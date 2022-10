ADMINISTRATIE LOCALA Joi, 20 Octombrie 2022, 14:46

Catiușa Ivanov • HotNews.ro

La trecerea de pietoni de pe Splaiul Unirii colț cu bd. Abatorului se întâmplă frecvent accidente rutiere, spun mai mulți cetățeni care lucrează în zonă. Aceștia au cerut Primăriei Capitalei, încă din 2019, să ia măsuri pentru siguranța pietonilor. Dar nimic nu s-a întâmplat, deși oamenilor li s-a răspuns în august anul trecut că se va instala un semafor. Marți, acolo a murit un om, iar altul a ajuns în stare gravă la spital.

Trecere pietoni Abatorului - accident 18 octombrie 2022 Foto: Iulian Canov/La firul ierbii

Nemulțumiți de lipsa de reacție, mai mulți cetățeni au protestat imediat după producerea accidentului, încercând să blocheze traficul. În noaptea de după accident au fost refăcute marcajele de pe trecerea de pietoni și au fost trasate benzi rezonatoare, însă nici vorbă de semafor.

”Eu lucrez în spațiul de lucru aflat vizavi de această trecere de pietoni. Când s-a întâmplat accidentul, noi aveam acolo o întâlnire în care vorbeam despre orașe pentru oameni și discutam cu urbaniști și arhitecți cum ar putea fi Bucureștiul mai prietenos cu oamenii.

Și am auzit o bubuitură, sala de ședințe este cam la 10 m de trecerea asta de pietoni. Am ieșit și am văzut că doi oameni au fost spulberați pe trecerea de pietoni, unul dintre ei a fost dus la spital, celălalt a decedat.

Asta s-a întâmplat marți, în jurul ore 11. Azi - n.r. marți, s-a mai întâmplat un accident ușor la trecerea de pe cealaltă parte a Dâmboviței, pe celălalt sens de mers. ”, ne-a povestit Iulian Canov, un cetățean care lucrează în zonă.

După doi ani de sesizări, Primaria răspunde în august 2021 ca pune un semafor. Nu l-a pus nici acum

Acesta împreună cu mai mulți colegi au făcut cereri la Primăria Capitalei și la Brigada Rutieră încă din 2019, să ia măsuri pentru securizarea trecerii de pietoni, însă fără niciun rezultat. Brigada Rutieră a răspuns că nu este de competența sa și că a informat Administrația Străzilor din subordinea Primăriei Capitalei să ia măsurile necesare.

Administrația Străzilor le-a răspuns în august 2021 că s-a obținut aprobarea pentru instalarea semaforului, dar acesta nu a fost montat nici până azi, adică un an și două luni mai târziu.

”Noi lucrăm în acel spațiu de vreo 6 ani, am făcut mai multe demersuri și pentru stâlpișori și pentru iluminat stradal, dar și pentru această trecere de pietoni care este foarte periculoasă, să ia masuri de sporire a siguranței pietonilor.

Pe Splai se circulă în mod frecvent cu 70-80 km/oră. Primele cereri sunt de prin 2018, iar ultima dată am primit răspuns de la Administrația Străzilor în august 2021, la o petiție din iulie 2021.

Atunci am primit două răspunsuri, unul de la Brigada Rutieră, care a spus că nu este treaba lor. Iar Administrația Străzilor, despre care am dedus că este treaba lor, ne-a răspuns să stăm liniștiți că din februarie 2021 este decizie în Comisia Tehnică de Circulație să se monteze semafor cu comandă manuală pentru pietoni și stâlpișori.

Ne-au spus că nu se pot monta opritoare fiindcă trece transportul public pe acolo”, a povestit cetățeanul.

Ce a făcut Primăria? Mai nimic.

”Din august 2021, de când am primit răspunsul, nu s-a mai întâmplat nimic. Doar au fost montați niște stâlpișori pe trotuar, nu știm cine i-a montat, noi am cerut din 2018, ca să nu se mai parcheze pe trotuar. Dar acei stâlpișori nu opresc mașinile să parcheze pe prima bandă, și marți, când s-a întâmplat accidentul era o mașină parcată chiar înainte de trecerea de pietoni, se vede și în poze. Imediat după accident, au refăcut marcajele la trecerea de pietoni. A trecut o colegă pe acolo”, a explicat cetățeanul.

S-au luat măsuri doar după ce a murit un om.

”Trecerea de pietoni a fost vopsită noaptea trecută (n.r. marți noapte), după accident. Au fost trasate marcaje noi și benzi din acelea grunjoase, înainte de trecere. Și în timp ce colega mea făcea poze s-a produs un nou accident, pe celălalt sens de mers, și aceea vopsită noaptea trecută. Primăria Sectorului 4 a început să ridice mașinile parcate înainte de trecerea de pietoni”, a explicat Iulian Canov.

Cetățenii spun că se întâmplă frecvent accidente acolo, din cauza vitezei cu care se circulă pe Splai.

”Poate nu o dată pe lună, dar o dată la două luni sigur se întâmplă. Majoritatea accidentelor sunt doar cu avarii între mașini. Se tamponează 2-3 mașini fiindcă cineva a pus frână prea din scurt la trecerea de pietoni. Dar din când în când mai sunt vătămați și pietoni. Din ce știm noi, marți a fost primul accident soldat cu deces. Dar cu oameni loviți pe trecerea de pietoni s-a mai întâmplat. Nu o dată la două luni, dar de 3 ori pe an se întâmplă”, a explicat Canov.

Peste 2.300 de amenzi pentru viteză pe Splai, doar în 2022

Potrivit datelor transmise de Brigada Rutieră la solicitarea HotNews.ro, în perioada 01.01-30.09.2022, pe Splaiul Unirii s-au produs 2 accidente rutiere grave, soldate cu rănirea gravă a 2 persoane. Cauzele accidentelor au fost reprezentate de traversarea neregulamentară și abateri utilizatori trotinete.

”Menționăm faptul că pe Splaiul Unirii nr. 160 nu s-a produs niciun accident grav în acest an. Totodată, în perioada menționată mai sus, pe Splaiul Unirii au fost constatate 27 infracțiuni, din care 8 pentru conducerea sub influența substanțelor psihoactive și 3 pentru conducerea sub influența alcoolului.”, a transmis Brigada Rutieră.

Asta nu înseamnă că nu s-a întâmplat niciun accident acolo. Pentru accidentele minore, doar cu daune, nu este chemată Poliția, ci se încheie înțelegere amiabilă, iar dacă pietonii au fost loviți ușor și nu au mers la spital sau nu au făcut plângere la Poliție, aceștia nu apar în scripte.

Polițiștii au aplicat pe Splai, în 2022, 3931 sancțiuni contravenționale, majoritatea pentru nerespectarea regimului legal de viteză - 2392, precum și pentru neacordarea priorității de trecere pietonilor - 309.

De asemenea au fost reținute 139 permise de conducere pentru nerespectarea regimului legal de viteză.

Și Brigada Rutieră a cerut un semafor pe Splaiul Unirii 160

Reprezentanții Brigăzii Rutiere spun că au solicitat și ei securizarea trecerii de pietoni.

”În vederea creșterii gradului de siguranță rutieră la trecerea pentru pietoni de pe Splaiul Unirii nr. 160 (intersecție cu Bd. Abatorului), Brigada Rutieră a propus în ultima perioadă în Comisia Tehnică de Circulație, mai multe reglementări rutiere, după cum urmează: realizare marcaje rutiere tip benzi rezonatoare; semaforizare trecere pentru pietoni; instalare stâlpi protecție trotuar pe malul Râului Dâmbovița și pe banda I de circulație pentru combaterea opririlor/ staționărilor neregulamentare.

De asemenea, în cursul anului 2022, Brigada Rutieră a transmis o adresă Primariei Municipiului Bucuresti - Serviciul Iluminat Public, prin care a propus suprailuminarea trecerii pentru pietoni în cauză, precum și o adresă către Administrația Străzilor pentru refacerea marcajelor rutiere pe Spl. Unirii”, se arată în răspunsul transmis de Brigada Rutieră.

Am solicitat Primăriei Capitalei un punct de vedere de ce nu a montat acolo un semafor și de ce nu a luat măsurile pentru a proteja pietonii, dar nu am primit răspuns până la această oră.

”Oamenii ăștia care nu și-au făcut treaba un an și două luni de când ne-au dat răspuns, ei sunt responsabili pentru moartea omului. Sunt mai responsabili pentru moartea acelui om, din punctul meu de vedere, decât șoferul care a făcut chestia asta.

De ce? Pentru că Administrația Străzilor este responsabilă pentru a constitui cadrul în care se desfășoară traficul auto și siguranța pietonilor.

În zona aceea este un fel de autostradă urbană. Aș vrea să știu cine din administrația publică este responsabil pentru asta și ce o să facă. Ieri s-a întâmplat la noi, în Timpuri Noi, s-a întâmplat acum câteva zile pe Antiaeriană.

Azi s-a întâmplat din nou la noi, dar nu a murit cineva. Eu sunt revoltat că trebuie să moară cineva ca să se facă niște marcaje pe trecerea de pietoni sau să se pună un semafor”, a explicat Iulian Canov.

Între timp, cetățenii care au cerut Primăriei Capitalei să securizeze trecerea de pietoni spun că vor protesta în fiecare marți acolo, până când marcajele nu vor mai fi făcute doar după ce mor oameni.

”Imediat după producerea accidentului, împreună cu oamenii cu care eram la ședință, am decis să facem un protest spontan, am printat niște mesaje pe hârtie și am încercat să blocăm traficul, am trecut în continu pe trecerea de pietoni, timp de vreo două ore.

Poliția ne-a tot oprit cu forța, ca să treacă mașinile, dar am blocat traficul. Înțeleg că o să luăm amendă unii dintre noi, că nu aveam voie să facem asta. Dar o să depunem cere și în fiecare marți, la ora la care a avut loc accidentul, o să protestăm acolo, să blocăm traficul, până când se întâmplă ceva.

Dar nu am vrea să se schimbe ceva în sensul că pe trecerea asta de pietoni unde a murit un om vopsesc ceva, pun un semafor, adică să facă lucrurile astea unde moare cineva, ci trebuie schimbate politicile, trebuie o reacție la nivel de administrație publică”, a mai spus Iulian Canov.

Marți un om a murit, iar altul a fost rănit

Potrivit datelor transmise de Brigada Rutieră, marți, în jurul orei 11.16, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112 cu privire la un accident de circulație produs pe o stradă din sectorul 4.

”Conducătorul unui autovehicul care circula pe Splaiul Unirii dinspre bd. Șincai către sos. Mihai Bravu a suprins și accidentat doi pietoni. În urma accidentului de circulație, unul dintre pietoni a decedat după ce în prealabil au fost efectuate manevre de resuscitare, iar celălalt a fost transportat la spital pentru îngrijri medicale. Conducătorul autovehiculului a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul indicat fiind 0. Se efectuează cercetarea la fața locului în vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs accidentul de circulație”, a transmis marți Brigada Rutieră.

Rămâne de văzut care va fi rezultatul anchetei.