Sâmbătă, 30 Iulie 2022, 09:03

Catiușa Ivanov • HotNews.ro

Imediat ce a fost ales primar general, Nicușor Dan a promis că în primii trei ani de mandat va schimba 300 de kilometri de rețea principală de termoficare, o medie de 100 de kilometri pe an an. În 2021, a reușit să schimbe doar 30 kilometri de conductă din rețeaua primară și alți 45,938 kilometri din rețeaua secundară. Acum, Primăria Capitalei are deschise patru șantiere, care însumează circa 42 de kilometri de rețea magistrală, însă până la finalul anului, așa cum a recunoscut și primarul de mai multe ori, vor fi gata doar circa 30 de kilometri, asta în varianta optimistă, fiind invocate probleme cu materialele de construcție din cauza războiului din Ucraina.

Tevi Radet Foto: Facebook

În ceea ce privește modernizarea a 105 km de rețea primară de termoficare pe bani europeni, circa 1,3 miliarde lei, municipalitatea încă nu a finalizat licitația. Astfel, este în imposibilitate de a termina proiectul până la finalul anului 2023, singura soluție ca să nu piardă banii fiind fazarea pe următorul exercițiu bugetar.

Ce șantiere pentru modernizarea rețelei de termoficare sunt deschise acum

Potrivit informațiilor transmise de Primăria Capitalei, acum se lucrează la înlocuirea a 31 de kilometri de traseu de termoficare, însemnând peste 60 de kilometri de conductă (rețea), pentru că este tur și retur.

Pe fiecare tronson, stadiul lucrărilor este următorul:

Magistrala 1 Sud – Pantelimon - cu o lungime de traseu de 5,931 km (aprox 11,90 km de conductă)

Contractul a fost atribuit, în urma licitației derulate în octombrie 2021, asocierii ELSACO ELECTRONIC SRL – SICOR SRL, valoarea fiind de 49.260.350 lei fără TVA. Ordinul de începere a lucrărilor a fost emis în iulie, iar durata de execuție este de 12 luni. Lucrările au început cu întârziere, fiind invocată criza produsă de războiul din Ucraina.

”Întârzierile în demararea lucrărilor la acest obiectiv sunt cauzate de criza produsă de războiul din Ucraina, care a afectat piața materialelor de construcții și aprovizionarea cu materiale feroase (țeavă, compensatori, vane etc.), absolut necesare pentru realizarea acestor lucrări. Constructorul importă aceste materiale din China și a reușit cu mare dificultate să obțină abia la începutul lunii iunie confirmarea inițierii transportului pe mare a respectivelor materiale”, se arată în răspunsul transmis de municipalitate.

Magistrala II Sud – Bobocica - cu o lungime de traseu de 4,277 km (aprox 8,60 km de conductă)

Contractul a fost atribuit Companiei Municipale Energetica Servicii București SA prin contractul de proiectare și execuție lucrări nr. 1182/2018, cu o valoare de 33.178.270,89 lei, fără TVA. Aici lucrările la conductă s-au finalizat anul trecut, dar se mai lucrează la refacerea amplasamentului.

”Stadiul lucrărilor aflate în derulare este de 90%, rețeaua de termoficare fiind în integralitate modernizată la acest moment. Finalizarea reabilitării rețelei s-a realizat în cursul anului trecut, în prezent fiind în execuție lucrările de readucere a amplasamentului la starea inițială (refacere de spații verzi, trotuare, parcări, etc), precum și cele de montare a echipamentelor în căminele termice”, se arată în răspunsul transmis de municipalitate.

Magistrala II-III - Grozăvești - cu o lungime de traseu de 5,544 km, (aprox 11,10 km de conductă)

Contractul a fost atribuit Companiei Municipale Energetica Servicii București SA pe 31.12.2021, valoarea lucrărilor fiind de 68.533.874,21 fără TVA.

Ordinul de începere a lucrărilor a fost emis în data de 01.03.2022, cu o durată de execuție de 12 luni.

Contactat de Hotnews.ro, directorul companiei Energetica Servicii a declarat că și aici au fost probleme cu materialele, din cauza războiului, și abia s-au apucat de lucru. ”În acest moment se lucrează pe un tronson de 2,7 km”, a explicat Cristian Anton.

Magistrala Progresu Berceni - cu o lungime totală de conductă de 7,8 km

Contractul a fost atribuit Asocierii Construcții Erbașu și Consix Construcții SRL. Valoarea lucrărilor este de 33.589.088 lei fără TVA. Ordinul de începere a lucrărilor a fost emis în data de 9 mai 2022, cu termen de execuție de 12 luni.

Magistrala Progresu – Ferentari - cu o lungime de traseu de 6,305 km (aprox. 12,60 km de conductă). Contractul a fost atribuit Companiei Municipale Energetica Servicii București SA în 2018, valoarea lucrărilor fiind de 50.671.372,33 lei, fără TVA. Lucrarea a fost demarată în 01.02.2021, stadiul lucrărilor aflate în derulare fiind de 62%. Directorul companiei Energetica Servicii a declarat că aici sunt probleme din cauza majorării prețurilor la materialele de construcții și trebuie actualizat contractul, astfel că lucrarea ar putea să nu fie gata până la finalul anului.

”Din 12,8 km mai avem 5 km de făcut. Ne-am dori să finalizăm până la finalul anului, dar lucrăm pe prețurile din 2018, care nu mai sunt actuale, trebuie să facem un act adițional”, a explicat Cristian Anton.

Magistrala I-III Vest (Drumul Taberei) cu o lungime de traseu de 0,95 km (aprox. 1,90 km de conductă)

Contractul a fost atribuit Companiei Municipale Energetica Servicii București SA în 2018, având o valoare de 12.320.972,79 lei, fără TVA. Aici lucrările sunt finalizate.

”Stadiul lucrărilor aflate în derulare este de 90%, rețeaua de termoficare fiind în integralitate modernizată la acest moment. Finalizarea reabilitării rețelei s-a realizat în cursul anului trecut, în prezent fiind în execuție lucrările de realizare cămine termice și cele de montare a echipamentelor în acestea, precum și branșarea la energie electrică. Finalizat. Drumul Taberei” a transmis municipalitatea.

Magistrala II Sud, cu o lungime de 4,988 km

Este în derulare procedura de licitație pentru atribuirea contractului.

În paralel, și Compania Municipală Termoenergetica București S.A (CMTEB S.A.), care este operatorul serviciului, finanțează din tariful perceput pentru prestarea serviciului lucrări de reparații, pe care le derulează fie prin forțe proprii, fie prin terți. De la începutul anului până acum au fost înlocuiți aproape 3,5 km de magistrală.

”Pe Magistrala Berceni reprezentanții companiei Acvatot SRL înlocuiesc o porțiune din conductele de tur și de retur (DN 1100) la intersecția străzilor Turnul Măgurele și Democrației. În paralel, echipele CMTEB au început mai multe operațiuni pentru menținerea în siguranță a exploatării acestei magistrale, respectiv: revizia compensatorilor de tur și de retur din două cămine de vizitare (strada Luică) și înlocuirea unor aerisiri și a unor curbe de conductă, precum și înlocuirea unui alt cupon de țeavă pe strada Turnu Măgurele. De la începutul anului și până în prezent, au fost înlocuiți cu forțe proprii si prin contractele cu terți aproximativ 23 de km de rețea, din care 3.34 km rețea termică primară (din care 0.87km din lucrările terților și alți 2.47 km forte proprii) și alți 19.75 km din rețeaua termică secundară”, se arată în răspunsul transmis de Termoenergetica la solicitarea HotNews.ro.

Până la finalul anului, reprezentanții companiei spun că vor înlocui circa 65 km de rețea, primară și secundară.

”Având în vedere faptul că la nivelul companiei, deși au fost numeroase încercări de a suplimenta personalul de exploatare, numărul a rămas același ca în 2021, previziunile privind dimensiunea conductelor rețelei de termoficare care se vor înlocui și moderniza sunt cele de anul trecut, aproximativ 65 de km. Precizăm faptul că în prezent, la nivelul pieței, există deja probleme privind aprovizionarea cu materiale feroase (țeavă, compensatori, vane etc.) absolut necesare pentru realizarea acestor lucrări, iar evoluția acestei situații are o influență directă asupra lucrărilor”, se arată în răspunsul transmis.

În anul 2021, Primăria București, prin Compania Municipală Energetica Servicii București, a reabilitat 9 km de rețea de termoficare.

De asemenea, Compania Municipală Termoenergetica a înlocuit anul trecut 65,973 km de conductă, cu forțe proprii (echipele CMTEB) și cu operatorii economici cu care compania are încheiate contracte de lucrări de primă urgență (terți). Astfel, este vorba de 20,035 kilometri de conductă din rețeaua primară și alți 45,938 kilometri din rețeaua secundară.

”Din cei 20,035 kilometri de conductă din rețeaua primară, lucrările executate în 2021 cu terți – respectiv firmele: Acvatot, Clay Work Bucharest SRL, Construcții Erbașu - au însumat 7,18 kilometri, valoarea lucrărilor fiind de aproximativ 25 de milioane de lei (25.552.099 lei) fără TVA”, se arată în răspunsul transmis de Primăria Capitalei la solicitarea HotNews.ro.

Nicușor Dan promitea după alegeri că va înlocui 100 de km de conductă pe an

”Când vor avea bucureștenii apă caldă? Un răspuns definitiv îl vom avea peste câteva luni când vom înțelege care e situația rețelei. În trei ani o să facem 300 de km de rețea. (...) Astea sunt cifrele pe care le confirm. (...) În opinia mea în doi ani nu vor fi mari probleme cu apa caldă”, declara Nicușor Dan în octombrie 2020, într-un interviu acordat HotNews.ro.

În luna iulie 2022, Nicușor Dan a declarat într-un interviu acordat Prima Tv că anul acesta, realist, se vor reabilita 30 km de magistrală.

„Pentru 2022 ne-am asigurat toate condiţiile să facem 50 de kilometri, aşa cum eu am spus în campanie, în sensul că aveam licitaţiile deja făcute -pe care nu le-am găsit făcute ca să le dăm drumul în 2021 -licitaţiile deja făcute pe 4 tronsoane, cu privaţi, ce ştie să facă Termoenergetica singură, mici lucrări de 50-100 de metri şi contractele pe care le are Termoenergetica cu alţi privaţi, tot aşa, pe lucrări mici. Deci am fi avut obiectiv 10 kilometri pe fiecare din aceste tronsoane. Din păcate, ne-a lovit războiul din Ucraina şi criza conductelor, generală, a tot ce înseamnă metal. Spre exemplu, puteam să începem cu un privat, şantierul din Pantelimon, puteam să începem, aveam totul semnat, 1 martie şi încă aşteaptă să-i vină conducta din China cu vaporul. Deci 2022 am fi putut să mergem la 50 de kilometri aşa, realist, pentru că am pierdut toate lunile astea din cauza crizei de conducte, o să ne ducem pe la 30”, a afirmat Nicuşor Dan în emisiunea Insider Politic.

Ce se întâmplă cu banii europeni pentru modernizarea rețelei

Primăria Capitalei încă nu a finalizat licitația pentru desemnarea constructorului pentru modernizarea a 105 km de rețea primară de termoficare pe bani europeni, circa 1,3 miliarde lei. Astfel, municipalitatea este în imposibilitate de a termina proiectul până la finalul anului 2023, singura soluție ca să nu piardă banii fiind fazarea pe următorul exercițiu bugetar.

Potrivit caietului de sarcini, proiectarea ar urma să dureze 6 luni, iar lucrările 3 ani și jumătate, deci este imposibil să fie gata până la finalul lui 2023.

În noiembrie 2020, imediat după preluarea mandatului de primar general, Nicușor Dan semna contractul de finanțare pentru reabilitarea a 210 km de rețea principală de termoficare, în valoare de 1,6 miliarde lei din care 1,3 miliarde fonduri europene nerambursabile.

Potrivit datelor transmise de Primăria Capitalei la solicitarea HotNews.ro, până acum au fost finalizate câteva proceduri de achiziție, însă licitația cea mai importantă, pentru desemnarea constructorului încă nu a fost finalizată.

Achizițiile finalizate până acum sunt:

în noiembrie 2021 a fost semnat contractul nr. 1735/03.11.2021 pentru prestarea de servicii de informare și publicitate pentru proiectul “Reabilitarea sistemului de termoficare al municipiului București”, în valoare de 603.550,00 lei;

în decembrie 2021 a fost semnat contractul nr. 2453/30.12.2021 pentru prestarea serviciilor de audit financiar pentru proiectul "Reabilitarea sistemului de termoficare al municipiului București”, în valoare de 484.800,00 lei;

în aprilie 2022 a fost semnat contractul nr. 107/11.04.2022 pentru prestarea de servicii de asistență tehnică privind managementul proiectului, în valoare de 9.389.000,00 lei.

Licitația pentru desemnarea constructorilor a fost lansată în SEAP în data de 21.01.2022, cu termen limită de depunere a ofertelor 02.05.2022, dar câștigătorii încă nu au fost desemnați.

Pentru a spori șansele de a atrage bani și de a se încadra în termenul de execuție, contractul estimat la 1,171 miliarde lei a fost împărțit în 5 loturi:

LOT 1 - Contract proiectare și execuție pentru reabilitarea rețelei primare de termoficare aferente Magistralei II SUD - 22,930 km , valoarea estimată fără TVA: 264.814.231,73 RON

2. LOT 2 - Contract proiectare și execuție pentru reabilitarea rețelei primare de termoficare aferente Magistralei II - III Grozăvești - 18,004 km, valoarea estimata fara TVA: 168.320.939,51 RON

3. LOT 3 - Contract proiectare și execuție pentru reabilitarea rețelei primare de termoficare aferente Magistralei V Grozăvești - 15,913 km, valoarea estimata fara TVA: 228.141.161,42 RON

4. LOT 4 - Contract proiectare și execuție pentru reabilitarea rețelei primare de termoficare aferente Magistralei Progresu – Berceni- 24,932 km, valoarea estimata fara TVA: 275.311.960,11 RON

5. LOT 5 - Contract proiectare și execuție pentru reabilitarea rețelei primare de termoficare aferente Magistralelor: II Sud, II-III Grozăvești, V Grozăvești, Progresu - Berceni, II Vest, I-II-III Vest - 24,190 km, valoarea estimata fara TVA: 234.604.210,30 RON

Potrivit caietului de sarcini, durata de execuție propusă este de 48 luni: 6 luni pentru proiectare și 36 luni pentru execuție.

Potrivit informațiilor furnizate de municipalitate, au fost depuse oferte pentru toate cele 5 loturi, iar în acest moment ofertele sunt în etapa de evaluare a propunerilor tehnice.

Operatorii participanți la procedură sunt următorii:

Ofertant unic: NESS PROIECT EUROPE pentru Loturile 1 si 5

Asocierea Elsaco Electronic S.R.L (Leader), ENERGOMONTAJ, SICOR pentru Lotul 1

Asocierea Elsaco Electronic S.R.L (Leader), ENERGOMONTAJ, SICOR pentru Lotul 2

Asocierea CONSTRUCTII ERBASU (Leader), CONSIX CONSTRUCTII pentru lotul 3

Asocierea CONSTRUCTII ERBASU (Leader), CONSIX CONSTRUCTII pentru Lotul 4

Asocierea ENERGOMONTAJ (Leader), IPCT INSTALATII S.R.L., SICOR, Elsaco Electronic S.R.L pentru Lotul 5

Urmează apoi perioada de contestații, iar în cel mai bun caz vom avea contractele încheiate în această toamnă.

Întrebați dacă se pot încadra în termen, ca să nu piardă banii europeni, reprezentanții Primăriei Capitalei ne-au transmis că există posibilitatea de fazare a proiectului.

”Conform art. 2 din contractul de finanțare, perioada de implementare a proiectului este de 84 luni, respectiv între data de 01.01.2017 și data de 31.12.2023, iar această perioadă poate fi prelungită prin fazarea proiectului și continuarea implementării în etapa următoare de programare”, se arată în răspuns.

Rămâne de văzut dacă finanțatorul va fi de acord și fazarea va fi posibilă.

Doar puțin peste 10% din rețeaua de termoficare din București este modernizată

În București, doar 10-12% din rețeaua principală de termoficare este modernizată, iar pierderile sunt colosale - undeva la 2.200.000 l/h în 2020.

”În 2010, pierderile din rețea însumau 25% din totalul de agent termic livrat către bucureșteni, iar după 10 ani, aceste pierderi au crescut vertiginos, la 37%. Pe scurt, am asistat la o degradare cu 50% a eficienței sistemului de transport a energiei termice. În mandatele lui Sorin Oprescu și Gabriela Firea, investițiile în reabilitarea conductelor de termoficare au fost extrem de mici, ceea ce a dus la o deteriorare accelerată a conductelor montate pe vremea lui Ceaușescu.

Toată această politică inconștientă a celor doi edili, care au preferat panseluțele, pomenile electorale și populismele în locul asumării unor proiecte esențiale pentru buna funcționare a orașului, a avut ca rezultat apariția, în 2019, a marilor probleme în ceea ce privește furnizarea agentului termic către bucureșteni”, a scris Nicușor Dan, marți pe pagina de Facebook.

În 2021, Primăria Capitalei a reușit să schimbe doar 20 de kilometri din rețeaua primară de termoficare.

”O stabilizare insuficientă pentru a fi simțită la robinet sau în calorifere de către bucureșteni, dar esențială în ceea ce privește trendul dezastruos în care ne găseam”, a scris Nicușor Dan.

Anul acesta municipalitatea dorește să schimbe din fonduri proprii 30-35 de kilometri de conductă din rețeaua primară, plus reparațiile punctuale făcute de Termoenergetica, ceea ce va mai reduce din pierderi.

”Conform unor date preliminarii, în anul 2022, pierderile din rețeaua de distribuție vor fi de 34%, iar în următorii doi ani, tot ca urmare a investițiilor, vom reveni la pierderi sub pragul de 30%. Acest lucru va însemna pentru bucureșteni mai puține avarii și, implicit, o furnizare mai bună a agentului termic”, a explicat Nicușor Dan.

Potrivit informațiilor făcute publice de compania Termoenergetica, în cei 4 ani de mandat ai Gabrielei Firea s-au modernizat peste 200 de km de rețea de termoficare, din care doar puțin peste 30 km de rețea primară.

În sistemul de termoficare s-au înregistrat, în primele șase luni ale anului 2021, 836 de avarii pe circuitul primar și alte 844 de avarii pe circuitul secundar. În ceea ce privește cantitatea de apă de adaos, adică pierderile din rețea, care a fost cumpărată în primul semestru din anul 2021, aceasta este de 9.422.357 mc.

Instalațiile sistemului centralizat de alimentare cu energie termică aflate în exploatarea Termoenergetica, se compun din:

46 centrale de cvartal şi o centrală termică de zonă;

rețelele termice primare - 987,34 km;

puncte termice și module termice - 1.012 buc.;

rețele termice secundare - 2.964,64 km.

Peste 500.000 de apartamente racordate la sistemul centralizat de încălzire

De sistemul de alimentare cu energie termică al Capitalei beneficiază circa 1.200.000 de locuitori (aproximativ 50% din populația Bucureştiului), respectiv 562.000 de apartamente aflate în 8.200 blocuri şi 600 imobile, 5.600 instituții bugetare, agenți economici şi sere.

Un raport aprobat de Consiliul General al Municipiului București în 2018 arată starea extrem de proastă în care se află sistemul centralizat de termoficare la vremea respectivă, iar de atunci lucrurile s-au înrăutățit:

din 987,34 km conductă rețea primară de transport apă fierbinte, 68,8% are o vechime mai mare de 25 ani, 11,3% între 20 și 25 de ani, și 9,4% vechime între 10 şi 20 de ani. Doar 10,5% are o vechime mai mică de 10 ani;

din 2.963,27 km conductă rețea secundară (de distribuţie a apei calde de consum şi agentului termic de încălzire), 48% are o vechime de peste 25 ani, 14% o vechime între 20 și 25 de ani, 16% o vechime între 10 și 20 de ani și doar 22% o vechime mai mică de 10 ani.

Pentru modernizarea întregii rețele de distribuție și transport este nevoie de 1,4 miliarde de euro desfășurate pe o perioadă de 20 de ani, mai preciza documentul.