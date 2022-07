ADMINISTRATIE LOCALA Miercuri, 20 Iulie 2022, 11:50

Nicușor Dan a semnat dispoziția de demolare pentru Cathedral Plaza, clădirea construită ilegal în vecinătatea Catedralei Romano-Catolice de pe strada General Berthelot, a anunțat primarul general pe pagina de Facebook. Instanța a anulat autorizația de construire pentru acest imobil încă din 2011. Semnarea dispoziției nu înseamnă însă că demolarea va începe imediat.

”Am semnat azi dimineață dispoziția de demolare pentru Cathedral Plaza, clădirea construită ilegal în vecinătatea Catedralei Romano-Catolice de pe strada General Berthelot.

Încă din ianuarie 2013, Primăria Capitalei a fost obligată, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, să demoleze clădirea. Această obligație a fost însă ignorată de foștii primari Sorin Oprescu și Gabriela Firea.

Precizez că mai sunt de parcurs câțiva pași administrativi până la începerea efectivă a lucrărilor de demolare, așa că voi reveni cu informații la momentul potrivit. Cheltuielile cu demolarea vor fi suportate inițial de municipalitate, iar finalmente vor fi recuperate de la proprietarul clădirii.

Scopul nostru este ca terenul pe care se află acum Cathedral Plaza să fie integrat armonios în peisajul urbanistic al Bucureștiului, iar pentru asta avem toată deschiderea de a colabora atât cu proprietarul, cât și cu Primăria Sectorului 1”, a scris Nicușor Dan pe pagina de Facebook.

Istoria Cathedral Plaza

Proiectul Cathedral Plaza al dezvoltatorului Millennium Building Development (MBD) a fost autorizat de Primăria Sectorului 1 pe 24 februarie 2006. Lucrările au început pe 9 martie a aceluiași an.

În aprilie 2006, autorizația a fost contestată în instanța de reprezentanții Arhiepiscopiei Româno-Catolice din București pe motiv că afecta atât imaginea, cât și structura Catedralei Sfântul Iosif.

Din iulie 2007, lucrările au fost întrerupte de mai multe ori din cauza litiigiilor dintre Arhiepiscopie și dezvoltatorii proiectului. Imobilul a fost finalizat în mod oficial în iunie 2011.

O lună mai târziu, în iulie 2011, Curtea de Apel Suceava a respins cea de a șasea și ultima cale extraordinară de atac promovată de MBD "stabilind irevocabil nulitatea autorizației de construire a auto-intitulatei clădiri Cathedral Plaza".

În anul 28 iunie 2012, Tribunalul Dâmbovița l-a obligat pe Primarul Municipiului București să emită decizia privind desființarea turnului Cathedral Plaza. Sentința a devenit definitivă și irevocabilă în ianuarie 2013, în urmă deciziei Curții de Apel Ploiești. Primarul Sorin Oprescu nu a pus în aplicare încă decizia instanței.

Reprezentanții Primăriei Capitalei au declarat la începutul anului 2014 că au cerut în instanță clarificări în legătură cu cine va face demolarea Cathedral Plaza.

"Cele două cereri introduse de Primăria Municipiului București au fost formulate pentru clarificarea de către instanța a modalității de punere în executare a Sentinței Tribunalului Dâmbovița (nr.2520/2012) având în vedere că imobilul Cathedral Plaza este construit și pe proprietate privată, nu doar pe domeniul privat al Municipalității", se arată în răspunsul trimis de Primăria Capitalei la solicitarea Hotnews.ro, la vremea respectivă.

Pe 17 septembrie 2013 un executor judecătoresc l-a somat pe primarul general al capitalei, Sorin Oprescu, să demoleze turnul de birouri.

Oprescu însă a declarat imediat după somație că a dispus realizarea unei expertize tehnice în vederea stabilirii modalităților de desființare a construcției Cathedral Plaza, estimarea costurilor și determinarea impactului asupra clădirilor aflate în vecinătate, însă pentru demolarea clădirii acesta susține că este nevoie de încă o sentința judecătorească.

"Prin Dispoziția Primarului General nr. 1024/25.09.2013, emisă în executarea sentinței civile nr. 2520/28.06.2012 pronunțată de Tribunalul Dâmbovița s-a dispus efectuarea unei expertize tehnice în vederea stabilirii modalităților de desființare a construcției - imobil de birouri Cathedral Plaza, estimarea costurilor și determinarea impactului asupra clădirilor aflate în vecinătate. De asemenea, prin același act administrativ s-a stabilit cu privire la demararea procedurilor prevăzute de Legea nr 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare, în vederea desființării construcției menționate. Acest lucru trebuie să aibă în vedere faptul că imobilul în cauza nu este edificat pe un teren aparțînând exclusiv domeniului public sau privat al municipiului București, astfel încât acesta nu poate fi desființat pe cale administrativă conform dispozițiilor art 32 și 33 alin 4 din Legea nr 50/1991. În conformitate cu dispozițiile art 28 din același act normativ, în cazul construcțiilor fără autorizație de construire, inclusiv că efect al anulării autorizației, primarul va sesiza instanța de judecată în vederea demolării acestora", se arată într-un răspuns trimis la vremea respectivă de Primăria Capitalei la solicitarea HotNews.ro.

Nici în mandatul Gabrielei Firea clădirea nu a fost demolată.

În 2017, Primăria Capitalei transmitea că ”Municipiul Bucuresti nu are competente in ceea ce priveste demararea procedurilor pentru demolarea Cathedral Plaza. Atributiile privind avizarea desfiintarii imobilului revin exculsiv Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice si proprietarului Cathedral Plaza".

"Pe rolul instantelor de judecata mai exista si alte litigii cu privire la acest imobil, iar cercetarea judecatoreasca in aceste cazuri nu este finalizata. Majoritatea dosarelor privind aceasta speta sunt suspendate pana la solutionarea dosarului nr. 8563/3/2013, aflat aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti, ce are ca obiect cererea de chemare in judecata formulata de proprietarul constructiei – S.C. MILLENIUM BUILDING DEVELOPMENT S.R.L. – prin care acesta a solicitat obligarea Primarului Municipiului Bucuresti sa emita actul administrativ de intrare in legalitate", mai transmitea în 2017 Primăria Capitalei.