 %

DRAGOMIR DUMITRU 1 %

DRAGOMIR BOGDAN-DUMITRU 1 %

În 2021 firma a avut un profit net de 16.748.019 RON, asta însă nu înseamnă că este profitul asocierii, firma derulând multe alte afaceri.

Potrivit datelor obținute de HotNews.ro, în 2021, cei 40% obținuți de ALPAB din profitul asocierii au reprezentat 31.574 lei.

Pentru Lacul Străulești Primăria trebuie să ia 30% din profit, dar firma este în pierdere

Lacul Străulești a fost dat în exploatare în martie 2010 firmei Daly Fish SRL, pe 10 ani, pentru pescuit recreativ. Lacul are 33 ha, iar Primăria Capitalei trebuia să primească 30% din profit, dar nu mai puțin de 1.250 euro trimestrial, asta înseamnă 416 euro/lună. Firma se mai obliga să facă investiții de 25.000 euro/an. În 2012, firma Daly Fish este înlocuită de Sc Agrement Serv SRL. În martie 2020, contractul a fost prelungit până pe 10 martie 2023, deci expiră în curând.

Pe 10 februarie 2021, Sc Agrement Serv SRL este înlocuită cu SC PEDRO FISH SRL.

Potrivit platformei de verificare online a firmelor - confidas.ro - Daly Fish a fost înființată în 2005 și a fost radiată în 2012. Acționar era NICOLESCU DAN.

Agrement Serv a fost înființată în 1999 și acționar unic firma ADSWOOD HOLDING S.A. Panama, Marbella. Acum este în faliment.

SC PEDRO FISH SRL a fost înființată în 2020 și îl are unic acționar pe ILIE PETRE. În 2021 a înregistrat o pierdere de 16.518 RON.

Petre Ilie, zis și Petre Geamănu, este cunoscut ca lider al clanului "Luptătorilor" din Capitală. Acesta a fost arestat preventiv în 2021 pentru cămătărie.

Parcul Cișmigiu, dat în exploatare pentru puțin peste 800 de euro pe lună

Pentru Parcul Cișmigiu, pe 19 aprilie 2006 se încheie un contract de asociere în participațiune, pe 5 ani, cu firma SC LET Busniess COM SRL, pentru efectuarea de agrement. Astfel Primăria punea la dispoziție luciul de apă, 3 ha, și primește în schimb 10.000 euro/an. Firma avea obligația de a aduce 40 de bărci și hidrobiciclete pentru agrement, curăță lacul, în sezonul rece instalează un patinoar. Din profitul asocierii, municipalitatea mai trebuie să primească 20%. La finalul anului 2006 se încheie un act adițional prin care firma este lăsată să facă și alimentație publică pe lac, închirieri patine iarna și comerț. În 2008, durata contractului se prelungește cu 15 ani.

Iarna se amenajează un patinoar în cuva lacului Cișmigiu

Vara se închiriază bărci și hidrobiciclete

Potrivit platformei de verificare online a firmelor - confidas.ro - SC LET Busniess COM SRL a fost înființată în 2004 și are următorul acționariat:

FINIS CARMEN MIHAELA 60 %

APOSTOL RADU-DANIEL 20 %

APOSTOL MIRCEA 20 %

Carmen este soția lui Bartolomeu Finiș, controversat om de afaceri, apropiat al lui Dorin Cocoș și Alexandru Bittner.

În 2021, firma a înregistrat o pierdere de 183.872 RON. Potrivit datelor obținute de HotNews.ro, în 2021, cei 20% obținuți de ALPAB din profitul asocierii au reprezentat 9.960 lei.

Lacul Grivița, dat pentru circa 290 euro/lună

Lacul Grivița a fost dat în exploatare pe 18 mai 2005 firmei Marinarul Prodimpex SRL, pe 7 ani, pentru pescuit sportiv și industrial, agrement nautic. Lacul are 81 ha, iar primăria primește 3.500 euro/an, asta înseamnă puțin peste 290 de euro/lună. Firma se obligă să aducă în lac pește de 5.000 euro anual. În iunie 2012, contractul este prelungit cu 15 ani, până la 22 de ani, pe motiv că ”investițiile în puiet sunt în diferite faze de creștere și nu pot fi valorificate până la expirarea contractului”. În 2020, firma Marinarul Prodimpex este înlocuită de firma Alipet GMN SRL. Contractul este valabil până pe 6 iunie 2027.

Potrivit platformei de verificare online a firmelor - confidas.ro - Marinarul Prodimpex a fost înființată în 1992 și are următorul acționariat:

BUCUR CONSTANTIN 50 %

BUCUR VERGINIA 50 %

Bucur Constantin este acționar majoritar la Vest-Energo, un producător de energie privat, fostul CET Militari.

Firma Alipet GMN a fost înființată în 2012 și are unic acționar ILIE ALINA - GABRIELA.

În 2021 a avut pierderi de 16.615 RON. Firma are ca obiect principal de activitate acvacultura în ape dulci.

Viceprimarul Horia Tomescu: „Vom merge în instanță”

Contactat de HotNews.ro, Horia Tomescu, viceprimarul Capitalei responsabil cu parcurile, a declarat că contractele care vizează lacurile sunt în analiză, iar municipalitatea va merge în instanță.

„Fiecare din aceste contracte are probleme specifice, în sensul în care în unele contracte este dovedit că nu și-au respectat termenii contractuali, nu avem hârtii care trebuie depuse la ALPAB legate de cât puiet s-a depus în lac, cât s-a scos.

Noul regulament de organizare și funcționare al ALPAB este aliniat cu noul Cod Administrativ și aceste asocieri în participațiune nu mai sunt posibile în momentul de față. Deci, în momentul de față, după ajungerea la final a fiecărui contract de asociere în participațiune el nu mai poate fi prelungit conform noului ROF.

Noi suntem în analiză în momentul de față pentru fiecare contract și cu fiecare contract vom merge către cei cu care este încheiat, să încercăm o renegociere a contractului, atât ca întindere cât și referitor la veniturile pe care noi le primim.

Dacă aceste negocieri nu duc nicăieri, și probabil nu vor duce nicăieri, vom merge în instanță și vom lăsa instanța să decidă dacă municipiul este păgubit de aceste contracte, dacă pot fi întrerupe mai devreme sau nu. Aceste contracte au fost prelungite fără știrea Consiliului General, nu a existat nicio hotărâre de Consiliu General, ele au fost ținute la secret până de curând, când le-am publicat”, a declarat Horia Tomescu pentru HotNews.ro.

