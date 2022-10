ADMINISTRATIE LOCALA Vineri, 28 Octombrie 2022, 07:55

Catiușa Ivanov

În București a devenit o obișnuință ca șoferii să parcheze înainte de trecerea de pietoni sau chiar pe zebră, deși Codul Rutier spune că trebuie să lăsăm 25 de metri înainte și după. Din această cauză, pietonii sunt văzuți în ultimul moment, iar asta poate să coste chiar viața.

Trecere pietoni Abatorului - accident 18 octombrie 2022 - Foto: Iulian Canov/La firul ierbii

Anul trecut, în București s-au petrecut 80 de accidente grave pe trecerea de pietoni, soldate cu 17 morți, 63 de răniți grav și doi răniți ușor, potrivit datelor furnizate de Brigada Rutieră, la solicitarea HotNews.ro.

Ce fac autoritățile?

Bridaga Rutieră dă prea puține amenzi, mașinile parcate neregulamentar sunt ridicate doar în 4 sectoare din 6 și de cele mai multe ori se ridică doar de pe trecerea de pietoni, nu din jur, iar Primăriile abia de curând au început să ia măsuri ca pietonii să poată trece strada în siguranță. Între timp, numărul morților crește. HotNews.ro a scris în urmă cu o săptămână despre accidentul mortal de pe trecerea de pietoni de la Abatorului.

Potrivit art. 174 din Codul Rutier, se interzice oprirea voluntară a vehiculelor: în locul unde este instalat indicatorul „Trecere pentru pietoni” sau pe marcajele de traversare pentru pietoni ori la mai puţin de 25 m înainte şi după acestea.

Am făcut fotografii în jurul mai multor intersecții din centrul Bucureștiului, inclusiv pe străzi unde sunt școli și grădinițe, iar protejarea copiilor ar trebui să fie o prioritate. În zona centrală, între bd Carol, Hristo Botev, Calea Călărași și strada Sfântul Ștefan nu am reușit să găsim nici măcar o stradă unde prevederea să fie respectată de la un capăt la altul.

Pe strada Mântuleasa, unde este un liceu și o grădiniță, mașinile sunt parcate în mod frecvent până în buza trecerilor de pietoni, pe trecerile de pietoni și pe trotuare

80 de accidente grave, anul trecut, pe trecerile de pietoni din București

Potrivit datelor furnizate de Brigada Rutieră, în 2021, s-au petrecut 378 accidente grave soldate cu 63 de persoane decedate, 323 persoane rănite grav, 66 persoane rănite ușor. Din total, pe trecerile de pietoni s-au petrecut 80 accidente grave, soldate cu 17 persoane decedate, 63 raniti grav și doi raniți usor.

„Cauze: traversare neregulamentară, neacordare prioritate pietoni, viteză neadaptată la condițiile de drum, neacordare prioritate vehicule. Neacordarea priorității de trecere pietonilor (21%) reprezintă a doua cauză de producere a accidentelor grave in Municipiul București. Prima este indisciplina pietonilor. A treia este viteza”, a mai transmis Brigada Rutieră.

Mașini parcate până în buza trecerilor de pietoni în zona bd. Carol

Am întrebat și câte amenzi a dat Brigada Rutieră în 2021 celor care au parcat pe trecerea de pietoni sau cu 25 m înainte. Poliția nu are o statistică detaliată, ni s-a transmis numărul total de amenzi dat în București, în 2021, pentru oprire/staționare neregulamentară, respectiv 39.200. Asta înseamnă puțin peste 100 de amenzi pe zi, pentru oprirea pe prima bandă, în stația de autobuz, de tramvai, pe trecerea de pietoni, în fața porților de acces șamd.

Pentru oprirea neregulamentară, Codul Rutier prevede amendă între 290 și 435 lei plus două puncte de penalizare. Pentru staționarea neregulamentară, Codul Rutier prevede amendă între 580 și 725 lei si 3 puncte penalizare.

Brigada Rutieră recomandă totuși șoferilor să nu parcheze în proximitatea trecerilor de pietoni și să fie responsabili.

„Brigada Rutieră recomandă pietonilor să traverseze strada doar prin locuri marcate și semnalizate corespunzător sau la culoarea verde a semaforului electric, numai după ce s-au asigurat temeinic, iar intenția lor de traversare a fost observată si înțeleasă de către conducătorii auto. Recomandam conducătorilor auto să sporească atenția și să dea dovadă de responsabilitate rutieră, cu precădere in apropierea trecerilor pentru pietoni și în zona unităților de învățământ, prin adaptarea vitezei la condițiile de drum, trafic și vizibilitate și sa păstreze o distanță suficientă pentru a putea frâna în condiții de siguranță. Totodată, le recomandăm să nu oprească/staționeze voluntar în proximitatea trecerilor pentru pietoni întrucât nerespectarea acestei reguli de circulație poate conduce la diminuarea nivelului de vizibilitate a pietonilor care se angajează în traversarea drumului public”, a mai transmis Brigada Rutieră.

Cele mai periculoase treceri de pietoni din București

Potrivit datelor furnizate de Brigada Rutieră, pe baza evenimentelor rutiere din 2021, în București au fost identificate 4 treceri de pietoni cu risc crescut de producere a accidentelor:

Bd. Lacul Tei Nr.67 - anul trecut au avut loc acolo 4 accidente rutiere cu 4 răniți ușor, cauza fiind neacordare prioritate pietoni;

Bd. Timișoara/Str.Brașov/Str.Lujerului - anul trecut au avut loc acolo 4 accidente rutiere, cu 4 răniți ușor, cauza fiind neacordare prioritate pietoni

Str. Campul cu Narcise/Str.Laicerului - anul trecut au avut loc acolo 5 accidente rutiere, cu 6 răniți ușor, cauza fiind neacordare prioritate pietoni

Str.Zetarilor-S.T.B Baciului - anul trecut au avut loc acolo 5 accidente rutiere, cu 6 răniți ușor, 1 rănit grav, cauza fiind neacordare prioritate pietoni

În urma verificărilor efectuate cu privire la semnalizarea rutieră în aceste zone, Brigada Rutieră a propus mai multe reglementări rutiere în cadrul Comisiei Tehnice de Circulație - PMB, care au vizat:

instalarea indicatoarelor "Punct negru" în vederea avertizării participanților la trafic și a conștientizării zonei de risc rutier;

instalarea dispozitivelor de limitare a vitezei;

adaptarea programului semaforic;

instalarea de indicatoare "trecere pentru pietoni" cu lumini tip flash, în funcție de specificul zonei.

Ce fac Primăriile pentru siguranța pietonilor

În linii mari, bulevardele și străzile pe care circulă transport public sunt în administrarea Primăriei Capitalei, restul străzilor, în principal străzi secundare, se află în administrarea Primăriilor de Sector. În București sunt peste 5.300 de străzi. Puțin peste 900 sunt în administrarea Primăriei Capitalei. Restul la Sectoare.

Primăriile pot crește siguranța pietonilor prin marcaje rutiere vizibile, ridicarea mașinilor parcate neregulamentar pe trecerile de pietoni și în proximitatea acestora, suprailuminarea trecerilor de pietoni, dar și montarea unor obstacole care să împiedice parcarea în aceste zone.

Până în urmă cu 1 an nu erau nici măcar marcaje pe marile bulevarde. În ultimul an, Primăria Capitalei a marcat aproape toate marile bulevarde și retrasează marcajele pe circa 50 de treceri de pietoni pe săptămână, potrivit comunicărilor săptămânale. Marile restanțe este la semaforizarea trecerilor de pietoni periculoase și la iluminarea lor.

În ceea ce privește străzile secundare, Primăriile de Sector au început abia anul acesta să înalțe trecerile de pietoni, să pună pinteni pentru protecția pietonilor și stâlpișori care să impiedice parcarea în zonele care împiedică vizibilitatea. S-au făcut câteva zeci de treceri de pietoni, dar sunt mii în tot orașul.

De exemplu, primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, a anunțat zilele trecute că mai multe intersecții din cartierul Bucureștii Noi-16 Februarie au fost supraînălțate, iar în jurul școlilor se montează garduri de protecție.

”Ce vedeți în fotografii sunt intersecții pe care le-am supraînălțat, în ultima săptămână, în zona Bucureștii Noi-16 Februarie. Am grăbit implementarea Planului de siguranță rutieră a Sectorului 1, mai ales în zonele unde sunt raportate accidente rutiere şi în apropierea unităţilor de învăţământ. Montăm garduri de protecție pentru pietoni în jurul unităților de învățământ și indicatoare și marcaje noi. Siguranța în trafic a elevilor este o prioritate a administrației locale”, a scris primarul pe pagina de Facebook.

Și în Sectorul 2 se aplică această soluție, a trecerilor de pietoni și a intersecțiilor supraînălțate, iar atunci când se asfaltează străzile, la trecerile de pietoni se fac pinteni de protecție.

„Avem în lucru un pachet de 66 de străzi pe care le-am început anul trecut, o parte sunt finalizate, o parte încă în lucru, dar le vom finaliza pănă la finalul anului. Acolo am pus stâlpișori, ca să nu poată urca mașinile pe trotuar, avem prevăzute treceri de pietoni supraînălțate, acestea funcționează ca un limitator de viteză. Și de anul acesta, am inclus în proiecte și intersecții supraînălțate. Avem pe străzile pe care sunt parcaje protecții pentru pietoni. Acestea prelungesc trotuarul până în dreptul ultimei mașini parcate și cu ajutorul stâlpișorilor asigură vizibilitate pentru șoferi atunci când se apropie de trecerea de pietoni. Din păcate putem face maxim 50 de străzi pe an și avem peste 1000 în sector, așa că va dura o vreme până vom reuși să le facem pe toate, însă de undeva trebuie să începem”, spune primarul Sectorului 2.

Primăria Sectorului 6 a făcut chiar o hartă a trecerilor de pietoni periculoase și a început să monteze stâlpișori, să nu se mai poată parca, să le înalțe și să le suprailumineze.

„Sunt foarte multe treceri în București unde se parchează așa și evident și în Sectorul 6. Noi avem o hartă a trecerilor de pietoni periculoase, ierarhizate în funcție de numărul de accidente petrecute acolo, și pe baza acestei prioritizări, locul unde au avut cele mai multe accidente, dar și de existența unităților de învățâmânt în zonă, începem descrescător să facem două lucruri. Primul, am montat la multe astfel de treceri de pietoni stâlpișori care fac imposibilă parcarea acolo. Continuăm acest proiect și mai facem un lucru, suprailuminăm trecerile de pietoni sau le supraînălțăm”, a explicat Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6.

Până acum, Primăria Sectorului 6 a pus stâlpișori flexibili înainte de trecerile de pietoni în 20 de locații, mai are în plan încă 20 de locații până la finalul anului, 7 treceri pentru pietoni au fost supraînălțate, mai sunt încă 5 în plan până la finalul anului, 20 de intersectii cu treceri pentru pietoni au fost suprailuminate, mai sunt în plan încă 10 intersectii până la finalul anului.

Raportat la întreg, însă ce s-a făcut până acum este o picătură într-un ocean.

Primăriile de Sector ar putea să împiedice tragedii și ridicând mașinile de pe trecerile de pietoni și din zona acestora. Din cele 6 Sectoare, doar în 4 se ridică deocamdată, respectiv Sectorul 1,3, 4 și 6. În Sectorul 2 s-a aprobat ieri regulamentul de ridicare a mașinilor parcate neregulamentar.

De exemplu, în Sectorul 1, din luna aprilie, când a fost aprobat regulamentul de ridicare a mașinilor, au fost ridicate 700 de mașini, a scris primarul Clotilde Armand pe pagina de Facebook.

În Sectorul 4, în primele 7 luni din 2022 au fost ridicate 4900 de mașini parcate neregulamentar, potrivit datelor furnizate de Primăria Sectorului 4.

În Sectorul 6, de la începutul anului și până pe 23 octombrie au fost ridicate 549 mașini, dintre care 45 de pe trecerile pentru pietoni sau la mai putin de 25 m înainte sau după acestea.

Trotuare libere

Supărați de lipsa de reacție a autorităților sau că lucrurile se petrec prea lent, mai mulți cetățeni s-au strâns într-un ONG - Străzi pentru oameni - și au pornit o campanie în care au sesizat Primăriei Capitalei mai multe treceri de pietoni cu probleme și au îndemnat și alți cetățeni să o facă.

„Nu este voie să parchezi pe trecerea de pietoni sau înainte din toate aceste motive ce țin de siguranța rutieră și care au arătat în ultima vreme că oamenii sunt puși în pericol din cauza acestor parcaje. Șoferii văd abia în ultimul moment pietonul care iese dintre mașini. Asta se întâmplă în special pe străduțele secundare, nu pe marile bulevarde, unde de obicei sunt semafoare. Prima campanie ”Trotuare libere” am început-o în primăvara anului trecut când am identificat câteva zone, pornind de la ce ne-au sesizat membrii asociației, pe unde trec zilnic și se lovesc de ele. Erau peste 30 de treceri de pietoni”, spune George Vasiliu, reprezentant Străzi pentru Oameni.

Sesizările au fost strânse și depuse la Primăria Capitalei.

„Ne-am dus cu ele la Primărie, și am venit și cu soluții, ce trebuie făcut, nu doar să cerem o rezolvare, să monteze stâlpișori, ci am spus și unde să-i pună. O parte din modificările cerute de noi erau deja avizate, altele erau în avizare, iar altele nu erau deloc. Între timp, o bună parte din aceste situații s-au rezolvat, cele din zona centrală se vor rezolva în această toamnă. Cele din afara inelului central se vor remedia în viitor, dar nu știm când. O să extindem la nivel de cartier”, a explicat Vasiliu.

Acesta spune că este important ca oamenii să pună presiune pe autorități.

„Trebuie insistat foarte mult pe chestia asta. O să vă dau un exemplu. Până recent nu era niciun echipaj dedicat pe trotuare libere și tot insistând și sesizând la Primăria Sectorului 2, pe Dimitrie Pompeiu am reușit să existe un echipaj dedicat care dă amenzi proactiv, nu doar când sesizează oamenii, ci când văd că o mașină este parcată neregulamentar pe trecerea de pietoni sau pe trotuar. Acum există o patrulă similară și în zona Parcului Ioanid și Grădina Icoanei. Și așa apar schimbările. Dar chestia asta durează, e un maraton și este foarte frustrant să vezi că sunt multe cazuri de abuz grotesc și neimplicare a autorităților, dar trebuie insistat. Noi asta am încercat să convingem autoritățile să aloce cât mai multe resurse pentru asta”, a explicat Vasiliu.

Acesta spune că, dacă nu există consecințe pentru acțiuni, ajungem să trăim ca în junglă.

„Din păcate civilizația se face și cu amenzi. Chiar dacă am făcut toți școala auto, dacă nu există consecințe pentru acțiuni, atunci oamenii se relaxează foarte tare și cad din relaxare în nesimțire foarte ușor și trebuie făcută educație cu amenzi când situația scapă de sub control, ca acum”, a mai spus ONG-istul.