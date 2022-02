ADMINISTRATIE LOCALA Vineri, 18 Februarie 2022, 11:54

Catiușa Ivanov • HotNews.ro

Tribunalul București a suspendat ieri PUZ-urile Sectoarelor 2, 4 și 5, PUZ-urile de Sector care nu au fost anulate definitiv de instanță, a anunțat vineri primarul general al Capitalei, Nicușor Dan. Pe 1 martie expira perioada de un an în care Consiliul General al Municipiului București a suspendat cele 5 Planuri Urbanistice de Sector prin care sute de hectare de spațiu verde puteau fi distruse și se puteau construi blocuri între case. Dacă instanța nu lua această decizie sau Consiliul General nu prelungea suspendarea, PUZ-urile de la Sectoarele 2, 4 și 5 produceau efecte.

Nicusor Dan Foto: Facebook/ Nicusor Dan

Reamintim că planurile urbanistice pentru sectoarele 3 și 6 au fost anulate definitiv de instanță, fiind aprobate ilegal. La Sectorul 5 a fost anulat în primă instanță și acum se așteaptă decizia definitivă.

„Tribunalul București a suspendat ieri PUZ-urile Sectoarelor 2, 4 și 5. Sunt PUZ-urile de Sector care nu au fost anulate definitiv de instanță. (...) Hotărârea poate fi atacată de recurs, dar este executorie. Vor urma trei faze procesuale: recursul față de hotărârea de suspendare și o acțiune de anulare a celor trei PUZ-uri de sector, cu fază de fond și apel. Reamintesc că Curtea de Apel a anulat definitiv PUZ-urile pentru Sectoarele 3 și 6. Ce sunt PUZ-urile de Sector? De ani de zile dezvoltarea urbană a Bucureștiului a fost victima unor dezvoltări speculative, am pierdut sute de hectare de spații verzi, am avut sute de exemple de blocuri între case. Din cauza asta am avut o densificare exagerată în București și o scădere a calității de locuire. Din cauza asta am avut puțini investitori serioși la București, tocmai din cauza instabilității juridice în ceea ce privește urbanismul din București, pentru că nu este admisibil ca tu să reglementezi urbanistic parctic tot Bucureștiul cu acte care se dovedesc a fi nelegale”, a declarat Nicușor Dan.

Primarul Nicușor Dan a dat și câteva exemple.

”Pe strada Matei Voievod, conform PUZ Sector 2, ar fi urmat să se construiască blocuri parter plus 14 etaje. Pe o stradă de 7 metri pe PUZ Sector 4 ar urma să fie construite imobile de 14 etaje. PUZ Sector 3, aceleași străzi de 7 metri și blocuri deja construite în baza acestei documentații. Vedeți blocuri între case. Nu asta este dezvoltarea pe care noi o dorim pentru București”, a spus Nicușor Dan.

Primarul Nicușor Dan spune că este un fake news faptul că nu se poate construi pe perioada suspendării PUZ-urilor de Sector.

”În baza Planului Urbanistic General orice persoană poate să ceară un certificat de urbanism și autorizație de construire. Iar acolo unde nu este mulțumit de ceea ce prevede Planul Urbanistic General, de exemplu dacă are un teren într-o zonă industrială, atunci poate să ceară Consiliului General o derogare. În sensul acesta am funcționalizat Comisia Tehnică de Urbanism și Amenajarea Teritoriului care funcționează din luna septembrie. Numai că urbanismul nu însemană, și din păcate asta s-a întâmplat ani de zile, nu înseamnă ca un om să coloreze o planșă și să vină la Consiliul general și să obțină niște etaje în plus”, a explicat Nicușor Dan.

Primarul spune că interesul privat și cel public trebuie negociate.

”Urbanismul este o știință în care diverse interese private și mai ales publice trebuie să fie armonizate. Adică nu vrem să mai avem cartiere de blocuri în care oamenii să nu aibă creșe, grădinițe și școli. Ceea ce face prima oară Comisia de Urbanism este să verifice că principiile de dezvoltare urbană sunt verificate în sfârșit în București. Când un investitor vrea să construiască un cartier, și e legitim să vrea asta, autoritatea locală care apără interesul public, trebuie să se asigure că acești locuitori vor avea, școală creșă, un drum public”, a mai spus primarul general.

În ceea ce privește noul Plan Urbanistic General, primarul general a declarat că situația se va lămuri în curând.

”În ceea ce privește actualizarea PUG-ului, este contract în curs între PMB și un consorțiu condus de UAUIM, contract semnat 2013. Din păcate din 2014 și până acum nu s-a făcut niciun progres. Am avut cel puțin 20 de ședințe tehnice și sunt foarte aproape de o concluzie cu privire la ce vom face mai departe. Mai este o mică verificare juridică de făcut. Dacă această verificare juridică ne spune că suntem în interiorul contractului, voința mea este de a continua contractul cu consorțiul condus de Universitatea de arhitectură și accelerarea Planului Urbanistic General”, a mai declarat Nicușor Dan.

Primarul a explicat că până la finalizarea noului PUG, reglementările urbanistice pot fi făcute prin PUZ-uri inițiate de privați și prin PUZ-uri inițiate de autoritatea publică.

”Până la realizarea noului PUG sunt două lucruri de făcut. Pe de o parte, pentru inițiativa privată există Comisia Tehnică de Urbanism, care permite elaborarea de PUZ-uri profesioniste prin care interesul public să fie respectat. Pe de altă parte sunt zone mai mari din București pe care autoritatea publică trebuie să le reglementeze ea însăși, înainte de a se ajunge la reglementarea teritoriului prin PUG. Și în acest sens am constituit în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitanî București-Ilfov am constituit o echipă care să țină locul unui centru de planificare urbană. Adică pentru zone care necesită dezvoltare, această structură să elaboreze tema de proiect, apoi urmează ca PUZ-ul să fie făcut prin achiziție publică de către autoritate, dar pe o temă bine stabilită”, a explicat Nicușor Dan.

