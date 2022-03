ADMINISTRATIE LOCALA Sâmbătă, 19 Martie 2022, 20:24

Dan Popa • HotNews.ro

Sâmbătă dimineață în jurul orei 05.00, prin apel la 112, Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti a fost sesizată de către un spital cu privire la faptul că la camera de gardă s-au prezentat doi bărbaţi care prezentau leziuni", a transmis, sâmbătă, Poliţia Capitalei. Unul dintre ei era Nuredin Beinur, controversat om de afaceri din Constanța.

Pistol Foto: pixabay.com

Poliţişti din cadrul Secţiei 2 au stabilit că acei doi bărbaţi ar fi fost implicaţi într-un conflict, în interiorul unui restaurant din Sectorul 1, iar una dintre victime a fost lovită de un proiectil din cauciuc.

Controversatul afacerist Nuredin Beinur participa la o petrecere organizată într-un restaurant din Sectorul 1 al Capitalei, alături de membrii unor grupări interlope, după cum susțin surse judiciare pentru TVR.

Scandalul a izbucnit după ora 3 dimineață. Nuredin Beinur a avut un schimb de replici cu unul dintre bărbații care participa la petrecere, iar la un moment dat acesta a scos un pistol și l-a împușcat pe fostul boxer și fotbalist din Constanța.

Beinur a fost rănit în zona feței și inițial a fost transportat la Spitalul Floreasca, iar apoi la Spitalul Militar.

Cine este Nuredin Beinur

Pana in anul 1998-1999, in Mangalia a functionat societatea Atlas & Co., inregistrata la Oficiul Comertului din Constanta la numarul 1744/05.06.1991. Firma a fost infiintata ca urmare a asocierii lui Beinur cu un cetatean turc, Ali Kilic, domiciliat in orasul Erdine.

Din fructuoasa colaborare a rezultat un complex, amplasat chiar la intrarea in Mangalia, cu statie de carburanti, spalatorie auto si hotel.

O alta societate a lui Beinur a fost infiintata in anul 1996. Beynguard S.R.L., inregistrata la Oficiul Comertului din Constanta la numarul 2134/19.08.1996, este administrata, din mai 2000, de catre fratele Erchin, printr-o procura a lui Beinur.

Pana in anul 2000, conform surelor noastre, Beynguard SRL a pazit numeroase obiective turistice din Neptun, stiind fiind faptul ca Nuredin Beinur avea relatii de stransa prietenie cu Johan Negrea, directorul comercial de la acea vreme al S.C. Neptun-Olimp S.A. Casa de Cultura a Sindicatelor din Mangalia a fost, multa vreme, sub patronajul aceluiasi Beinur, care a transformat-o in discoteca Galaxy, stabiliment functional pana in anul 1999.

Asocierea cu Gheara

Nicu Gheara a intrat serios in viata lui Beinur in anul 2001, atunci cand afaceristul din Mangalia s-a casatorit cu Oana Dediu, iar bucuresteanul i-a fost nas. Se spune ca darul de nunta al nasului a fost 100.000 de dolari, insa cert este ca, in toamna aceluiasi an, afacerile lui Gheara in Neptun au inceput sa prospere.

Asa se face ca, in patru zile, intre 5 si 9 septembrie, la licitatiile organizate de Neptun Olimp S.A. au fost cumparate de oamenii lui 13 active.

Pana in anul 2000, Gheara derulase un contract de asociere cu SC Neptun-Olimp S.A. pentru restaurantul si barul International din Olimp, pe care le-a transformat in discoteca Space.

Vezi detalii aici

Legături periculoase

RISE Project publică stenograma convorbirii telefonice în care interlopii Nuredin Beinur si “Rândunică” dezvăluie informații de culise despre controversatul Nicu Gheară și europarlamentarul (pe atunci) Gigi Becali. Documentul obținut de RISE Project este o incursiune în istoria crimei organizate din România și arătă cum interacționează clanurile și liderii interlopi, modurile lor de operare, precum și strategiile folosite pentru a câștiga influență.

Discuția Beinur-“Rândunică” a fost interceptată de autorități în aprilie 2010 și este parte a dosarului penal în care primul este judecat fiindcă ar fi șantajat și amenințat un afacerist care refuzase să-i mai plătească taxe de protecție.

Beinur îl descrie pe Gheară într-un jargon explicit: “cap de porumbel”, “paznic”, “fraier” etc.

Discuția arată tensiunile mocnite care existau deja la vremea aceea între “finul” Beinur și “nașul” Gheară și care au culminat cu proces civil. Scânteia a fost aprinsă de Pepy Daniel Nicolae – mâna dreaptă a lui Gheară – care a încercat să preia ostil Univertis SA (firma lui Beinur) care deține spații de agrement pe litoral. Printr-un atac de tip raider, Pepy l-a executat silit pe Beinur, invocând un contract de împrumut suspect. Acțiunea a avut loc în vara lui 2011, chiar atunci când Beinur se afla după gratii în dosarul de șantaj și amenințare. Ulterior, Beinur a reușit să anuleze executarea silită, dar procesul nu s-a încheiat.

Detalii, aici.

Deocamdată, nu au fost oferite detalii cu privire la motivul declanșării conflictului și nici despre starea de sănătate a celor implicați.