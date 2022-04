INVENTAR Sâmbătă, 02 Aprilie 2022, 10:14

Catiusa Ivanov • HotNews.ro

În cartierul Floreasca, doar două din cele 9 spații verzi puse în posesie în 2010, la schimb pentru un teren din Dobroiești, prin titlul de proprietate anulat definitiv de instanță, au fost construite până acum. Restul parcelelor sunt încă libere de construcții. Cetățenii din Floreasca cer primarului Sectorului 2, Radu Mihaiu, și instituției pe care o conduce, ca imobilele ridicate pe cele două spații verzi să fie demolate, iar terenul adus la starea inițială.

Strada Chopin 15 A Foto: Hotnews

Informația pe scurt:

Doar două din cele 9 spații verzi puse în posesie sunt construite

La Rahmaninov 2E a fost aprobat un plan urbanistic care permite construirea unui bloc

Grupul de inițiativă Floreasca civică cere primarului Sectorului 2 să demoleze blocurile care s-au construit pe spațiile verzi, puse ilegal în posesie

Cetățenii mai cer și ca funcționarii vinovați să plătească, iar Primăria să găsească o soluție pentru amplasarea ghenelor de gunoi demolate de pe terenurile puse în posesie

„Pe de o parte, ne-am bucurat foarte mult că s-a anulat titlul de proprietate pentru că noi am făcut demersuri nenumărate încercând să arătăm că este o ilegalitate ceea ce s-a întâmplat. Pe de altă parte, am fost foarte revoltați pentru că, în ciuda a tot ceea ce am spus noi în ultimii ani, s-au dat autorizații de construire, s-a votat câte un PUZ sau PUD. De exemplu, la Chopin 15 A, atunci când s-a votat PUD-ul în Consiliul Local noi am anunțat că nu este în regulă, am rugat pe toată lumea să mai aștepte până când se face lumină în acest caz al schimbului de terenuri, dar toți s-au grăbit foarte tare, așa că ne-am trezit cu un bloc”, a declarat pentru HotNews.ro Cristina Vanea, membră a grupului Floreasca Civică, care luptă de ani de zile pentru salvarea spațiilor verzi din cartierul Floreasca.

Din cele 9 spații verzi puse ilegal în posesie în cartierul Floreasca, doar două au fost construite până acum, cel de pe strada Rahmaninov 50-70 și cel de pe strada Chopin 15 A.

Strada Rahmaninov nr. 54-62

Strada Chopin 15A

„Pe cel de pe Rahmanivov 50-70 s-a construit un bloc de 7 etaje, și pe cel de pe Chopin 15 A un bloc cu parter și două etaje. Primăriei și primarului le cerem să demoleze aceste construcții și cerem ca toți cei care au fost implicați în deciziile legate de aceste construcții, funcționari publici, să fie penalizați așa cum scrie la lege”, a declarat Cristina Vanea.

Aceasta spune că în cazul blocului de pe Chopin 15 A, încă de când s-au cerut primele aprobări pentru construire, cetățenii au cerut administrației locale să aștepte finalizarea litigiului privind titlul de proprietate, dar au fost ignorați.

„La momentul la care s-a aprobat PUD-ul și la momentul în care s-a dat autorizația de construire pentru construcția din Chopin 15 A, procesul era început, deci în mod normal Primăria ar fi trebuit să știe, arhitecta șefă ar fi trebuit să nu se grăbească să dea autorizația de construire și ar fi trebuit să aștepte. Mai mult, arhitecta șefă nu putea să dea legal vorbind o autorizație de construire pe un loc unde era o ghenă, care ghenă este o construcție aprobată legal. Nimic nu i-a oprit, nici pe ei, nici pe constructori”, a explicat Cristina Vanea.

Reprezentanta grupului de inițiativă civică spune că funcționarii care au dat aprobările trebuie să răspundă.

„În momentul de față problema nu este cu cei care construiesc. Ei sunt niște privați, care vor să câștige, fac orice se poate pentru a câștiga. Problema este cu funcționarii publici din Primărie care plătiți fiind din banii cetățenilor nu apără interesele cetățenilor. Noi nu auzim de câte ori ne ducem acolo decât că nu pot să nu le dea aprobări celor care construiesc, dar când se dovedește că au făcut o greșeală, ei sunt bine mersi în continuare și în funcție, și cu salariul întreg, fără niciun fel de penalizare”, a mai explicat Cristina Vanea.

După punerea în posesie a spațiilor verzi oamenii nu mai au loc unde să pună ghenele

Grupul de inițiativă civică mai cere primarului Sectorului 2 să rezolve problema ghenelor. Mai exact, ghenele de gunoi aferente blocurilor erau pe spațiile verzi, iar după punerea în posesie a terenurilor nu mai au unde să le pună. În majoritatea cazurilor tomberoanele au fost puse lângă bloc, sub geam.

„Au fost distruse și ghenele de gunoi în mod ilegal. Legea spune că aceste ghene nu pot fi distruse pur și simplu. Atunci când cetățenii au cumpărat apartamentele, ei le-au cumpărat cu o utilitate, și anume ghena. Ghena este o utilitate, iar Primăria avea obligația să se sigure că există loc pentru a oferi cetățenilor această utilitate atunci când a pus în posesie spațiile verzi dintre blocuri. Primăria nu a făcut niciun fel de demers în acest sens, ba mai mult, a lăsat ghenele foarte aproape de geamurile cetățenilor, la mai puțin de 2 metri, deși legea cere o distanță de minim 10 m. Primăria încalcă legea în momentul acesta și primarul ne spune că nu are ce să facă, fiindcă nu are loc”, a mai explicat Cristina Vanea.

Cum arată restul spațiilor verzi din Floreasca puse în posesie prin titlul de proprietate anulat

Strada IS Bach 22

Strada Mozart 49 A

Strada Ceaikovski nr. 1 B

Strada Garibaldi 28A

Strada Garibaldi 31 A

Strada Mozart nr. 51

Strada Rahmaninov 2 E și F

Blocuri pe țeavă

În afară de blocurile deja construite, mai sunt proiecte imobiliare aprobate și în acest moment nu este clar ce se va întâmpla cu ele.

De exemplu, la începutul anului 2019, Consiliul Local Sector 2 a aprobat construirea unui bloc cu parter și două etaje pe strada Rahmaninov 2E pe spațiul verde dintre trei blocuri, practic grădina interioară a acestora. Cetățenii din zonă s-au opus proiectului deoarece noua clădire le ia lumina și distruge spațiul verde. Deocamdată construcția blocului nu a început.

„Pe Rahmaninov 2E s-a votat un PUD, a fost aceeași discuție în Consiliul Local, am fost la ședința respectivă atât noi, de la Floreasca civică, cât și cetățenii direct afectați, a fost și un Consilier care a atras atenția asupra faptului că terenul respectiv este obiectul unui schimb de terenuri dubios și că ar trebui să așteptăm să vedem ce se întâmplă cu procesul, dar nu au vrut să aștepte, au votat imediat. Nu știu dacă s-a emis autorizația de construire, nu au început să construiască, deci e posibil să nu aibă autorizație de construire. Din nou funcționarii publici trebuie trași la răspundere. Este inadmisibil ca ei să nu aibă nicio responsabilitate. Ei sunt protejați de primar, de cineva, fiindcă nu am văzut ca ei să fie penalizați pentru vreo greșeală, a mai spus Cristina Vanea.

De ce a fost anulat titlul de proprietate

Tribunalul București a anulat definitiv, pe 11 martie, un titlu de proprietate prin care au fost puse în posesie, în 2010, mai multe spații verzi dintre blocurile din cartierul Floreasca, la schimb pentru un teren din Dobroiești.

Amplasamentele sunt:

strada Dinu Vintilă fost nr. 19 C și 19 D - 270 mp;

strada Pescarilor intersecție cu Șos Fundeni - 1209 mp

strada Macazului intersecțe cu strada Savu Marin - 335 mp;

strada Maior Coravu - 600 mp

Calea Moșilor nr. 217 - 499 mp

strada Rahmaninov nr. 54-62 - 1601 mp;

str. WA Mozart nr. 49 A- 500 mp

str. Garibaldi 28 A - 629 mp

strada Garibaldi 30 A - 599 mp

strada IS Bach 22 - 281 mp

strada Ceaikovski nr. 1 B - 375 mp

strada F Chopin 15 A - 540 mp

strada Rahmaninov nr. 2F - 450 mp

strada Rahmaninov 2E- 750 mp

Șoseaua Pantelimon nr. 4 intersecție cu str. IH Rădulescu -600 mp

Aleea Luncșoara fără număr - 996 mp;

bd. Basarabia fără număr - 2227 mp;

bd. Basarabia fără număr - 1623 mp;

Procesul a fost intentat de Comisia Municipiului București pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Asupra Terenurilor, în contradictoriu cu Subcomisia de la Sectorul 2. Judecătoria Sectorului 2 a anulat titlul de proprietate pe 2 iunie 2021, iar decizia a rămas definitivă prin decizia Tribunalului București de pe 11 martie 2022.

Totul a pornit de la o reclamație făcută de un cetățean. „Prin petiția înregistrată la registratura Instituției Prefectului Municipiul București, în 10.04.2018, domnul A.M. a solicitat efectuarea unor verificări cu privire la legalitatea strămutării suprafeței de 750 mp din Dobroiești pe str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 2E, precizând că terenul de pe strada Rahmaninov a avut și are destinația de spațiu verde, aflându-se pe el obiective de utilitate publică”, se arată în motivarea Judecătoriei Secorului 2, la decizia de la fond.

Instanța a anulat titlul de proprietate pe motiv că la data depunerii cererii de retrocedare, Nicolau Georg nu era cetățean român, așa cum prevede legea.

Primarul Sectorului 2, Radu Mihaiu, a declarat pentru HotNews.ro că a făcut demersurile pentru înscrierea în cartea funciară a deciziei instanței și deocamdată așteaptă motivarea instanței pentru a face următorii pași.

„Din aceste 18 terenuri există unele terenuri care nu și-au schimbat proprietarii, există și terenuri care și-au schimbat proprietarii. Am făcut demersurile pentru a obține certificatul de grefă și înscrierea în cartea funciară a fiecărui teren afectat de această decizie a instanței. O să urmărim motivarea instanței pentru că în dispozitivul motivării există posibilitatea să fie scris că și actele subsecvente vor fi anulate. În cazul în care nu există în motivarea deciziei și această subsecvență, va trebui ca pentru fiecare teren în parte să înaintăm acțiune în instanță pentru anularea titlurilor de proprietate ulterioare. Cu alte cuvinte dacă cineva a cumpărat de bună-credință fiind un teren care este vizat de acest titlu de proprietate, actul de vânzare-cumpărare nu este anulat de drept, ci trebuie anulat printr-o altă decizie a instanței și trebuie ca noi să facem aceste demersuri, adică statul român, Prefectura”, a explicat primarul Sectorului 2 pentru HotNews.ro.

Întrebat dacă construcțiile ridicate pe aceste terenuri vor fi demolate, dacă au fost ridicate legal, primarul spune că este posibil ca acestea să rămână în picioare.

„Este o situație juridică complicată, încă analizăm care sunt consecințele asupra unor construcții care la momentul acesta sunt considerate ca fiind legale, adică ridicate cu autorizație de construire care este valabilă, adică nu a fost anulată de instanță. Este foarte posibil ca aceste construcții să rămână în picioare și să găsim o formulă de intrare în legalitate. Aceasta este evaluarea juridică pe care o am în acest moment. Cum se va întâmpla acest lucru încă nu este clar”, a explicat Radu Mihaiu.

