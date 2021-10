Cu cât vor plăti mai mult în această iarnă cetățenii racordați la sistemele centralizate pentru apă caldă și căldură

București, creștere de circa 20% la gigacalorie

În prezent, preţul de producţie şi transport este de 490 de lei/gigacalorie, din care bucureştenii plătesc 164 de lei, iar restul sunt achitaţi de municipalitate sub formă de subvenție. Pentru 2021 subvenția plătită de municipalitate se ridică la peste 1 miliard lei.







Într-un interviu acordat HotNews.ro la finalul lunii septembrie, primarul general Nicușor Dan a declarat că prețul gigacaloriei ar putea crește cu circa 20% în această iarnă, în contextul majorării prețului la gaze, asta înseamnă aproape 600 lei pe gigacalorie.







Municipalitatea are posibilitatea de a subvenționa această creștere, însă depinde de condițiile din contractul semnat de municipalitate cu Comisia Europeană pentru reabilitarea a 210 km de rețea din bani europeni, și care nu ar permite subvenționarea la infinit, a spus primarul general.





”Este o discuție complicată. Până în acest moment s-a încheiat discuția între Romgaz și ELCEN. Există un preț cu care ELCEN achiziționează. După aceea ELCEN va propune către ANRE un tarif. ANRE va trebui să-l aprobe. O să vedem dacă Guvernul va interveni pe preț, fie pe gaz, fie pe o subvenționare generală la nivel de gigacalorie. După ce vom avea toate aceste informații, decizia ve veni la CGMB. Acum subvenționăm 2/3 din prețul gigacaloriei, mai avem și contractul cu CE pentru realizarea a 210 km de rețea care ne limitează posibilitatea de a subvenționa la infinit prețul gigacaloriei, deci este o situație complicată, vom lua o decizie la finalul lunii octombrie. Din datele de acum va fi o creștere a prețului la gigacalorie cu circa 20%, date la ochi. O să vedem în ce măsură Guvernul vrea să facă o subvenționare și în funcție de asta nu este o imposibilitate financiară a municipalității de a ridica subvenția, numai că trebuie să ne uităm dacă ne mai permite contractul cu CE să mai creștem subvenția”, a explicat Nicușor Dan.





Fără subvenție, prețul la populație ar crește cu 80%

Iași - Primăria vrea să subvenționeze jumătate din creștere





”Gigacaloria pentru iarna pe care o parcurgem se va duce spre 600 de lei cu tot cu TVA. Acum este 140 lei subvenție, 245 plătește populația, deci 385 cu TVA și creșterea va fi până în jur de 600 lei, asta înseamnă încă 215 lei. Prognozăm creșterea gigacaloriei având în vedere prețul la gazele naturale, fiindcă la cărbune încă nu avem probleme. Deci o medie de peste 60% a creșterii la gigacalorie din care noi ne vom asuma prin subvenție o parte din această creștere, adăugând la cât subvenționăm deja, iar restul va fi plătit de utilizator”, a explicat Chirica.







700 lei pe lună pentru un apartament de două camere

Clujul nu dă o estimare deocamdată





”Gigacaloria la Cluj-Napoca nu a crescut din anul 2018, atunci a fost ultima creștere. În acest moment este la 450 lei, dintre care 213 lei este subvenția asigurată de Primăria Cluj-Napoca, undeva la 40%. Prețul gazului a crescut foarte mult. Așteptăm să vedem care sunt datele finale propuse de către Guvern și pentru consumatorul vulnerabil și pe celelalte componente și de plafonarea prețului la gaze și la energie electrică. După ce avem toate aceste date și se stabilește prețul la gigacalorie vom lua decizia dacă creștem subvenția sau nu, cu cât. Trebuie să găsim un echilibru. Toți cetățenii din Cluj-Napoca sunt egali în drepturi, și cei care au centrale de apartament și cei care sunt conectați la rețeaua de termoficare, de aceea așteptăm toate variantele Guvernului, facem analiza și vom ști exact valoarea subvenției pe care o vom aplica în continuare”, a explicat acesta.







Oradea - prețul pe gigacalorie ar putea crește cu 50%

Prețul pe gigacalorie la Oradea este de 335 lei, iar subvenția acordată de Primărie este de circa 51 lei, iar populația plătește 284 lei. Primarul orașului, Florin Birta, a declarat pentru HotNews.ro că estimează o creștere cu 50%.





”În acest moment, ca să facem o comparație, noi anul trecut achiziționam gazul cu 80-100 de lei MW. În această perioadă gazul se achiziționează cu 450-500 lei MW, deci este o creștere de patru, cinci ori a prețului gazului. Fără să vrem, dar este imperios necesar, va crește prețul gigacaloriei. Nu știm în acest moment cu cât. Așteptăm o decizie a ANRE pentru a stabili prețul general al gigacaloriei, urmând apoi să se facă o analiză pe fiecare municipiu în parte. Dar eu estimez în prima fază o creștere de circa 50% a prețului gigacaloriei se va impune”, a explicat Birta.







Primarul spune că orașul ar putea crește subvenția, astfel încât să împartă cu cetățenii majorarea de tarif.







Timișoara - dacă nu se intervine, prețul la populație ar putea fi de 3 ori mai mare

Consiliul de Administraţie al Colterm, furnizorul de apă caldă și căldură din Timișoara, cere ANRE și Consiliului Local majorarea prețului la gigacalorie la 851,27 de lei MWh. Întrucât subvenţia acordată de Primăria Municipiului Timişoara este la maximum permis de lege, de 207,27 de lei/MWh, inclusiv TVA, preţul local al energiei termice facturată populaţiei ar trebui să crească de aproape trei ori, ajungând la 644 lei/MWh, inclusiv TVA.





Buzău, propunere de creștere moderată a prețului la populație

Tulcea propunere de creștere a prețului la gigacalorie de la 560 la 850 lei

"Noi am solicitat (autorităţilor naţionale, n.red.) 20 de milioane de lei doar pentru subvenţia Energoterm SA (societatea care furnizează agentul termic, n.red.). Nu ştim dacă vom primi aceşti bani. Din bugetul local, noi avem patru milioane de lei pentru subvenţie", a mai spus primarul Ştefan Ilie.

























Prețul pe care îl vor plăti cetățenii la gigacalorie se va stabili exact după ce ANRE va aviza pentru fiecare oraș prețul de producere, iar acesta va fi aprobat în Consiliile locale. Apoi, fiecare primărie va stabili cât va subvenționa din această creștere. Primarii au cerut și ajutor de la Guvern, anunțând că subvenția pe care ar trebui să o plătească este extrem de mare, iar în anumite orașe, cum este Timișoara, valoarea subvenției nu mai poate fi crescută, fiindcă s-a atins plafonul maxim. Situația se va clarifica undeva în luna noiembrie.La o creștere de 20%, dacă aceasta nu va fi subvenționată, prețul plătit de bucureșteni pe gigacalorie va crește cu aproape 100 lei, circa 80%, de la 164 lei la circa 264 lei. La un consum de două gigacalorii/apartament de două camere/lună asta înseamnă undeva la peste 500 lei.Primarul Mihai Chirica a declarat pentru HotNews.ro că în această iarnă, la Iași, gigacaloria va ajunge undeva la 600 de lei, deci va fi o creștere cu aproximativ 215 lei.Primarul spune că Primăria va subvenționa jumătate din această creștere.”Propunerea noastră va fi să subvenționăm jumătate din creștere, așa este corect față de consumatorii noștri loiali, să suportăm împreună creșterea tarifului la energia termică. Practic ei ar ajunge în jur de 345 lei, iar noi 239,8 lei, ceea ce ar fi rezonabil și pentru ei și pentru noi. Pentru un apartament de două camere asta ar însemna o creștere cam cu 200 de lei pe lună. În medie, un apartament cu două camere are un consum mediu lunar pe perioadă de iarnă în jur de 2, 2,5 gcal pe lună, depinde cum își gestionează fiecare, unora le place să stea la 24 de grade, noi nu recomandăm mai mult de 21 de grade. Asta înseamnă că va crește de la 500 de lei, la aproape 700 de lei/lună”, a explicat Chirica.Acesta spune că persoanele cu venituri reduse primesc și vor primi ajutor.”Prețul la gigacalorie se va plăti pe măsura veniturilor, intră și compensare pe energie și subvenția de la stat pe energie. La un venit mai mic de 280 lei net/persoană, deja subvenția este de 100%, după care la fiecare creștere de 180 lei intervine o reducere de câte 10% a subvenției, deci plătesc 90%, 80%, 70% din preț și așa mai departe până la 1583 lei pe persoană, respectiv 2053 lei/lună pe persoanele singure”, a mais pus primarul.La Cluj-Napoca prețul la gigacalorie este de 450 lei, dintre care 213 lei subvenția asigurată de Primăria Cluj-Napoca. Viceprimarul Dan Tarcea spune că va crește prețul, dar nu a dat cifre.”Un apartament cu două camere folosește 6,3 gigacalorii/an asta însemnând apă caldă și căldură. Prețul la gaz, la gigacalorie a crescut foarte mult la nivel european. Dacă în 2019 prețul era de 20 de euro/MWh, acum prețul a ajuns la Bursa din Viena peste 100 de euro/MWh, a crescut de 5 ori, o creștere fantastică, și nu discutăm de creștere doar în România ci la nivelul întregii Uniuni Europene. Vedem care sunt soluțiile și de la Uniunea Europeană, fiindcă una este să crești prețul la un salariu de 1500 de euro și să crească cu 200-300 de euro și alta să crească prețurile așa când tu ai 500 de euro pe lună”, a mai explicat Tarcea.”Va trebui să luăm o decizie dacă va crește subvenția, dacă această creștere o vor suporta cetățenii sau vom împărți între primărie și cetățean această majorare. Mai există o variantă. Chiar la începutul acestei săptămâni am avut o întâlnire cu primarii de orașe, de municipii care au sistem centralizat de încălzire cu Guvernul și cu Ministerul Finanțelor pentru a găsi o soluție să vină în sprijinul acestor municipalități prin alocarea unor sume din fondul de rezervă a Guvernului care să acopere aceste diferențe de prețuri. Deocamdată totul este relativ. Cu siguranță o creștere a prețului la gigacalorie va exista, dar nu se știe de unde va fi suportată aceasta, din bugetul local, din bugetul național sau transferată către consumatorul final. Aici este o chestiune relativă. Cu cât subvenționezi mai mult, cu atât îți reduci bugetul de investiții. Noi avem o singură deviză, investiții egal dezvoltare. Dacă vom subvenționa în totalitate, pentru că s-ar putea să avem capacitatea financiară să o facem, atunci ne reducem și mai drastic bugetul de investiții, urmând să reducem toate investițiile pe care trebuie să le începem anul viitor. Vom face un calcul și vom vedea. Dacă nu va veni acest ajutor de la Guvernul României pentru a acoperi această diferență de creștere de preț, probabil vom impărți această creștere între primărie și cetățean”, a explicat Birta."Criza mondială a energiei, dar şi poziţia economică vulnerabilă a Colterm, rezultatul anilor de administraţie dezastruoasă, obligă compania să crească preţul de facturare, care nu poate fi sub cel de producţie. Asta este realitatea cifrelor, pe care nu o putem schimba. Este evident că timişorenii racordaţi la sistemul centralizat nu pot suporta facturi majorate de trei ori la energia termică şi de aceea preţul final îl vom stabili în urma şedinţei Consiliului Local Timişoara", afirmă Dominic Fritz, în comunicatul remis, vineri, presei.Potrivit informațiilor obținute de HotNews.ro, Buzăul este singurul oraș pentru care ANRE a avizat deocamdată majorarea prețului la gigacalorie. Producătorul și furnizorul local, RAM TERMO VERDE S.R.L, a cerut în luna septembrie Consiliului local majorarea prețului local pentru energia termică furnizată din rețeaua de transport pentru populație la 828,19 lei/Gcal, exclusiv TVA, potrivit unui proiect aflat în dezbatere publică.”Se aprobă prețul local pentru energia termică furnizată din rețeaua de distribuție a SACET Buzău pentru populație de 739,36 lei/Gcal, exclusiv TVA”, se mai arată în proiect.Potrivit sursei citate, Primăria ar urma să subvenționeze însă o bună parte din tarif.”Se aprobă preţul local de facturare a energiei termice livrată populaţiei de 377,27 lei/Gcal, exclusiv TVA, furnizată populaţiei din municipiul Buzău prin sisteme centralizate, în scopul încălzirii locuinţelor şi al preparării apei calde menajere”, se arată în proiectul de hotărâre aflat pe site-ul instituției.Iarna trecută, prețul local pentru energia termică furnizată din rețeaua de distribuție a SACET Buzău era de 487,30 lei/Gcal, exclusiv TVA, iar preţul local de facturare a energiei termice livrată populaţiei de 250 lei/Gcal, exclusiv TVA.Preţul de producţie al căldurii furnizată în sistem centralizat în municipiul Tulcea va creşte de la 560 de lei pe gigacalorie, cât este în prezent, la 850 de lei pe gigacalorie, a declarat pe 29 septembrie, primarul municipiului Tulcea, Ştefan Ilie. Propunerea de majorare a preţului a fost transmisă Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE)."Preţul gigacaloriei creşte ca urmare a faptului că preţul energiei electrice a crescut cu 15%, iar cel al gazului cu circa 30%. Asta duce ca preţul gigacaloriei, grosso-modo, să ajungă la circa 800 de lei anul acesta. Noi am trimis preţul la ANRE, iar propunerea a fost de circa 850 de lei pe gigacalorie", a declarat primarul Ştefan Ilie, potrivit Agerpres.Autoritatea locală doreşte să subvenţioneze gigacaloria, astfel încât populaţia să plătească 50% din preţul căldurii.