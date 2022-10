ADMINISTRATIE LOCALA Marți, 04 Octombrie 2022, 11:23

Catiușa Ivanov • HotNews.ro

Primăria Capitalei va face recurs la decizia Tribunalului București prin care a fost suspendată dispoziția de demolare dată de primarul general, Nicușor Dan, în luna iulie. Primarul general spune că dispoziția de demolare este punerea în aplicare a a unei hotărâri definitive din 2013.

Cathedral Plaza Foto: HotNews.ro / Victor Cozmei

”O hotărâre definitivă din 2010 a constatat ca autorizația prin care imobilul a fost construit este nelegală și că avizul Ministerului Culturii pe care s-a bazat este nul. O hotărâre definitivă din 2013 obliga Primarul Municipiului București să emită dispoziția de demolare. Instanța reține că “se afectează nu un spațiu public, ci un spațiu public cu valoare istorică deosebită” și că se încalcă dreptul la libertate religioasă. Am emis in iulie 2022 dispoziția de demolare preluând copy-paste dispozitivul hotărârii definitive din 2013”, a scris Nicușor Dan pe pagina de Facebook.

Proprietarul clădirii a solicitat anularea și suspendarea dispoziției de demolare motivând în esență că are pe rolul instanțelor o cerere de intrare în legalitate a imobilului și că dispoziția de demolare trebuie să aștepte soluționarea litigiului de intrare în legalitate, a explicat Nicușor Dan.

”Tribunalul București a soluționat pentru moment cererea de suspendare a dispoziției de demolare. A reținut probabil (hotărârea nu este redactată) că există un risc ca imobilul să fie demolat înainte de soluționarea cererii de anulare a dispoziției de demolare.

Vom exercita recurs la Curtea de Apel București împotriva sentinței de ieri a Tribunalului. Esențial este că dispoziția de demolare este copy-paste din dispozitivul unei hotărâri judecătorești definitive.

Evident, proprietarul clădirii ilegale are dreptul să facă toate demersurile legale pentru a-și salva clădirea. Însă a face plângere penală împotriva primarului care a pus în executare o hotărâre definitivă depășește orice limită a tupeului”, a mai scris acesta pe pagina de Facebook.

Reprezentanţii proprietarului clădirii Cathedral Plaza au anunțat, luni seară, că Tribunalul Bucureşti a dispus suspendarea Dispoziţiei nr. 1454/20.07.2022 a primarului general Nicuşor Dan, prin care se intenţiona demolarea clădirii. Totodată, aceştia anunţă că au depus o plângere penală pe numele primarului Nicuşor Dan, relatează News.ro.

„Suspendarea efectelor dispoziţiei Primarului General reprezintă o soluţie firească şi necesară într-un stat de drept, fiind conformă cu cele dispuse de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în decembrie 2018, când a respins cererea vecinilor ARCB de condamnare a Statului Român pentru întârzierea procedurilor de demolare, solicitate de aceştia fără drept”, declară, luni seară, într-un comunicat de presă, reprezentanţii companiei.

Potrivit docmentului citat, proprietarul clădirii de birouri Cathedral Plaza a înregistrat şi o plângere penală împotriva lui Nicuşor Dan pentru abuz în serviciu şi alte fapte conexe în legătură cu dispoziţia de desfiinţare a clădirii de birouri emisă de acesta în data de 20.07.2022.

Proprietarul Cathedral Plaza vrea daune echivalente valorii investiţiilor sale

Proprietarul va solicita în instanţa civilă, atât de la Municipiul Bucureşti, cât şi de la Nicuşor Dan personal, daune echivalente valorii investiţiilor sale.

„Abuzul actual al primarului general Nicuşor Dan ne forţează să luam atitudine şi să luptam cu toate mijloacele legale disponibile pentru a proteja cladirea. Am decis în acelaşi context să înaintam mai multe petiţii formalizate către autorităţile publice din Romania cu atribuţii în acest conflict, pentru că toate aceste instituţii şi autorităţi au susţinut şi au făcut posibil proiectul Cathedral Plaza, fiind obligate să intervină pentru a preîntâmpina un dezastru atât legal cât şi faptic”, au adaugat reprezentanţii companiei.

Reprezentanţii proprietarului clădirii solicită organelor de cercetare penală „verificarea şi sancţionarea abuzului săvârşit de Nicuşor Dan”.

„În dimineaţa termenului de judecată acordat în dosarul având ca obiect cererea proprietarului de a se emite autorizaţia de construire pentru regularizarea situaţiei clădirii, a decis să definitiveze strategia urmărită încă dinainte de a deveni primar general, când, în calitate de fondator şi preşedinte al Asociaţiei Salvaţi Bucureştiul, a decis să intervină în acel dosar şi să solicite obligarea primarului general să demoleze clădirea. Primarul Nicusor Dan, confundând interesele publice ale Municipiului Bucureşti pe care le reprezintă în prezent, cu cele private ale Asociaţiei, a decis în mod precipitat să desfiinţeze clădirea, făcând astfel un abuz de funcţie si ordonând cheltuieli imense în cadrul Primăriei, cu scopul de a distruge bunul material – clădirea – anterior pronunţării instanţei de judecată și pentru a împiedica confirmarea structurii foarte bune a construcţiei şi dreptul de a se reemite noua autorizaţie în condiţiile legii”, au mai transmis reprezentanţii roprietarlor clădirii.

Istoria Cathedral Plaza

Proiectul Cathedral Plaza al dezvoltatorului Millennium Building Development (MBD) a fost autorizat de Primăria Sectorului 1 pe 24 februarie 2006. Lucrările au început pe 9 martie a aceluiași an.

În aprilie 2006, autorizația a fost contestată în instanța de reprezentanții Arhiepiscopiei Româno-Catolice din București pe motiv că afecta atât imaginea, cât și structura Catedralei Sfântul Iosif.

Din iulie 2007, lucrările au fost întrerupte de mai multe ori din cauza litigiilor dintre Arhiepiscopie și dezvoltatorii proiectului. Imobilul a fost finalizat în mod oficial în iunie 2011.

O lună mai târziu, în iulie 2011, Curtea de Apel Suceava a respins cea de a șasea și ultima cale extraordinară de atac promovată de MBD "stabilind irevocabil nulitatea autorizației de construire a auto-intitulatei clădiri Cathedral Plaza".

În anul 28 iunie 2012, Tribunalul Dâmbovița l-a obligat pe Primarul Municipiului București să emită decizia privind desființarea turnului Cathedral Plaza. Sentința a devenit definitivă și irevocabilă în ianuarie 2013, în urmă deciziei Curții de Apel Ploiești. Primarul Sorin Oprescu nu a pus în aplicare încă decizia instanței.

Reprezentanții Primăriei Capitalei au declarat la începutul anului 2014 că au cerut în instanță clarificări în legătură cu cine va face demolarea Cathedral Plaza.

"Cele două cereri introduse de Primăria Municipiului București au fost formulate pentru clarificarea de către instanța a modalității de punere în executare a Sentinței Tribunalului Dâmbovița (nr.2520/2012) având în vedere că imobilul Cathedral Plaza este construit și pe proprietate privată, nu doar pe domeniul privat al Municipalității", se arată în răspunsul trimis de Primăria Capitalei la solicitarea Hotnews.ro, la vremea respectivă.

Pe 17 septembrie 2013 un executor judecătoresc l-a somat pe primarul general al capitalei, Sorin Oprescu, să demoleze turnul de birouri.

Oprescu însă a declarat imediat după somație că a dispus realizarea unei expertize tehnice în vederea stabilirii modalităților de desființare a construcției Cathedral Plaza, estimarea costurilor și determinarea impactului asupra clădirilor aflate în vecinătate, însă pentru demolarea clădirii acesta susține că este nevoie de încă o sentința judecătorească.

"Prin Dispoziția Primarului General nr. 1024/25.09.2013, emisă în executarea sentinței civile nr. 2520/28.06.2012 pronunțată de Tribunalul Dâmbovița s-a dispus efectuarea unei expertize tehnice în vederea stabilirii modalităților de desființare a construcției - imobil de birouri Cathedral Plaza, estimarea costurilor și determinarea impactului asupra clădirilor aflate în vecinătate. De asemenea, prin același act administrativ s-a stabilit cu privire la demararea procedurilor prevăzute de Legea nr 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare, în vederea desființării construcției menționate. Acest lucru trebuie să aibă în vedere faptul că imobilul în cauza nu este edificat pe un teren aparțînând exclusiv domeniului public sau privat al municipiului București, astfel încât acesta nu poate fi desființat pe cale administrativă conform dispozițiilor art 32 și 33 alin 4 din Legea nr 50/1991. În conformitate cu dispozițiile art 28 din același act normativ, în cazul construcțiilor fără autorizație de construire, inclusiv că efect al anulării autorizației, primarul va sesiza instanța de judecată în vederea demolării acestora", se arată într-un răspuns trimis la vremea respectivă de Primăria Capitalei la solicitarea HotNews.ro.

Nici în mandatul Gabrielei Firea clădirea nu a fost demolată.

În 2017, Primăria Capitalei transmitea că ”Municipiul Bucuresti nu are competente in ceea ce priveste demararea procedurilor pentru demolarea Cathedral Plaza. Atributiile privind avizarea desfiintarii imobilului revin exculsiv Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice si proprietarului Cathedral Plaza".

"Pe rolul instantelor de judecata mai exista si alte litigii cu privire la acest imobil, iar cercetarea judecatoreasca in aceste cazuri nu este finalizata. Majoritatea dosarelor privind aceasta speta sunt suspendate pana la solutionarea dosarului nr. 8563/3/2013, aflat aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti, ce are ca obiect cererea de chemare in judecata formulata de proprietarul constructiei – S.C. MILLENIUM BUILDING DEVELOPMENT S.R.L. – prin care acesta a solicitat obligarea Primarului Municipiului Bucuresti sa emita actul administrativ de intrare in legalitate", mai transmitea în 2017 Primăria Capitalei.