Primăria Sectorului 2 a început să dea jos gardurile de la grădinile blocurilor și să reamenajeze spațiile verzi. Dacă asociațiile de proprietari cer garduri, sunt puse garduri vii. În curtea blocului se pune sistem de irigații și plante perene. Primarul Radu Mihaiu spune că în contextul creșterii prețului metalului, gardurile metalice cu care s-ar împrejmui grădinile costă cât amenajarea spațiului verde, pe lângă faptul că este urât, nefiind nici rentabil. Vă place sau considerați că este o cheltuială mult prea mare?

Primăria Sectorului 2 a demarat acest proiect anul trecut, fiind amenajate grădinile blocurilor din zona Gara Obor - Obor (între bulevardul Gării Obor, Ferdinand, Baicului), zona Marcu Armașu (între Șoseaua Pantelimon și Șoseaua Vergului), în Floreasca pe strada Bach 1A, zona Județului, Aleea Circului și zona adiacentă.

Primarul Sectorului 2, Radu Mihaiu, spune că în felul acesta spațiile verzi sunt redate oamenilor, este mai curat, deoarece mizeria poate fi scoasă mai ușor de cei de la salubritate, iar până acum, unde au fost făcute astfel de amenajări, aproape peste tot s-a păstrat foarte bine. Acolo unde Asociațiile de proprietari insistă, gardul metalic este înlocuit cu gard viu sau dacă deja este gard viu, acesta este păstrat și completat.

”Încet-încet vrem să luăm curțile blocurilor din toate cvartalele Sectorului și să le amenajăm în așa fel încât să arate mai deschis și mai curat. Au fost scoase gardurile acelea metalice, care, trebuie să recunoaștem cu toții, erau de foarte multe feluri, ruginite, erau oribile.

Înlocuim gardurile metalice cu gard viu acolo unde asociațiile de proprietari insistă că este nevoie de gard. Preferința mea personală este să nu avem gard deloc, dar toate aceste amenajări le facem stând de vorbă cu asociațiile de proprietari. Curățenia se menține mai bine.

Oamenii au mai multă grijă pentru locurile vizibil îngrijite. La lucrările realizate anul trecut, majoritatea se păstrează impecabil. Mai avem probleme punctuale unde se parchează, dar le ținem sub observație. Cu câteva sancțiuni vor învăța că bunul simț nu e negociabil”, a declarat Radu Mihaiu pentru HotNews.ro.

Pe lângă faptul că se dă gardul jos, curtea blocurilor este amenajată: se pune gazon, sistem de irigații și plante perene. Acolo unde locatarii aveau deja flori și alte plante, acestea sunt integrate în noua amenajare, nu sunt distruse.

”Se pune gazon, se pun plante perene, vorbim cu asociațiile de proprietari să și întrețină și să ajute și ele cu curățenia. Asta este foarte important din punctul meu de vedere, se vede o diferență foarte mare între asociațiile de proprietari implicate și locurile unde asociațiile de proprietari nu prea se implică”, a explicat primarul.

Întrebat dacă gazonul va rezista mai ales vara și sub copaci, edilul spune că amenajările făcute anul trecut arată foarte bine până acum, fiind puse sisteme de irigații.

”Rulourile de gazon rezistă. Cele puse de noi anul trecut au rezistat foarte bine. Sigur, au nevoie de sistem de irigații, ceea ce am pus și punem peste tot pe unde facem aceste amenajări”, a explicat Radu Mihaiu.

Primarul spune că apa este plătită de primărie, iar de întreținerea spațiilor verzi se ocupă Primăria, dar sunt implicate și asociațiile de proprietari la întreținere și curățenie.

Costul acestor amenajări se ridică la circa 5 milioane de lei, spune Radu Mihaiu, iar renunțarea la gardurile metalice este rentabilă, pe lângă faptul că zona arată mai bine.

”Cam 5 milioane de lei pe cvartal costă aceste amenajări. Sectorul este împărțit în 48 de cvartale, dimensiunea lor diferă. De exemplu Floreasca este un cvartal, Pantelimon este un cvartal. Lucrările se fac prin ADP, prin subcontractori. Am făcut simulări pentru înlocuirea gardurilor de metal și amenajarea efectivă costă cât împrejmuirea cu gard nou.

La costul fierului din ziua de azi, gardurile, pe lângă faptul că se găsesc foarte greu și se livrează foarte greu, costă foarte-foarte mult. De aceea preferăm să le eliminăm și dacă nu le putem elimina, le înlocuim cu gard viu.

Acum câteva luni, când am făcut simulările, un metru linear de gard costa 350-400 lei, ceea ce însemna foarte mult. Preferăm să cheltuim acești bani pentru verdeață, pentru vegetație și înfrumusețarea mai multor locuri”, a mai spus primarul.

Ce spun cetățenii

Părerile oamenilor sunt împărțite, unora le place, altora nu. Unii cred că banii sunt cheltuiți bine, alții spun că e risipă.

Doamna Despina, 63 de ani, locuiește pe bd. Ferdinand, între Gara Obor și Piața Obor. Aici Primăria Sectorului 2 a amenajat curțile blocurilor și a scos gardurile anul trecut.

”Îmi place, sunt fericită și mă bucur. Aici este o notă de civilizație. Problema este că nu avem spațiu pentru familiile care au căței și atunci câinii intră peste flori, stăpânii nu strâng și vă imaginați ce iese. Dacă am avea un spațiu și pentru căței, am putea renunța la gardul viu. Mie îmi place și cu gard viu și fără, dar gardul viu protejează un pic mai mult, e și verde. Eu am plantat florile din grădină, am leuștean, am mentă și tot felul de floricele, toate cu banii mei, să fie frumos tot timpul anului. Dar să păstreze lumea”, ne-a spus femeia.

Raluca are 32 de ani și locuiește pe Șoseaua Colentina, unde Primăria tocmai a amenajat curțile blocurilor de la stradă.

”Mie îmi place tare mult, este ca în străinătate, mult mai aerisit. Spațiul verde chiar este verde și îl putem folosi”, spune aceasta.

În zonă locuiește și domnul Gică, pensionar. Acesta nu este la fel de încântat. ”Când erau garduri era mai liniște, nu intra nimeni acolo, să vedeți de acum gălăgie și mizerie. Plus că au pus gazon, d-voastră credeți că rezistă? Să veniți peste 3 luni să vedeți. Au dat o grămadă de bani degeaba”, a spus acesta.

În 2022, Primăria Sectorului 2 vrea să amenajeze curțile blocurilor din următoarele zone:

pe Șoseaua Colentina între străzile Olimp și Teiul Doamnei

pe Șoseaua Colentina între străzile Calimachi și Silvia

pe Șoseaua Stefan cel Mare

Alexandru cel Bun

Teiul Doamnei până în Doamna Ghica

strada Costache Conachi

Pe lângă acest proiect, în această primăvară, Primăria Sectorului 2 a pus la dispoziția Asociațiilor de proprietari și plante din propriile sere, ca aceștia să își amenajeze singuri grădinile blocurilor.

”Așa cum v-am obișnuit și anul trecut, vom susține asociațiile care doresc să își gospodărească spațiul din jurul blocului. Vă aducem plante. Vă preluăm resturile vegetale. Tot ce trebuie să faceți e să ne dați de știre. Un mail la office@adp2.ro e suficient”, anunța primarul la finalul lunii martie.

Și Primăria Sectorului 6 a început, anul trecut, printr-un proiect pilot în cartierul Drumul Taberei, să scoată gardurile din jurul blocurilor și a spațiilor verzi. Primarul Ciprian Ciucu spune că spațiile sunt redate oamenilor și se face și economie, fiindcă afacerea cu gărdulețe mânca foarte mulți bani. Primăria nu renunță de tot la garduri, fiind și zone unde este pantă și se înlocuiește gardul de metal cu un zid micuț care să țină pământul.

Primarul Ciprian Ciucu spune însă că aceste ziduri sunt cu circa 20- 30% mai ieftine față de prețul pe care îl plătea instituția, în contractele moștenite, pentru gardul metalic. Majoritatea tinerilor apreciază că s-au dat jos gardurile, cei mai în vârstă, nu. HotNews.ro a scris aici despre subiect.

